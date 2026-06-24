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Harry Kane revient sur l’occasion en or manquée face au Ghana et reconnaît que, en tant que capitaine de l’Angleterre, il a été muselé lors du match nul de la Coupe du monde
L'Angleterre a buté sur une sélection ghanéenne très compacte
Kane a été largement neutralisé lors du match nul 0-0 concédé par l’Angleterre face au Ghana lors de son deuxième match de Coupe du monde. Les attentes étaient très élevées après la victoire palpitante 4-2 contre la Croatie la semaine dernière, un match au cours duquel Kane avait inscrit un doublé, tandis que Jude Bellingham et Marcus Rashford avaient également trouvé le chemin des filets. Cependant, le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz a mis en place une structure défensive compacte qui a complètement étouffé l’adversaire.
Kane n’a effectué que trois touches de balle dans la surface adverse pendant tout le match, et il a peiné à trouver son rythme face à un bloc très bien en place. Malgré ce résultat décevant, l’Angleterre conserve une position solide dans le tournoi.
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Une occasion décisive manquée en fin de match
Le match aurait pu basculer si Kane avait concrétisé une occasion en fin de rencontre dans la surface de réparation, après que la tête de Nico O’Reilly eut heurté la barre transversale.
Après la rencontre, Kane a analysé cette occasion manquée : « On traverse tous des matchs comme ça. J'attendais juste qu'une occasion comme celle-là se présente à moi. C'était le genre de match où, en tant qu'attaquant, on attend juste que le ballon rebondisse, et c'est ce qui s'est passé. Je n’ai pas réussi à le contrôler correctement, mais d’ordinaire je me fais confiance pour convertir ce genre d’occasion. C’est ainsi. Je suis attaquant depuis suffisamment longtemps pour savoir que le ballon ne finit pas toujours au fond des filets, il faut donc l’accepter. »
La mission de marquage individuel de Partey
Kane comprenait parfaitement pourquoi les occasions se faisaient si rares, soulignant le système de marquage individuel très strict mis en place par le Ghana pour le neutraliser. Thomas Partey avait pour mission de le suivre de près, ce qui réduisait considérablement l’espace disponible dans les zones centrales. Kane a détaillé les difficultés tactiques auxquelles il a été confronté pendant la rencontre, reconnaissant la solidité défensive de l’adversaire.
« J’ai été pratiquement marqué individuellement par [Thomas] Partey pendant une grande partie du match. Je n’avais pas vraiment l’espace nécessaire pour descendre en profondeur puis arriver en retard dans la surface, et ils ont également bien défendu leur surface », a ajouté Kane. « Nous avons effectué de nombreux centres, mais nous n’arrivions tout simplement pas à obtenir le premier contact. Les ballons dans l’axe étaient difficiles à jouer car la défense était très compacte à cet endroit. »
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Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?
Malgré ce match nul et vierge, l'Angleterre occupe actuellement la tête du groupe L avec quatre points, devançant le Ghana à la différence de buts. La Croatie suit de près avec trois points, tandis que le Panama reste dernier avec zéro point. Les « Three Lions » se concentrent désormais sur leur dernier match décisif de la phase de poules contre le Panama, où ils auront pour objectif de remporter la victoire afin de s'assurer la première place et de se qualifier pour la suite de la compétition.