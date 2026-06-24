Harry Kane revient sur l’occasion en or manquée face au Ghana et reconnaît que, en tant que capitaine de l’Angleterre, il a été muselé lors du match nul de la Coupe du monde

Kane a été largement neutralisé lors du match nul 0-0 concédé par l’Angleterre face au Ghana lors de son deuxième match de Coupe du monde. Les attentes étaient très élevées après la victoire palpitante 4-2 contre la Croatie la semaine dernière, un match au cours duquel Kane avait inscrit un doublé, tandis que Jude Bellingham et Marcus Rashford avaient également trouvé le chemin des filets. Cependant, le sélectionneur ghanéen Carlos Queiroz a mis en place une structure défensive compacte qui a complètement étouffé l’adversaire.

Kane n’a effectué que trois touches de balle dans la surface adverse pendant tout le match, et il a peiné à trouver son rythme face à un bloc très bien en place. Malgré ce résultat décevant, l’Angleterre conserve une position solide dans le tournoi.