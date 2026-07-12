Qualifiée pour les demi-finales après un succès 2-1 en prolongation contre la Norvège, l'Angleterre a célébré la victoire dans un vestiaire dominé par le perfectionnisme plutôt que par l'euphorie. Kane a confié que Tuchel avait rapidement rappelé que le niveau de jeu devait encore progresser pour espérer soulever le trophée.

« Dans le vestiaire, il a juste dit : “Félicitations, profitons-en, faisons la fête, mais il sait que nous pouvons faire mieux” », a ajouté Kane. « D’une certaine manière, c’est une bonne chose. Si nous sommes en demi-finales d’une Coupe du monde et que nous savons pouvoir encore progresser et élever notre niveau, c’est un point positif. Nous pouvons mieux gérer le ballon. Nous avons encore quelques grands matchs à jouer. »