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Harry Kane révèle les mots de Thomas Tuchel, prononcés dans le vestiaire de l’équipe d’Angleterre après la victoire en quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège, le sélectionneur ayant admis ne pas être « satisfait » de la prestation de ses joueurs
Le bilan franc de Tuchel sur l'ambiance dans le vestiaire
Qualifiée pour les demi-finales après un succès 2-1 en prolongation contre la Norvège, l'Angleterre a célébré la victoire dans un vestiaire dominé par le perfectionnisme plutôt que par l'euphorie. Kane a confié que Tuchel avait rapidement rappelé que le niveau de jeu devait encore progresser pour espérer soulever le trophée.
« Dans le vestiaire, il a juste dit : “Félicitations, profitons-en, faisons la fête, mais il sait que nous pouvons faire mieux” », a ajouté Kane. « D’une certaine manière, c’est une bonne chose. Si nous sommes en demi-finales d’une Coupe du monde et que nous savons pouvoir encore progresser et élever notre niveau, c’est un point positif. Nous pouvons mieux gérer le ballon. Nous avons encore quelques grands matchs à jouer. »
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En proie à la chaleur étouffante de Miami, l’équipe peine à maintenir son rythme habituel.
Les conditions climatiques du Hard Rock Stadium ont largement contribué à la rudesse de la rencontre. Dans une atmosphère suffocante, Kane a reconnu que les Three Lions avaient peiné à imposer leur rythme face à une sélection norvégienne bien organisée, avant que le doublé de Jude Bellingham ne vienne finalement débloquer la situation.
« Un match difficile, chaud, vraiment éprouvant, presque plus encore qu’au Mexique en raison de la chaleur et de l’humidité, mais une fois de plus, nous avons trouvé la solution », a révélé Kane. « Ce n’était pas notre plus belle performance, nous en sommes conscients. J’ai déjà dit lors de la conférence de presse qu’il y avait un autre niveau que nous pouvions atteindre. J’ai toujours l’impression que nous ne l’avons pas atteint en tant qu’équipe. »
La profondeur de l’effectif fait la différence
Malgré une performance collective perfectible, Kane a immédiatement salué les joueurs décisifs, capables de faire basculer le match. Il a également mis en avant l’apport de l’ensemble du groupe, citant notamment les remplaçants qui ont tenu leur rang sous une chaleur accablante.
« Nous avons des joueurs décisifs : Jude a encore une fois changé la donne aujourd’hui, mais les garçons en défense, Pickers [Jordan Pickford], tout le monde a livré une performance incroyable, y compris cet homme à mes côtés [Elliot Anderson]. Tous ceux qui sont entrés en jeu ont fourni un travail colossal. La force de cette équipe, c’est sa cohésion, et nous l’avons encore prouvé aujourd’hui. Vous l’avez vu : les remplaçants ont fait la différence. Djed [Spence], notamment, a été exceptionnel ; son énergie, ses duels gagnés, tout cela nous a permis de renverser la vapeur, et c’est exactement ce dont nous avions besoin. »
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Préparation des demi-finales
Alors que l’Angleterre se prépare à rallier Atlanta pour sa demi-finale face à l’Argentine, Kane a rappelé que la concurrence interne pour une place de titulaire tire l’équipe vers le haut. Le capitaine, qui a porté le maillot des Three Lions pour la 120e fois lors de ce match, égalant ainsi le record de Wayne Rooney, insiste sur l’importance de chaque membre du groupe de 26 joueurs.
« Nous en avons parlé il y a six semaines, lors de notre rassemblement : nous avons besoin de tout le monde », a-t-il expliqué. « Parfois, au cours d’un tournoi, on n’a pas toujours cette impression ; les joueurs qui ne sont pas toujours titulaires peuvent être déçus. Bien sûr, ils en ont le droit, mais chaque fois qu’ils entrent sur le terrain, ils donnent tout pour le maillot et l’écusson. Le délai est court, nous jouons à nouveau mercredi et les matchs vont être encore plus difficiles. Nous allons avoir besoin de tout le monde cette semaine. »
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