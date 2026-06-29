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Harry Kane reste ! La star du Bayern Munich snobe les avances du FC Barcelone et s’apprête à signer un nouveau contrat
Le FC Barcelone s'est vu infliger un refus catégorique.
Selon The Athletic, le FC Barcelone a essuyé un revers de taille dans sa quête d’un attaquant de classe mondiale, après que sa demande concernant la disponibilité de Kane a été rapidement rejetée. Malgré le prestige que représenterait un transfert au Spotify Camp Nou, le joueur de 32 ans a clairement fait savoir, par l’intermédiaire de ses représentants, qu’il restait pleinement engagé dans le projet du Bayern Munich.
Le club catalan, qui cherche un successeur à long terme à Robert Lewandowski, a donc essuyé un refus. Le message du camp anglais est clair : son avenir ne sera abordé qu’après ses obligations avec l’équipe nationale à la Coupe du monde cet été, mais les bases de son maintien en Bundesliga sont déjà en place.
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Kane se dit satisfait de son intégration à Munich.
Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Tottenham Hotspur en 2023, Kane s’est parfaitement adapté à la vie en Bavière. L’attaquant avait la possibilité d’activer une clause de résiliation spécifique prévue dans son contrat cet été, mais il a choisi de ne pas le faire. Pour activer une telle clause, Kane aurait dû informer le Bayern de ses intentions avant janvier, une date butoir qui est passée sans que le joueur ne fasse quoi que ce soit.
Cette décision atteste de son bonheur en Allemagne. Double champion depuis son arrivée, l’ancien Spur estime avoir davantage de chances de continuer à collectionner les trophées avec le géant bavarois que de tenter un transfert en Liga à ce stade de sa carrière.
Des records tombent et de nouveaux termes apparaissent
L'impact de Kane au Bayern est tout simplement historique. Au cours de la saison 2025-2026, il a inscrit l’impressionnante moisson de 61 buts et délivré sept passes décisives en seulement 51 matches. Ces performances l’ont propulsé à la septième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club, avec 146 réalisations en seulement trois exercices. Son contrat actuel expirant en 2027, la direction bavaroise souhaite le prolonger davantage.
Max Eberl, membre du directoire du Bayern chargé des affaires sportives, a confirmé en début d’année que le club agissait de manière proactive pour conserver son joueur phare. S’exprimant en janvier, M. Eberl a indiqué que des discussions étaient en cours avec Kane au sujet d’un nouveau contrat. Ces négociations font suite aux déclarations de l’attaquant en novembre, qui avait écarté toute rumeur de départ en affirmant qu’il était « très peu probable » qu’il quitte le club de Bundesliga à la fin de la saison.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la quête de gloire de la Coupe du monde.
Si son avenir en club semble désormais tracé, Kane se concentre pour l’instant sur son objectif premier : mener l’Angleterre vers le succès sur la scène internationale. Le capitaine des Three Lions est en grande forme depuis le début de la Coupe du monde, ayant inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 contre la Croatie, puis un autre but lors du succès 2-0 face au Panama. Ces réalisations portent son total à 11 buts dans le tournoi et son record national à 82 buts en 117 sélections.
Alors que Thomas Tuchel peaufine les derniers réglages avant le premier match à élimination directe face à la RD Congo, mercredi, Kane demeure le pilier de la sélection. La stabilité issue de sa décision de rester au Bayern devrait profiter à l’Angleterre alors qu’elle aborde les seizièmes de finale.