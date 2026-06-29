Selon The Athletic, le FC Barcelone a essuyé un revers de taille dans sa quête d’un attaquant de classe mondiale, après que sa demande concernant la disponibilité de Kane a été rapidement rejetée. Malgré le prestige que représenterait un transfert au Spotify Camp Nou, le joueur de 32 ans a clairement fait savoir, par l’intermédiaire de ses représentants, qu’il restait pleinement engagé dans le projet du Bayern Munich.

Le club catalan, qui cherche un successeur à long terme à Robert Lewandowski, a donc essuyé un refus. Le message du camp anglais est clair : son avenir ne sera abordé qu’après ses obligations avec l’équipe nationale à la Coupe du monde cet été, mais les bases de son maintien en Bundesliga sont déjà en place.



