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Harry Kane répond à la pique de Lamine Yamal sur le Ballon d’Or alors que la star du Bayern Munich sort du silence sur la sortie du prodige du FC Barcelone
Kane balaie les critiques envers Yamal
L’international espagnol de 19 ans a récemment déclaré que le Ballon d’Or devait récompenser le meilleur footballeur de la planète dans son ensemble, plutôt que d’être attribué à « un joueur qui a marqué 80 buts ». Cette remarque a été largement interprétée comme une attaque directe contre le leader du Bayern Munich, actuellement favori pour remporter la récompense.
Kane a réalisé une campagne 2025-2026 phénoménale, trouvant le chemin des filets à 73 reprises toutes compétitions confondues, en club comme en sélection. Il a été interrogé sur les propos de l’ailier de Barcelone peu après avoir inscrit son 100e but en Bundesliga lors de l’écrasante victoire 7-0 du Bayern contre l’Union Berlin vendredi.
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« Yamal est un joueur incroyable »
Plutôt que d’attiser la tension, Kane a choisi d’apaiser la situation en faisant l’éloge du teenager. « Je ne sais pas comment il l’a entendu. Yamal est un joueur incroyable », a expliqué le joueur de 33 ans. « Il a réalisé une grande saison, comme beaucoup d’autres. »
L’ancien joueur de Tottenham a souligné que la course au trophée restait totalement ouverte, en citant plusieurs rivaux de très haut niveau. Il a noté que Kylian Mbappe, Rodri et son coéquipier au Bayern Michael Olise étaient tous de solides candidats, avant d’ajouter : « Chacun a le droit de s’exprimer comme il le souhaite. Ce n’est pas à moi d’en juger. »
Restant concentré sur le football, l’attaquant prolifique a refusé d’être entraîné dans une guerre des mots au sujet des récompenses individuelles. « Je n’aime pas vraiment parler de moi. Je me concentre sur mon travail sur le terrain », a-t-il ajouté. « Chacun a son propre avis sur le sujet, et c’est très bien comme ça. »
Eberl vole au secours de Kane
Si le capitaine de l’Angleterre est resté très diplomate, la direction du Bayern a adopté une position plus ferme. Max Eberl, membre du directoire du club en charge du secteur sportif, a sèchement répondu aux commentaires du jeune Catalan en déclarant : « Les meilleurs joueurs sont ceux qui n’ont pas besoin de campagne. »
Eberl en a également profité pour plaider en faveur d’une autre star offensive du Bayern. Le dirigeant a insisté sur le fait qu’Olise mérite lui aussi d’être cité aux côtés de l’élite mondiale, en déclarant : « Pour moi, Michael Olise fait aussi partie des candidats au Ballon d’Or. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde. »
Malgré le bruit extérieur, Kane reste détendu quant à ses chances. « De mon point de vue, j’apprécie en fait beaucoup cela, a-t-il indiqué. Je vais simplement attendre et voir ce qui se passe. Je vais continuer à faire mon travail sur le terrain, et ensuite nous verrons ce qui se passe. »
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Londres réclame le Ballon d’Or
Le monde du football connaîtra son grand vainqueur lorsque la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu à Londres le lundi 26 octobre. Kane est impatient de voir si ses exploits incessants devant le but suffiront à lui permettre de décrocher la plus haute récompense individuelle de ce sport, sur un terrain familier.
Interrogé par Marca, l'attaquant a reconnu que soulever le trophée dans la capitale anglaise serait un scénario de rêve. « Bien sûr, le fait que cela se déroule dans ma ville natale rendrait cela encore plus spécial, a-t-il déclaré. Donc oui, c'est étrange que la cérémonie ait lieu là-bas cette année. Nous devrons attendre pour voir ce qui se passera. »
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