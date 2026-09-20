Plutôt que d’attiser la tension, Kane a choisi d’apaiser la situation en faisant l’éloge du teenager. « Je ne sais pas comment il l’a entendu. Yamal est un joueur incroyable », a expliqué le joueur de 33 ans. « Il a réalisé une grande saison, comme beaucoup d’autres. »

L’ancien joueur de Tottenham a souligné que la course au trophée restait totalement ouverte, en citant plusieurs rivaux de très haut niveau. Il a noté que Kylian Mbappe, Rodri et son coéquipier au Bayern Michael Olise étaient tous de solides candidats, avant d’ajouter : « Chacun a le droit de s’exprimer comme il le souhaite. Ce n’est pas à moi d’en juger. »

Restant concentré sur le football, l’attaquant prolifique a refusé d’être entraîné dans une guerre des mots au sujet des récompenses individuelles. « Je n’aime pas vraiment parler de moi. Je me concentre sur mon travail sur le terrain », a-t-il ajouté. « Chacun a son propre avis sur le sujet, et c’est très bien comme ça. »



