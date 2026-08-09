À 33 ans, l’ancien attaquant de Tottenham a fixé la référence en matière d’exploits individuels et de régularité sans faille. Dans cette optique, suivra-t-il les traces de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et consorts en devenant lauréat du Ballon d’Or ?

Lorsque cette question a été posée à Waddle, l’ancien ailier de l’Angleterre et de Tottenham, qui s’exprimait en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Il y a beaucoup de joueurs qui, selon moi, le méritent. Mais pour moi, c’est tout simplement bizarre qu’il faille gagner des trophées pour remporter le Ballon d’Or.

« Le football est un sport collectif. Il ne s’agit pas d’un individu, c’est complètement différent d’une équipe. Donc le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions, et soudain des joueurs du PSG sont mis en avant.

« Avec Harry, on regarde l’individu et on se dit : “Il a joué dans une bonne équipe et il était en Ligue des champions, il a atteint les demi-finales et a été éliminé par Paris.” L’Angleterre n’a pas remporté la Coupe du monde, donc cela nuira à ses chances.

« On vous juge sur ce que vous faites individuellement en tant que joueur. Vous n’avez pas besoin d’être dans une équipe gagnante, ça, c’est 11 joueurs. Onze joueurs ne vont pas recevoir le Ballon d’Or, un seul joueur le reçoit. Je ne comprends pas cette règle selon laquelle, s’ils n’ont pas gagné une coupe, s’ils n’ont pas gagné la Coupe du monde, s’ils n’ont pas gagné la Ligue des champions, alors c’est fini pour lui dans la course. Je ne comprends tout simplement pas cela.

« Je suis désolé, mais on juge les joueurs sur une saison, et Harry Kane a réalisé une saison phénoménale avec le Bayern Munich et l’Angleterre. Pourquoi n’est-il pas récompensé ? Parce qu’il n’a pas gagné de trophée, alors qu’il s’agit d’un sport collectif, et non d’un accomplissement individuel comme le Ballon d’Or. Je ne comprends pas cela.

« Est-ce qu’un Espagnol va maintenant surgir et Yamal va l’obtenir ? Lui qui a réalisé une saison correcte avec Barcelone, a gagné le championnat et ils ont gagné la Coupe du monde, mais il n’a pas vraiment bien joué lors de la Coupe du monde, soyons honnêtes, il a beaucoup été blessé.

« Mais tout à coup, des gens comme lui reviennent sur le devant de la scène parce que l’Espagne a remporté la Coupe du monde. Il ne s’agit pas de ça. Le Ballon d’Or devrait toujours revenir au meilleur joueur de la saison. Et Harry Kane, à mes yeux, devrait le soulever. »