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Harry Kane remportera-t-il le Ballon d’Or 2026 ? On affirme qu’un oubli du buteur du Bayern Munich pour le Ballon d’Or serait « bizarre », tandis qu’un ancien joueur de l’Angleterre explique pourquoi Lamine Yamal ne devrait pas l’obtenir
Les exploits en Ligue des champions et en Coupe du monde influencent le vote pour le Ballon d'Or
Ceux qui remportent les trophées collectifs les plus prestigieux lors d’une saison donnée figurent généralement en bonne place dans le scrutin du Ballon d’Or. Les sacres en Ligue des champions ont énormément de poids, tandis que les années de Coupe du monde sont souvent dominées par ceux qui ont brillé sur la plus grande scène du sport.
Le Paris Saint-Germain a de nouveau conquis le football européen en 2025-2026, plaçant Ousmane Dembélé en position de briguer un deuxième Ballon d’Or consécutif, tandis que Kylian Mbappé a réécrit les livres des records lors du tournoi phare de la FIFA cet été en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.
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Kane fait mieux que Mbappé et consorts dans un classement record
L’échec de la France à décrocher un nouveau titre mondial est considéré comme ayant mis fin aux chances de Ballon d’Or de nombre de ses figures de proue, Michael Olise faisant partie de ceux qui ont suscité de nombreux débats, ce qui signifie que Kane, favori avant le tournoi, a été replacé plus haut dans la hiérarchie.
Il a manqué les célébrations de la Ligue des champions la saison dernière, tandis que l’Angleterre a terminé troisième de la Coupe du monde 2026, mais il a tout de même inscrit 61 buts avec le Bayern Munich, qui a décroché un nouveau titre de Bundesliga, et reste une présence talismanique pour l’Angleterre en tant que capitaine de sa sélection et meilleur buteur de son histoire.
Kane est-il le favori pour remporter le Ballon d'Or en 2026 ?
À 33 ans, l’ancien attaquant de Tottenham a fixé la référence en matière d’exploits individuels et de régularité sans faille. Dans cette optique, suivra-t-il les traces de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et consorts en devenant lauréat du Ballon d’Or ?
Lorsque cette question a été posée à Waddle, l’ancien ailier de l’Angleterre et de Tottenham, qui s’exprimait en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Il y a beaucoup de joueurs qui, selon moi, le méritent. Mais pour moi, c’est tout simplement bizarre qu’il faille gagner des trophées pour remporter le Ballon d’Or.
« Le football est un sport collectif. Il ne s’agit pas d’un individu, c’est complètement différent d’une équipe. Donc le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des champions, et soudain des joueurs du PSG sont mis en avant.
« Avec Harry, on regarde l’individu et on se dit : “Il a joué dans une bonne équipe et il était en Ligue des champions, il a atteint les demi-finales et a été éliminé par Paris.” L’Angleterre n’a pas remporté la Coupe du monde, donc cela nuira à ses chances.
« On vous juge sur ce que vous faites individuellement en tant que joueur. Vous n’avez pas besoin d’être dans une équipe gagnante, ça, c’est 11 joueurs. Onze joueurs ne vont pas recevoir le Ballon d’Or, un seul joueur le reçoit. Je ne comprends pas cette règle selon laquelle, s’ils n’ont pas gagné une coupe, s’ils n’ont pas gagné la Coupe du monde, s’ils n’ont pas gagné la Ligue des champions, alors c’est fini pour lui dans la course. Je ne comprends tout simplement pas cela.
« Je suis désolé, mais on juge les joueurs sur une saison, et Harry Kane a réalisé une saison phénoménale avec le Bayern Munich et l’Angleterre. Pourquoi n’est-il pas récompensé ? Parce qu’il n’a pas gagné de trophée, alors qu’il s’agit d’un sport collectif, et non d’un accomplissement individuel comme le Ballon d’Or. Je ne comprends pas cela.
« Est-ce qu’un Espagnol va maintenant surgir et Yamal va l’obtenir ? Lui qui a réalisé une saison correcte avec Barcelone, a gagné le championnat et ils ont gagné la Coupe du monde, mais il n’a pas vraiment bien joué lors de la Coupe du monde, soyons honnêtes, il a beaucoup été blessé.
« Mais tout à coup, des gens comme lui reviennent sur le devant de la scène parce que l’Espagne a remporté la Coupe du monde. Il ne s’agit pas de ça. Le Ballon d’Or devrait toujours revenir au meilleur joueur de la saison. Et Harry Kane, à mes yeux, devrait le soulever. »
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Qui a été le dernier Anglais à remporter le Ballon d’Or ?
Kane n’a jamais fait mieux qu’une 10e place au vote du Ballon d’Or, un rang qu’il a atteint à trois reprises auparavant (2017, 2018 et 2024). Il n’avait été classé que 13e en 2025, mais il a de nouveau élevé son niveau de jeu au cours des 12 derniers mois.
Il espère devenir le premier Anglais depuis Michael Owen en 2001 à remporter le Ballon d’Or. Les bookmakers en font le favori pour s’imposer cette fois-ci, mais Yamal et Rodri, entre autres, le talonnent.
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