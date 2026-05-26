Kane a remporté le Soulier d’or européen 2025-2026 en inscrivant 36 buts en seulement 31 matches de Bundesliga. Ce total phénoménal lui a valu 72 points, le plaçant largement en tête du classement continental. Il a terminé avec 18 points d’avance sur Haaland, auteur de 54 points grâce à 27 réalisations nationales.

En soulevant le trophée, l’attaquant rejoint les légendes du club Gerd Müller et Robert Lewandowski, devenant ainsi le seul joueur du Bayern Munich à avoir remporté cette prestigieuse distinction à deux reprises. Kane, déjà lauréat en 2023-2024, a fait preuve d’un sens du but hors du commun qui l’a clairement distingué de ses concurrents.