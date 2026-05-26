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Harry Kane remporte le Soulier d'or européen, devançant de 18 points la star de Manchester City Erling Haaland
Une saison record pour la star du Bayern
Kane a remporté le Soulier d’or européen 2025-2026 en inscrivant 36 buts en seulement 31 matches de Bundesliga. Ce total phénoménal lui a valu 72 points, le plaçant largement en tête du classement continental. Il a terminé avec 18 points d’avance sur Haaland, auteur de 54 points grâce à 27 réalisations nationales.
En soulevant le trophée, l’attaquant rejoint les légendes du club Gerd Müller et Robert Lewandowski, devenant ainsi le seul joueur du Bayern Munich à avoir remporté cette prestigieuse distinction à deux reprises. Kane, déjà lauréat en 2023-2024, a fait preuve d’un sens du but hors du commun qui l’a clairement distingué de ses concurrents.
Des chiffres sans précédent et une domination nationale
Au-delà de ses exploits en championnat, l’attaquant a vécu une saison historique toutes compétitions confondues. Kane a inscrit l’impressionnant total de 61 buts en 51 matches, dont 14 réalisations en 13 rencontres de Ligue des champions de l’UEFA et 10 buts en six matches de Coupe d’Allemagne. Il a même marqué lors de son unique sortie en DFL-Supercup, confirmant son efficacité redoutable dans la surface. Grâce à cette performance individuelle historique, le Bayern Munich a réalisé le doublé Bundesliga-DFB-Pokal.
Revenant sur ses exploits monumentaux, Kane a déclaré : « C’était la meilleure saison de ma carrière sur le plan personnel. » Un total phénoménal qui marque une étape sans précédent dans sa carrière professionnelle.
Les rivaux historiques maintiennent leur emprise sur le championnat national.
Si Kane a raflé le titre suprême, ses principaux rivaux ont confirmé leur niveau exceptionnel. Deuxième du classement européen, Haaland a tout de même de quoi sourire : il a été sacré meilleur buteur de la Premier League pour la troisième fois en quatre saisons avec Manchester City.
De son côté, Mbappé a défendu avec brio son statut de meilleur buteur en Espagne. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur réalisateur de la Liga pour la deuxième saison consécutive, après avoir remporté le Soulier d’or l’an passé, confirmant ainsi que l’élite des avants-postes européens joue dans une dimension à part.
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La gloire en Coupe du monde et la course au Ballon d’Or les attendent.
Tous les regards se tournent désormais vers la scène internationale, où Kane, Haaland et Mbappé peaufinent leur préparation en vue de la très attendue Coupe du monde 2026. La saison nationale étant achevée, le tournoi estival constituera le véritable banc d’essai. Les performances de ces trois attaquants prolifiques sur la scène mondiale s’annoncent déterminantes pour l’attribution du Ballon d’Or 2026, promettant ainsi une bataille captivante.