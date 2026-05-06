Alors que le Bayern Munich regrette ses occasions manquées, le PSG savoure une qualification ardemment disputée et se prépare à défendre son titre. Les visiteurs ont ouvert le score dès la 3e minute par Ousmane Dembélé, contraignant les Bavarois à courir après le score. Malgré une large domination en possession (66 %) et 18 tirs, les locaux n’ont pas réussi à renverser la vapeur. Les champions en titre se rendront désormais à Budapest pour la finale très attendue de la Ligue des champions, où ils affronteront Arsenal. Les Gunners ont en effet éliminé l’Atlético de Madrid pour rejoindre le dernier acte de la compétition.