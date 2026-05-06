Getty/GOAL
Traduit par
Harry Kane rejoint Cristiano Ronaldo dans le club très exclusif des meilleurs buteurs de la Ligue des champions, malgré l’élimination en demi-finale avec le Bayern Munich
Kane bat un record historique
Kane est devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer lors de six matches consécutifs en phase à élimination directe de la Ligue des champions, égalant ainsi l’impressionnant exploit réalisé par Ronaldo entre 2012 et 2013. L’attaquant anglais a frappé à la 94^e minute, offrant un but spectaculaire qui a permis au Bayern de revenir à 1-1 contre le tenant du titre parisien, à l’Allianz Arena. Malgré ce exploit tardif et un penalty transformé lors de la défaite 5-4 à l’aller, le club bavarois a été éliminé sur le score cumulé de 6-5, qualifiant ainsi ses adversaires français pour la finale.
- Getty Images Sport
Le rêve européen est pour l’instant mis entre parenthèses.
Kane a quitté Tottenham Hotspur, le club de son enfance, pour rejoindre le Bayern Munich, avec pour principale ambition de remporter un titre européen majeur. Bien que les Bavarois aient atteint les demi-finales cette saison, après deux éliminations consécutives en quarts, le Graal européen échappe encore au buteur prolifique. Sous le maillot des Spurs, il n’avait disputé qu’une seule finale de C1, perdue contre Liverpool. Malgré une saison stratosphérique marquée par 56 buts en 49 matchs, l’attaquant doit maintenant patienter près de neuf mois avant de pouvoir reprendre sa quête.
Les tenants du titre se qualifient pour Budapest
Alors que le Bayern Munich regrette ses occasions manquées, le PSG savoure une qualification ardemment disputée et se prépare à défendre son titre. Les visiteurs ont ouvert le score dès la 3e minute par Ousmane Dembélé, contraignant les Bavarois à courir après le score. Malgré une large domination en possession (66 %) et 18 tirs, les locaux n’ont pas réussi à renverser la vapeur. Les champions en titre se rendront désormais à Budapest pour la finale très attendue de la Ligue des champions, où ils affronteront Arsenal. Les Gunners ont en effet éliminé l’Atlético de Madrid pour rejoindre le dernier acte de la compétition.
- Getty Images Sport
Les finales nationales approchent.
Le Bayern Munich doit rapidement se remettre dans le bain s'il veut terminer la saison en beauté. Ayant déjà officiellement décroché le titre de champion de Bundesliga, le club a encore deux matches de championnat à disputer. De plus, il affrontera Stuttgart en finale de la DFB-Pokal le 23 mai, offrant ainsi à Kane l'occasion de remporter un titre national.