Le monde du football est sous le choc après l’effondrement d’Eriksen, qui avait fait son retour remarqué au plus haut niveau avec un défibrillateur automatique implantable (DAI) suite à son arrêt cardiaque en 2021. D’après les premières informations, l’appareil a fonctionné comme prévu lors de l’incident de dimanche.

Kane a souligné l’importance cruciale de l’intervention médicale rapide et de la technologie qui a de nouveau sauvé la vie du milieu de terrain. Revenant sur les images poignantes du week-end, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a déclaré : « L’essentiel, c’est que le défibrillateur était là et qu’il a fonctionné. »

Il a ajouté : « Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Christian, mais il a évidemment publié un communiqué indiquant qu’il allait s’éloigner pour se reposer et passer du temps avec sa famille, ce qui, je pense, est important. »