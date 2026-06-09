Getty Images Sport
Traduit par
Harry Kane reconnaît que son ancien coéquipier à Tottenham, Christian Eriksen, doit « prendre certaines décisions » après son deuxième malaise sur le terrain
Kane a pris contact avec son ancien coéquipier.
Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a confirmé avoir pris contact avec Christian Eriksen après l’effrayant malaise cardiaque dont a été victime le milieu de terrain danois dimanche. L’incident s’est produit lors du match amical de préparation du Danemark contre l’Ukraine, suscitant immédiatement des inquiétudes quant à la santé et à l’avenir du joueur de 34 ans dans le monde du football.
Avant le rassemblement des Three Lions pour la Coupe du monde, Kane a exprimé son soulagement après le succès des soins prodigués au joueur du Brentford FC. Dans une interview émouvante accordée à ITV Football, l’attaquant du Bayern Munich a confié : « Je l’ai contacté [Eriksen] aujourd’hui », témoignant du soutien qu’il apporte à un joueur avec lequel il a partagé six ans et demi de carrière à Londres.
- Getty Images Sport
Un défibrillateur a permis d’éviter une tragédie impliquant une star danoise.
Le monde du football est sous le choc après l’effondrement d’Eriksen, qui avait fait son retour remarqué au plus haut niveau avec un défibrillateur automatique implantable (DAI) suite à son arrêt cardiaque en 2021. D’après les premières informations, l’appareil a fonctionné comme prévu lors de l’incident de dimanche.
Kane a souligné l’importance cruciale de l’intervention médicale rapide et de la technologie qui a de nouveau sauvé la vie du milieu de terrain. Revenant sur les images poignantes du week-end, le capitaine de l’équipe d’Angleterre a déclaré : « L’essentiel, c’est que le défibrillateur était là et qu’il a fonctionné. »
Il a ajouté : « Je n’ai pas encore eu de nouvelles de Christian, mais il a évidemment publié un communiqué indiquant qu’il allait s’éloigner pour se reposer et passer du temps avec sa famille, ce qui, je pense, est important. »
Un avenir incertain pour l’ancienne star des Spurs
Même si le danger médical immédiat semble écarté, cet incident soulève inévitablement des questions sur la capacité d’Eriksen à poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Passé par l’Ajax, Tottenham, l’Inter, Brentford et Manchester United, le vétéran demeure une figure emblématique pour son pays.
Kane a reconnu que son ami devait désormais traverser une période de réflexion cruciale sur sa santé et sa carrière. « Il a des décisions à prendre », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité pour le Danois de concilier sa passion du jeu avec la réalité d’un deuxième incident cardiaque majeur en cinq ans.
Le monde du football se mobilise pour Eriksen
Cette nouvelle alerte médicale a suscité une vague de soutien à travers le monde, ses anciens clubs et coéquipiers adressant leurs vœux de bon rétablissement au meneur de jeu danois. La résilience d’Eriksen avait déjà été une source d’inspiration, mais le caractère « effrayant » de ce dernier malaise a recentré l’attention sur son bien-être à long terme.
Pour Harry Kane et l’équipe d’Angleterre, cette nouvelle a été un rappel saisissant des pressions de la scène internationale. Alors que le Danemark se prépare pour le tournoi à venir, le sort de son joueur le plus emblématique demeure la principale préoccupation des supporters comme de ses coéquipiers.