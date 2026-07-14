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Harry Kane réagit aux interviews musclées de Jude Bellingham et Thomas Tuchel, et le capitaine de l’équipe d’Angleterre accuse les médias de tenter de semer la « discorde » au sein de la sélection britannique lors de la Coupe du monde
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Les déclarations d'après-match suscitent la polémique
Les tensions ont éclaté sur le terrain après que Tuchel a déclaré sans détour que l’Angleterre avait « eu de la chance » et qu’il n’était « pas satisfait » de la performance de son équipe « à tous les égards » lors du match contre la Norvège. Interrogé sur l’évaluation cinglante de son entraîneur, Bellingham a répondu de manière glaciale, déclenchant des spéculations médiatiques quant à l’harmonie au sein du groupe après la victoire éprouvante 2-1 en quart de finale contre la Norvège.
Le milieu du Real Madrid a répondu sans détour aux critiques post-match : « Ouais, bon, peu importe. C’est difficile sur le terrain, c’est un boulot dur. » Ce coup de théâtre verbal a contraint Kane à monter au créneau pour tordre le cou aux rumeurs, juste avant le choc contre l’Argentine.
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Le capitaine tacle la narration médiatique
Kane a immédiatement pris la défense de son coéquipier lors d’une interview accordée à BBC Sport afin de rectifier le discours négatif qui circulait dans l’opinion publique. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre a déclaré : « Quand on dispute un match comme celui-là et qu’on vous pose une question cinq minutes après le coup de sifflet final, alors qu’il ne savait pas vraiment ce qui avait été dit, que voulez-vous que Jude [Bellingham] réponde ?
« Nous venions de livrer un vrai combat. Il est toujours facile de chercher à créer une division — c’est presque une tradition anglaise dans ces grands tournois. Or c’est tout l’inverse. Si l’équipe est là où elle est, c’est grâce à une cohésion totale, entre les joueurs, l’entraîneur et tout le staff. On a parfois tendance à donner plus d’importance à certaines choses qu’elles n’en ont réellement. »
L'attaquant salue la méthode Tuchel
Le contraste saisissant entre les styles de management de Tuchel et de son prédécesseur, Sir Gareth Southgate, a suscité beaucoup d’attention après l’échange d’après-match à Miami. Kane a toutefois souligné que le vestiaire appréciait énormément l’honnêteté brute et la franchise de Tuchel, ses consignes étant totalement sincères et improvisées.
Kane a salué la franchise du technicien allemand : « Il [Tuchel] ne cache pas ses sentiments et les gens apprécient cela. Quand il parle, ce n'est jamais préparé. C'est ce qui fait de lui ce qu'il est. Quand cela vient naturellement, on y croit, on croit en ce qu'il dit, on croit en son approche. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Nous le comprenons. Au cours des deux dernières années, nous avons appris à le connaître et nous savons ce qui le rend heureux. »
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Les « Three Lions » défient les champions en titre.
Un défi de taille attend désormais les hommes de Tuchel, qui s'apprêtent à affronter mercredi l'Argentine, championne du monde en titre, au stade d'Atlanta. Si l'Angleterre affiche une impressionnante série de huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues, elle devra rester sur le qui-vive face à une Albiceleste forte d'une formidable série de 13 victoires consécutives.
Ce classique international constituera un véritable test pour la défense des Three Lions, qui devront contenir Lionel Messi, actuellement co-meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations, à égalité avec Kylian Mbappé.
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