Les tensions ont éclaté sur le terrain après que Tuchel a déclaré sans détour que l’Angleterre avait « eu de la chance » et qu’il n’était « pas satisfait » de la performance de son équipe « à tous les égards » lors du match contre la Norvège. Interrogé sur l’évaluation cinglante de son entraîneur, Bellingham a répondu de manière glaciale, déclenchant des spéculations médiatiques quant à l’harmonie au sein du groupe après la victoire éprouvante 2-1 en quart de finale contre la Norvège.

Le milieu du Real Madrid a répondu sans détour aux critiques post-match : « Ouais, bon, peu importe. C’est difficile sur le terrain, c’est un boulot dur. » Ce coup de théâtre verbal a contraint Kane à monter au créneau pour tordre le cou aux rumeurs, juste avant le choc contre l’Argentine.