Alors que l'Angleterre se prépare pour une confrontation historique en Amérique du Nord, elle a reçu l'ultime consécration de la part d'un homme qui sait exactement ce qu'il faut pour atteindre les sommets. Hurst, seul joueur à avoir réalisé un triplé en finale de Coupe du monde jusqu’en 2022, a salué Kane comme le meilleur buteur de l’histoire du pays. Les exploits record de Kane cet été lui ont permis de dépasser Bobby Moore au nombre de sélections en tant que capitaine des Three Lions et de consolider son statut de meilleur buteur de tous les temps de la nation dans les grands tournois.

S'exprimant à Wembley avant la demi-finale contre l'Argentine, Hurst s'est montré catégorique au sujet de la star du Bayern Munich : « Il sera difficile de faire mieux que les buts qu'il a marqués, donc je dirais qu'il est le meilleur de l'Angleterre », a-t-il déclaré sur le site officiel de la sélection anglaise. « Son palmarès est tout simplement incroyable, tant au niveau de ses sélections que des buts qu’il marque, et ce dans des matchs importants comme nous l’avons vu lors de ce tournoi. »



