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Harry Kane, que le héros de 1966 Geoff Hurst qualifie déjà de « GOAT », mène l’équipe d’Angleterre avec son statut de capitaine recordman vers une nouvelle gloire en Coupe du monde
Le plus grand de tous les temps
Alors que l'Angleterre se prépare pour une confrontation historique en Amérique du Nord, elle a reçu l'ultime consécration de la part d'un homme qui sait exactement ce qu'il faut pour atteindre les sommets. Hurst, seul joueur à avoir réalisé un triplé en finale de Coupe du monde jusqu’en 2022, a salué Kane comme le meilleur buteur de l’histoire du pays. Les exploits record de Kane cet été lui ont permis de dépasser Bobby Moore au nombre de sélections en tant que capitaine des Three Lions et de consolider son statut de meilleur buteur de tous les temps de la nation dans les grands tournois.
S'exprimant à Wembley avant la demi-finale contre l'Argentine, Hurst s'est montré catégorique au sujet de la star du Bayern Munich : « Il sera difficile de faire mieux que les buts qu'il a marqués, donc je dirais qu'il est le meilleur de l'Angleterre », a-t-il déclaré sur le site officiel de la sélection anglaise. « Son palmarès est tout simplement incroyable, tant au niveau de ses sélections que des buts qu’il marque, et ce dans des matchs importants comme nous l’avons vu lors de ce tournoi. »
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Un leadership à la Moore
Au-delà des buts, Hurst salue les qualités intangibles que Kane apporte à l’équipe de Thomas Tuchel. La légende de West Ham dresse un parallèle direct entre l’actuel capitaine et son propre capitaine légendaire de 1966, Bobby Moore. Hurst rappelle que Moore était un leader naturel dès ses années d’écolier et perçoit cette même autorité magnétique dans la présence de Kane, tant sur le terrain qu’en dehors, au cours de ce parcours exceptionnel dans la compétition.
« Son leadership est évident, et c’est important », explique Hurst. « Il parle aux joueurs après un match, quand ils sont en cercle, etc. Bien sûr, il est également un excellent exemple par son attitude, son comportement et sa façon de jouer.
« C’est un superbe exemple, non seulement dans le football, mais aussi dans sa vie, en tant que personne, et c’est également important… Je pense qu’Harry Kane est tout à fait du même acabit, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, avec tout ce qu’ils font ensemble. »
Soutenir la révolution tactique de Tuchel
Hurst a apporté son soutien à l’entraîneur Tuchel. Dans une autre interview, l’attaquant chevronné a rappelé qu’aucune sélection nationale n’a jamais remporté la Coupe du monde avec un technicien étranger, tout en se disant convaincu que la préparation méticuleuse de Tuchel et l’esprit de corps qu’il a su instaurer pourraient enfin briser cette malédiction.
Il se dit même encouragé par les rares moments de décontraction qui ponctuent la préparation. Après que Jude Bellingham a balayé sans ménagement les critiques de Tuchel à l’issue de la victoire en quart de finale contre la Norvège, Hurst s’est amusé de l’assurance affichée par la star du Real Madrid. « J’ai adoré que Tuchel dise que nous n’étions pas au meilleur de notre forme, c’est passionnant. La réponse de Bellingham, “peu importe”, m’a bien fait rire, c’était vraiment drôle. J’adore cette attitude, c’était une réponse fantastique », a-t-il observé.
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Un clasico qui s’inscrira dans les annales
La demi-finale à venir opposera l’Angleterre à l’Argentine dans un match chargé d’histoire. Si les supporters d’aujourd’hui pensent sans doute immédiatement au célèbre but de la « Main de Dieu » de Diego Maradona en 1986, cette rivalité acharnée en Coupe du monde a en réalité pris naissance deux décennies plus tôt. C’est Hurst qui avait inscrit le but de la victoire contre les Sud-Américains en 1966, lors d’un match resté célèbre pour l’expulsion d’Antonio Rattin. À l’annonce du décès récent de Rattin, Hurst a pris un moment pour rendre hommage à son ancien rival.
« C’est bien sûr très triste que cela arrive soixante ans plus tard », a-t-il déclaré. « C’était le leader de leur équipe, et ils comptaient de très bons joueurs dans leurs rangs. Bien sûr, son expulsion a eu un impact sur le résultat : ils ont perdu un joueur très important à ce moment-là. »
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