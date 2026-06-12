Waddle estime que Kane, déjà sous pression à l’Euro 2024, n’a pas à modifier son style. Interrogé sur la nécessité pour l’attaquant, au sommet de son art, de résister à l’envie de redescendre sur le terrain, l’ex-star anglaise et des Spurs, Waddle, s’exprimant en exclusivité pour GOAL via NewBettingOffers.co.uk, tranche : « Il a toujours joué ainsi à Tottenham. C'est sa manière de jouer.

Harry est un excellent joueur qui ne s’est jamais reposé sur sa vitesse. Il s’appuie sur sa rapidité de pensée. D’ordinaire, un avant-centre est soit très rapide, soit très puissant, soit à l’aise dans les airs. Harry, lui, est un peu à part, presque un neuf et demi. Cette singularité lui réussit.

On peut se dire : “Je le marque, je l’ai”. Mais ses déplacements dans la surface sont excellents. Il ne sprinte pas dans tous les sens ; il ne fait rien de rapide, mais il lit parfaitement le jeu.

Je l’ai vu évoluer en numéro 10 au Bayern cette saison, et il a été excellent. On pourrait d’ailleurs l’utiliser dans ce rôle, avec un vrai neuf comme Ollie Watkins ou Marcus Rashford devant. Il est parfaitement à l’aise dans ce positionnement.

« Il est difficile de lui reprocher de marquer dans la surface : cela fait cinq ans qu’il le fait sans relâche. Il doit continuer ainsi.

On lui répète souvent : “Ne redescends pas au milieu de terrain”, mais cette liberté de mouvement fait partie de son arsenal et c’est ainsi qu’il trouve le chemin des filets. Depuis deux, trois ou quatre saisons, son ratio buts/match est tout simplement phénoménal. Alors, mon pote, continue comme ça. »