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Harry Kane, qualifié de « phénoménal », doit ignorer le débat récurrent sur l’équipe d’Angleterre, explique une ancienne star des Three Lions, qui analyse pourquoi l’attaquant du Bayern Munich, auteur de 61 buts, continue de battre des records
Meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre : combien de buts Kane a-t-il marqués ?
Les redoutables numéros 9 excellent surtout dans la surface de réparation, car c’est depuis ces positions qu’ils trouvent le chemin des filets le plus souvent. Kane a maîtrisé cet art tout au long de sa carrière, ne cessant de réécrire l’histoire.
Meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, il a porté son total en sélection à 79 réalisations en 114 capes. Il lui manque encore un titre majeur avec son pays pour prétendre définitivement au statut de « GOAT ».
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Kane, fraîchement sacré champion de Bundesliga, affiche des statistiques personnelles record sous les couleurs du Bayern.
La phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord offre à Kane une nouvelle occasion de cocher cette case, après avoir mis fin à sa malédiction des trophées au Bayern Munich en remportant deux titres de champion d'Allemagne. Il a inscrit 61 buts pour le club lors de la saison 2025-2026, la meilleure de sa carrière.
Ces chiffres ont été enregistrés alors qu’il quittait souvent son poste d’attaquant central pour participer à la construction du jeu. À 32 ans, s’il apporte souvent la touche finale décisive, il est également très impliqué en amont.
Reste à savoir s’il doit transposer ce style en sélection : les Three Lions regorgent déjà de créativité dans l’entrejeu et attendent de leur capitaine une contribution décisive là où d’autres ont jusqu’ici faibli.
Kane doit-il descendre plus bas ou rester dans et autour de la surface de réparation ?
Waddle estime que Kane, déjà sous pression à l’Euro 2024, n’a pas à modifier son style. Interrogé sur la nécessité pour l’attaquant, au sommet de son art, de résister à l’envie de redescendre sur le terrain, l’ex-star anglaise et des Spurs, Waddle, s’exprimant en exclusivité pour GOAL via NewBettingOffers.co.uk, tranche : « Il a toujours joué ainsi à Tottenham. C'est sa manière de jouer.
Harry est un excellent joueur qui ne s’est jamais reposé sur sa vitesse. Il s’appuie sur sa rapidité de pensée. D’ordinaire, un avant-centre est soit très rapide, soit très puissant, soit à l’aise dans les airs. Harry, lui, est un peu à part, presque un neuf et demi. Cette singularité lui réussit.
On peut se dire : “Je le marque, je l’ai”. Mais ses déplacements dans la surface sont excellents. Il ne sprinte pas dans tous les sens ; il ne fait rien de rapide, mais il lit parfaitement le jeu.
Je l’ai vu évoluer en numéro 10 au Bayern cette saison, et il a été excellent. On pourrait d’ailleurs l’utiliser dans ce rôle, avec un vrai neuf comme Ollie Watkins ou Marcus Rashford devant. Il est parfaitement à l’aise dans ce positionnement.
« Il est difficile de lui reprocher de marquer dans la surface : cela fait cinq ans qu’il le fait sans relâche. Il doit continuer ainsi.
On lui répète souvent : “Ne redescends pas au milieu de terrain”, mais cette liberté de mouvement fait partie de son arsenal et c’est ainsi qu’il trouve le chemin des filets. Depuis deux, trois ou quatre saisons, son ratio buts/match est tout simplement phénoménal. Alors, mon pote, continue comme ça. »
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« Le trophée revient à la maison » : Kane et l’Angleterre visent la gloire en Coupe du monde.
Kane incarne parfaitement l’adage « pourquoi changer une formule qui marche ». Aucune raison de modifier son jeu tant que son rendement reste aussi élevé. Si les buts venaient à se tarir, la situation serait alors réévaluée.
Actuellement au sommet de son art, il pourrait même prétendre au Ballon d’Or, et l’Angleterre se moquera de savoir où évolue son capitaine tant qu’il contribue à mettre fin, en 2026, à soixante ans de disette.