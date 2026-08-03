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Harry Kane prié de boucler un retour émouvant à Tottenham alors qu'un supporter des Spurs présente de plates excuses à la superstar du Bayern Munich
Retour pressenti à Londres
L'avenir de Kane est redevenu un sujet majeur, dans un contexte d'intérêt persistant du Barcelona alors que son contrat avec le Bayern entre dans sa dernière ligne droite jusqu'en 2027. Le présentateur et supporter de Tottenham Majestic a lancé un appel public sur talkSPORTpour que le capitaine de l'Angleterre revienne dans son club formateur et dépasse le record de 260 buts en Premier League de Shearer. Cependant, le Bayern reste convaincu que le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham signera une prolongation, l'attaquant étant bien installé en Allemagne après trois ans à Munich.
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Excuses et demande de transfert
S’exprimant sur talkSPORT, Majestic a commencé son message ouvert par des excuses, avant d’exposer une proposition sensationnelle pour faire revenir Kane dans le nord de Londres.
Il a entamé son message sur un ton empreint de remords : « M. Harry Kane. Je vous ai déjà présenté mes excuses auparavant, car quand vous êtes parti la première fois, vous m’avez brisé le cœur et je ne voulais pas que vous gagniez quoi que ce soit. Mais Harry a gagné, c’est un attaquant de classe mondiale. Vous l’avez fait en Allemagne, vous avez gagné. Personnellement, je ne vois pas le Bayern remporter la Ligue des champions de sitôt, Arsenal a plus de chances de la gagner. »
Majestic a ensuite regardé directement la caméra du studio pour adresser un message à la fois au Bayern et à Kane : « Bayern, vous avez passé de très bons moments avec Harry, il vous a fait gagner le championnat. Nous allons vous rendre l’argent, donc vous récupérerez 81 millions de livres, la clause libératoire, boum, tout de suite, nous allons l’activer. Harry, rentre à la maison. Nous te donnerons 400 000 £ par semaine, de gros montants, mais il le mérite, c’est une superstar mondiale. »
À la poursuite du record de buts de Shearer
Kane compte actuellement 213 buts en Premier League, à seulement 47 unités du record absolu de Shearer. Au cours de ses 14 années chez les seniors à Tottenham, il a inscrit 280 buts en 435 apparitions toutes compétitions confondues et est devenu le premier joueur à marquer 100 buts à l'extérieur dans l'histoire de la Premier League.
Majestic a développé en expliquant en quoi un retour pourrait sceller l'héritage de l'attaquant : « Roberto De Zerbi lui dit : “Écoute, c'est une saison sans football européen, ce qui te permet de te reposer un peu plus après une longue saison et une Coupe du monde... cela te donne l'objectif de marquer des buts en Premier League, tu n'as pas à jouer en League Cup.” »
Il a ajouté : « Tu es si proche du record d'Alan Shearer. Si tu réalises une bonne saison cette année, en marquant plus de 20 buts, ce qui est tout à fait possible, tu pourrais devenir champion de Bundesliga, meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, meilleur buteur de l'histoire de Tottenham et peut-être le meilleur buteur de toute l'histoire de la Premier League.
« Voilà l'héritage de Harry Kane gravé dans le marbre. Les gens ne pourront pas dire qu'il n'a rien gagné, il l'aura fait. Maintenant, il peut rentrer à la maison et faire avancer Tottenham. Allez Harry, il est temps de rentrer à la maison, c'est bon pour toi, c'est bon pour nous, c'est bon pour le Bayern, faisons-le. »
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Une décision de carrière décisive se profile
Kane est à un tournant décisif de sa carrière, entre prolonger son aventure en Bundesliga avec le Bayern ou signer un retour retentissant dans le football anglais. La priorité immédiate de l'attaquant reste de conserver sa forme prolifique devant le but afin de lutter pour des trophées nationaux et européens avec le géant bavarois. Cependant, la tentation de graver sa place dans l'histoire en devenant le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League continuera de planer lors des prochains mercatos.
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