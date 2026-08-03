S’exprimant sur talkSPORT, Majestic a commencé son message ouvert par des excuses, avant d’exposer une proposition sensationnelle pour faire revenir Kane dans le nord de Londres.

Il a entamé son message sur un ton empreint de remords : « M. Harry Kane. Je vous ai déjà présenté mes excuses auparavant, car quand vous êtes parti la première fois, vous m’avez brisé le cœur et je ne voulais pas que vous gagniez quoi que ce soit. Mais Harry a gagné, c’est un attaquant de classe mondiale. Vous l’avez fait en Allemagne, vous avez gagné. Personnellement, je ne vois pas le Bayern remporter la Ligue des champions de sitôt, Arsenal a plus de chances de la gagner. »

Majestic a ensuite regardé directement la caméra du studio pour adresser un message à la fois au Bayern et à Kane : « Bayern, vous avez passé de très bons moments avec Harry, il vous a fait gagner le championnat. Nous allons vous rendre l’argent, donc vous récupérerez 81 millions de livres, la clause libératoire, boum, tout de suite, nous allons l’activer. Harry, rentre à la maison. Nous te donnerons 400 000 £ par semaine, de gros montants, mais il le mérite, c’est une superstar mondiale. »