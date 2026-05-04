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Harry Kane présente le nouveau maillot domicile du Bayern Munich, juste avant la finale de la Ligue des champions contre le PSG
Le Bayern dévoile son nouveau maillot domicile avant un match européen décisif
Le Bayern a présenté son nouveau maillot domicile, avec Kane en tête de la campagne promotionnelle. Ce modèle conserve les couleurs emblématiques rouge et blanc du club tout en adoptant un design épuré et moderne, conçu pour marier tradition et performance. Fabriqué par adidas, il se distingue par de subtiles rayures et une coupe ajustée, spécialement étudiée pour la compétition de haut niveau. Ce lancement intervient à un moment crucial pour le géant bavarois, qui se prépare pour le match retour décisif de sa demi-finale de Ligue des champions contre le PSG.
Le Jersey fait ses débuts sur la grande scène
Après son sacre en Bundesliga, l’équipe de Vincent Kompany vise désormais la gloire européenne. Pour renverser le champion de France, qui possède une avance de 5-4 au score cumulé après l’aller, Kane devra mener l’attaque avec son efficacité habituelle. Les Bavarois porteront pour la première fois leur nouveau maillot domicile adidas 2026/27 lors de la demi-finale retour contre le PSG, le 6 mai à l’Allianz Arena.
« Le cadre ne pourrait être plus prestigieux : lorsque le FC Bayern affrontera le Paris Saint-Germain lors du match retour décisif de la demi-finale de la Ligue des champions à l'Allianz Arena le 6 mai, le maillot domicile adidas 2026/27 fera ses débuts », indique le communiqué officiel du club. « Sous les projecteurs, portés par leurs supporters et avec une place en finale de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs en ligne de mire, les champions d’Allemagne investiront la pelouse avec un nouveau look, prêts pour une soirée qui s’annonce mémorable. »
Le visage d'une nouvelle ère à Munich
Depuis son transfert très médiatisé à l’Allianz Arena en 2023, Kane s’est imposé comme le leader incontesté de l’équipe. Cette saison, le capitaine anglais a déjà marqué 54 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues. Mais Kane n’est pas le seul visage de cette campagne promotionnelle : d’autres stars du Bayern, comme Michael Olise et Luis Diaz, sont également prêtes à mener la nouvelle ère des « Die Roten ».
« Lors de cette rencontre spéciale, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane et le reste de l’équipe porteront un maillot qui incarne tout ce que le club représente : la confiance, le charisme et une mentalité de gagnant absolue », ajoute le communiqué du club. « Dans des tons rouge et blanc éclatants, le nouveau maillot domicile allie tradition et design moderne et saisissant – conçu pour les grands moments. »
- AFP
Quelle est la prochaine étape ?
Tous les regards se tournent à nouveau vers la pelouse, alors que le Bayern peaufine sa préparation en vue d’un match décisif de Ligue des champions contre le PSG. L’équipe de Kompany est par ailleurs qualifiée pour la finale de la DFB-Pokal, et Kane vise un triplé de trophées avant de conduire l’Angleterre à la Coupe du monde 2026.