Harry Kane présente le nouveau maillot domicile du Bayern Munich, juste avant la finale de la Ligue des champions contre le PSG

Après son sacre en Bundesliga, l’équipe de Vincent Kompany vise désormais la gloire européenne. Pour renverser le champion de France, qui possède une avance de 5-4 au score cumulé après l’aller, Kane devra mener l’attaque avec son efficacité habituelle. Les Bavarois porteront pour la première fois leur nouveau maillot domicile adidas 2026/27 lors de la demi-finale retour contre le PSG, le 6 mai à l’Allianz Arena.

« Le cadre ne pourrait être plus prestigieux : lorsque le FC Bayern affrontera le Paris Saint-Germain lors du match retour décisif de la demi-finale de la Ligue des champions à l'Allianz Arena le 6 mai, le maillot domicile adidas 2026/27 fera ses débuts », indique le communiqué officiel du club. « Sous les projecteurs, portés par leurs supporters et avec une place en finale de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs en ligne de mire, les champions d’Allemagne investiront la pelouse avec un nouveau look, prêts pour une soirée qui s’annonce mémorable. »















