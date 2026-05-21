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Harry Kane prend son temps avant de prolonger son contrat avec le Bayern Munich, et ce, malgré l’approche de la Coupe du monde. Le président du club a livré un point d’étape sur l’avenir de son attaquant vedette
Kane reste serein concernant son avenir au Bayern
L’attaquant prolifique est devenu le visage incontesté de l’attaque du club, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations quant à la date à laquelle il s’engagera officiellement pour un nouveau contrat. Cependant, le président du club, Hainer, a révélé que le joueur de 32 ans ne subissait aucune pression pour signer une prolongation avant de partir en sélection nationale.
« Il est clair que nous voulons prolonger le contrat d’Harry Kane », a-t-il déclaré au journal Welt. « Je suis également convaincu qu’Harry souhaite rester. Il a lui-même affirmé ne ressentir aucune pression quant à savoir si cela se fera avant ou après la Coupe du monde. Il est très serein à ce sujet. Son unique priorité est de se concentrer sur la saison et les objectifs avec le FC Bayern. Cela témoigne de sa grande maturité d’athlète. »
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Parité financière et influence de Musiala
Si l’atmosphère demeure sereine, les discussions porteront néanmoins sur des aspects financiers cruciaux. D’après plusieurs sources, le capitaine de l’équipe d’Angleterre chercherait un salaire à la hauteur de son statut d’icône, et viserait même à égaler la rémunération de son coéquipier Jamal Musiala. Son pouvoir de négociation est au plus haut, après une saison record où il a surpassé les attentes les plus folles en Bundesliga.
L’ancien Spurs s’est trouvé un véritable chez-soi à Munich, sur le terrain comme en dehors. Malgré les rumeurs persistantes d’un retour en Premier League relayées par la presse anglaise, Kane semble décidé à bâtir son héritage en Allemagne. Sa famille s’est bien intégrée en Bavière et les grands titres font désormais partie de son parcours ; aussi l’attaquant pousserait-il pour un contrat lui permettant de rester au club jusqu’en 2030.
Aucun départ ne semble envisagé pour Michael Olise.
Kane n'est pas la seule star offensive que le Bayern entend conserver. Michael Olise, déjà auteur d'un début de saison prometteur grâce aux importants investissements estivaux dans le secteur offensif, devrait rester.
« Absolument, il a un contrat jusqu’en 2029 », a déclaré Hainer lorsqu’on l’a interrogé sur l’avenir d’Olise. « Michael s’est brillamment développé parce qu’il a eu l’occasion, chez nous, de faire ses preuves au sein d’une équipe internationale de haut niveau. Nous disposons d’un secteur offensif capable de s’imposer sur la scène mondiale. Cela profite à Michael. De plus, il a la chance de remporter tous les titres avec nous chaque année. Je ne vois aucune raison pour laquelle il devrait chercher ailleurs. »
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En quête du doublé et de nouveaux records
L’objectif immédiat de l’équipe de Vincent Kompany est la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart. Un succès leur offrirait le doublé national et viendrait couronner une saison déjà exceptionnelle.
« Le doublé serait bien sûr le couronnement de la saison », a déclaré Hainer. « Et après que notre équipe féminine l’ait déjà défendu, les hommes devraient suivre le mouvement. Nous sommes en finale de la Coupe pour la première fois depuis 2020 et ne voulons pas rentrer les mains vides, mais dans l’ensemble, la saison a déjà été fantastique. Le FC Bayern est en forme et fait référence au niveau international. »