L’attaquant prolifique est devenu le visage incontesté de l’attaque du club, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations quant à la date à laquelle il s’engagera officiellement pour un nouveau contrat. Cependant, le président du club, Hainer, a révélé que le joueur de 32 ans ne subissait aucune pression pour signer une prolongation avant de partir en sélection nationale.

« Il est clair que nous voulons prolonger le contrat d’Harry Kane », a-t-il déclaré au journal Welt. « Je suis également convaincu qu’Harry souhaite rester. Il a lui-même affirmé ne ressentir aucune pression quant à savoir si cela se fera avant ou après la Coupe du monde. Il est très serein à ce sujet. Son unique priorité est de se concentrer sur la saison et les objectifs avec le FC Bayern. Cela témoigne de sa grande maturité d’athlète. »