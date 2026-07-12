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Harry Kane prend la défense de Thomas Tuchel tout en admettant que l'Angleterre n'a montré que « quelques aperçus » de son meilleur niveau lors de la Coupe du monde 2026
Kane approuve la quête de perfection de Tuchel
Kane a souligné que les vives critiques de Tuchel après la rencontre face à la Norvège visaient avant tout à transposer sur le terrain l’excellence affichée à l’entraînement. Malgré la victoire 2-1 des Three Lions, construite sur un doublé de Jude Bellingham, Tuchel a publicement regretté le manque de vitesse et de sang-froid technique de son équipe, qu’il a qualifiée de « chanceuse ».
Kane estime que l’entraîneur cherche simplement à maintenir un niveau d’exigence élevé avant la demi-finale contre l’Argentine. À propos de l’approche de l’entraîneur, Kane a déclaré : « Quand il nous voit nous entraîner, qu’il constate notre cohésion et ce dont nous sommes capables, surtout avec les joueurs dont nous disposons, notre façon d’attaquer, nos duels et nos qualités techniques… il veut simplement voir cette version de nous-mêmes. Il sait mieux que quiconque que ce n'est pas aussi simple : nous affrontons de bons adversaires et de bonnes équipes. Il essaie de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et nous savons que nous pouvons encore élever notre niveau. »
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Les « Three Lions » cherchent encore leur meilleur niveau
Qualifiée pour les demi-finales pour la quatrième fois de son histoire – après son sacre de 1966 et ses places de quatrième en 1990 et 2018 –, l’Angleterre suscite toutefois un constat unanime au sein du groupe : elle n’a pas encore livré une performance aboutie sur l’ensemble des 90 minutes. Kane a reconnu que l’équipe avait peiné à imposer son emprise sur l’ensemble de ses matchs disputés en Amérique du Nord, laissant entendre que le meilleur restait à venir pour ce groupe talentueux.
L’attaquant du Bayern Munich a déclaré : « Nous n’avons pas encore atteint ce niveau. Nous en avons montré des aperçus. Contre la Norvège, ce n’était que des aperçus. Nous n’avons pas eu le contrôle total que nous aurions souhaité et que je pense que nous sommes capables d’avoir. Mais à ce stade du tournoi, on affronte les meilleures équipes du monde. Nous allons affronter l’une des meilleures équipes du monde en demi-finale. »
Bellingham attise les tensions avec sa réaction
Les critiques sans détour de Tuchel à l'égard de la prestation n'ont pas plu à Bellingham, qui les a balayées d'un « Ouais, bon, peu importe », avant d'ajouter : « Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est que de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa et [Alexander] Sorloth. » La star du Real Madrid a souligné que les conditions difficiles à Miami avaient pesé lourd.
Kane a rapidement évacué toute tension potentielle, préférant souligner la résilience de l’équipe et l’apport décisif de son coéquipier. Les deux joueurs totalisent désormais six buts chacun au classement des meilleurs buteurs du tournoi, derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé (huit réalisations) ainsi qu’Erling Haaland (sept). S’exprimant sur la performance de l’équipe, Kane a déclaré : « Le plus réjouissant, c’est que nous sommes en demi-finale et que nous avons toujours le sentiment de pouvoir progresser. Je ne pense pas qu’il faille s’emballer outre mesure. Nous montrons beaucoup de bonnes choses : la façon dont les garçons ont défendu collectivement contre la Norvège, notre manière d’attaquer… nous avons tout de même eu de très bons moments. Et Jude a pris les choses en main en marquant encore deux buts. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la demi-finale face à l’Argentine.
Les critiques spécifiques de Tuchel portaient principalement sur l’incapacité de l’Angleterre à contrer le pressing haut et sur son manque de pénétration dans le dernier tiers. L’entraîneur allemand a laissé entendre que ses joueuses « réfléchissaient trop » lorsqu’elles avaient le ballon, ce qui entraînait des occasions manquées. À l’approche d’une demi-finale décisive contre l’Argentine à Atlanta, la pression est forte pour trouver une solution à ces frustrations tactiques.
Pour l’avenir, Kane se veut optimiste quant aux chances de l’Angleterre d’atteindre une nouvelle finale. « Notre équipe nationale traverse une période extrêmement fructueuse, avec des demi-finales et des finales à notre actif, et nous voulons franchir la ligne d’arrivée. C’est la pièce manquante à présent. Nous sommes ensemble depuis six semaines et avons montré toute notre envie de défendre ce maillot. Nous allons devoir redoubler d’efforts pendant cette dernière semaine environ », conclut le capitaine.
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