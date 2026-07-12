Harry Kane prend la défense de Thomas Tuchel tout en admettant que l'Angleterre n'a montré que « quelques aperçus » de son meilleur niveau lors de la Coupe du monde 2026

Kane a souligné que les vives critiques de Tuchel après la rencontre face à la Norvège visaient avant tout à transposer sur le terrain l’excellence affichée à l’entraînement. Malgré la victoire 2-1 des Three Lions, construite sur un doublé de Jude Bellingham, Tuchel a publicement regretté le manque de vitesse et de sang-froid technique de son équipe, qu’il a qualifiée de « chanceuse ».

Kane estime que l’entraîneur cherche simplement à maintenir un niveau d’exigence élevé avant la demi-finale contre l’Argentine. À propos de l’approche de l’entraîneur, Kane a déclaré : « Quand il nous voit nous entraîner, qu’il constate notre cohésion et ce dont nous sommes capables, surtout avec les joueurs dont nous disposons, notre façon d’attaquer, nos duels et nos qualités techniques… il veut simplement voir cette version de nous-mêmes. Il sait mieux que quiconque que ce n'est pas aussi simple : nous affrontons de bons adversaires et de bonnes équipes. Il essaie de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes et nous savons que nous pouvons encore élever notre niveau. »