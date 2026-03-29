Harry Kane pourrait se laisser séduire par une offre saoudienne mirobolante, admet le dirigeant du Bayern Munich

Sur le terrain, Kane est actuellement engagé dans une course contre la montre pour inscrire son nom dans les annales. Après un début de saison sensationnel, il se rapproche du record de buts marqués en une seule saison, détenu actuellement par l'ancienne icône du Bayern, Robert Lewandowski.

Cependant, l'ancien milieu de terrain du Bayern Didi Hamann a mis en garde contre le fait de privilégier le record de buts au détriment du succès européen de l'équipe. Alors que le Bayern s'apprête à disputer un choc de titans en Ligue des champions contre le Real Madrid, la gestion de la condition physique de Kane sera primordiale. Hamann a déclaré à Sky : « Je pense que le Bayern et Kane feraient bien de mettre ce record de côté. Car il est important qu'ils passent le tour en Ligue des champions – et idéalement un de plus – et qu'ils remportent la Ligue des champions. »