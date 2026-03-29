Getty
Traduit par
Harry Kane pourrait se laisser séduire par une offre saoudienne mirobolante, admet le dirigeant du Bayern Munich
La direction du Bayern se méfie de la richesse saoudienne
Kane s'est révélé être une véritable révélation depuis son arrivée à l'Allianz Arena, mais Hoeness a reconnu que même les liens professionnels les plus solides peuvent être mis à rude épreuve face à la puissance financière de la Ligue professionnelle saoudienne. Bien que le joueur de 32 ans soit toujours sous contrat à long terme, l'ampleur des investissements en provenance de la région du Golfe reste un sujet de discussion au sein du conseil d'administration du Bayern.
- Getty Images Sport
La tentation saoudienne plane sur Kane
Dans une interview accordée au magazine Kicker, Hoeness a évoqué la possibilité qu'une offre alléchante soit faite pour cet attaquant emblématique. « Il n'a pas levé sa clause libératoire, ce qui signifie qu'il est bel et bien sous contrat ici jusqu'à l'été 2027. D'après ce que j'entends et ce que je ressens, lui et sa famille se sentent extrêmement bien ici. On ne sait jamais quand un Saoudien va débarquer et mettre beaucoup d’argent sur la table… Mais il se sent vraiment chez lui », a déclaré Hoeness.
La longévité et la condition physique exceptionnelle de Kane
Malgré les rumeurs concernant un éventuel départ, Hoeness est convaincu que Kane a encore de nombreuses années devant lui au plus haut niveau du football européen. L'engagement de l'attaquant envers sa préparation physique est souvent cité comme l'une des raisons pour lesquelles il peut suivre l'exemple d'autres grands joueurs qui ont continué à briller jusqu'à la fin de la trentaine. En effet, Kane a déjà disputé 3 195 minutes avec le Bayern Munich cette saison, ce qui souligne son statut de membre indispensable du onze de départ. Hoeness a fait l'éloge des habitudes professionnelles de l'attaquant, soulignant : « Harry Kane peut jouer à ce niveau pendant au moins trois ou quatre ans encore, car c'est un professionnel parfait qui prend soin de son corps. Il est toujours en rééducation et avec les kinés. »
- Getty Images Sport
Concilier les résultats et la réussite de l'équipe
Sur le terrain, Kane est actuellement engagé dans une course contre la montre pour inscrire son nom dans les annales. Après un début de saison sensationnel, il se rapproche du record de buts marqués en une seule saison, détenu actuellement par l'ancienne icône du Bayern, Robert Lewandowski.
Cependant, l'ancien milieu de terrain du Bayern Didi Hamann a mis en garde contre le fait de privilégier le record de buts au détriment du succès européen de l'équipe. Alors que le Bayern s'apprête à disputer un choc de titans en Ligue des champions contre le Real Madrid, la gestion de la condition physique de Kane sera primordiale. Hamann a déclaré à Sky : « Je pense que le Bayern et Kane feraient bien de mettre ce record de côté. Car il est important qu'ils passent le tour en Ligue des champions – et idéalement un de plus – et qu'ils remportent la Ligue des champions. »