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Harry Kane pourrait-il vraiment finir un jour en NFL ? L’attaquant du Bayern Munich évoque son projet étonnant de combiner une carrière en MLS avec un rôle de kicker
Kane se projette au-delà de son apogée au Bayern pour esquisser sa vie après le football
Harry Kane a relancé les discussions autour de l’un des projets les plus insolites de passerelle entre deux sports, en déclarant aux journalistes à St George's Park mercredi qu’un futur transfert en MLS pourrait lui ouvrir la porte à une carrière parallèle comme botteur en NFL. Ces commentaires sont intervenus alors que l’Angleterre se préparait à accueillir l’Espagne, championne du monde, en Ligue des nations samedi, Kane, capitaine de l’Angleterre et actuellement dans la meilleure forme de sa carrière au Bayern Munich, profitant de la séance média d’avant-match pour se projeter à des années de là plutôt que de se concentrer uniquement sur l’adversaire du week-end.
Kane, qui a eu 33 ans en juillet, reste sur une saison à 73 buts avec le Bayern qui a fait de lui l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or 2026, et des informations indiquent qu’il est « assez proche » de signer un nouveau contrat à Munich. Cette forme fait de ses propos sur la NFL davantage une ambition lointaine qu’un projet imminent, mais c’est une possibilité que Kane a désormais évoquée avec une réelle précision pour la première fois.
Aubrey et Allen montrent que la passerelle entre les deux disciplines existe déjà
La logique de Kane repose sur sa manière de tirer les penalties, estimant que la technique et la pression se transposent directement au poste de botteur. Il a cité le botteur des Dallas Cowboys Brandon Aubrey, ancien joueur sélectionné en MLS par le Toronto FC et aujourd’hui considéré comme l’un des botteurs les plus précis de la NFL, comme preuve que la passerelle entre le football et le football américain est viable. L’ancien attaquant de Tottenham Clive Allen, qui a joué pour les London Monarchs en NFL Europe, offre un précédent plus ancien. Le propre parcours de Kane donne du poids à son argument : une carrière bâtie sur une finition de grande précision et une efficacité clinique sur penalty avec Tottenham, le Bayern et l’Angleterre, associée à une admiration de longue date, selon ses propres mots, pour Tom Brady, donne à cette ambition plus de consistance qu’une simple phrase lancée au passage.
Kane : « La NFL est bien plus réaliste que celle sur le golf »
« Peut-être que si je suis en MLS à l’avenir, ou quelque part comme ça, cela pourrait être quelque chose où l’on pourrait peut-être combiner les deux avec les saisons », a déclaré Kane aux journalistes, via The Athletic. « C’est quelque chose que j’essaierai d’envisager un peu plus sérieusement. Tout dépend de ce qui se passera dans ma carrière au cours des cinq ou six prochaines années, de la motivation et de ce que je veux faire. La NFL est bien plus réaliste que le golf, disons-le comme ça. »
Sur le plan technique, Kane a ajouté : « Je tire des penalties et c’est une pression, une technique très similaires. Si je faisais cela, en termes d’entraînement, je serais plus proche de ça que de n’importe quel autre sport. Si je devais le faire, ce serait quelque chose que je prendrais au sérieux. Je prendrais peut-être entre six mois et un an pour essayer de m’entraîner avant. »
L'accord avec le Bayern et le test avec l'Espagne passent avant tout changement
Kane s’est empressé de souligner que ce rêve restait clairement relégué au second plan tant qu’il s’épanouit en Europe. « Si les gens savent que je suis toujours au sommet de mon art ici dans le football, ce n’est pas une conversation qui aurait lieu », a-t-il déclaré, ajoutant qu’à 33 ans, il « essaie d’extraire tout ce que je peux » des années qu’il lui reste au plus haut niveau. Ce n’est pas un fantasme nouveau : Kane avait évoqué pour la première fois auprès d’ESPN un horizon NFL de « 10 ou 12 ans » dès 2019. Mais alors que les discussions avec le Bayern avancent et que la MLS est de plus en plus présentée comme une destination réaliste en fin de carrière, les éléments d’un véritable projet dans deux sports commencent à sembler liés.
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