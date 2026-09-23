Harry Kane pourrait-il vraiment finir un jour en NFL ? L’attaquant du Bayern Munich évoque son projet étonnant de combiner une carrière en MLS avec un rôle de kicker

Harry Kane a relancé les discussions autour de l’un des projets les plus insolites de passerelle entre deux sports, en déclarant aux journalistes à St George's Park mercredi qu’un futur transfert en MLS pourrait lui ouvrir la porte à une carrière parallèle comme botteur en NFL. Ces commentaires sont intervenus alors que l’Angleterre se préparait à accueillir l’Espagne, championne du monde, en Ligue des nations samedi, Kane, capitaine de l’Angleterre et actuellement dans la meilleure forme de sa carrière au Bayern Munich, profitant de la séance média d’avant-match pour se projeter à des années de là plutôt que de se concentrer uniquement sur l’adversaire du week-end.

Kane, qui a eu 33 ans en juillet, reste sur une saison à 73 buts avec le Bayern qui a fait de lui l’un des principaux prétendants au Ballon d’Or 2026, et des informations indiquent qu’il est « assez proche » de signer un nouveau contrat à Munich. Cette forme fait de ses propos sur la NFL davantage une ambition lointaine qu’un projet imminent, mais c’est une possibilité que Kane a désormais évoquée avec une réelle précision pour la première fois.