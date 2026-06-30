Dès les premières notes de la chanson, Gabriel Clarke a autorisé Bellingham à quitter la pelouse avant ses coéquipiers. Après un bref « Je ferais mieux d’y aller », le milieu de terrain s’est dirigé vers le bord du terrain pour savourer la sérénade de ses supporters. Pendant ce temps, le reste de l’équipe d’Angleterre avait déjà entamé sa descente vers les vestiaires. Bellingham a donc profité d’un instant pleinement mérité.

Bellingham a bouclé la rencontre avec un total de passes décisives, de dribbles réussis et de tacles supérieur à celui de ses coéquipiers, sans oublier un but et une passe décisive lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre face au Panama. Pendant 70 minutes, il a offert une performance de milieu de terrain des plus complètes. Son talent n’est plus à prouver, mais samedi, c’est son assurance qui a brillé.

Dans le groupe anglais, Harry Kane demeure le principal candidat au Ballon d’Or, voire le grand favori, alors qu’il approche les 70 buts marqués pour son club et sa sélection depuis le début de la saison. Mais avec Bellingham, l’Angleterre dispose d’une superstar polyvalente qui ne recule que rarement devant les moments décisifs ; un talisman à l’image de certains autres grands noms qui font honneur à ce tournoi.

Bellingham a déjà permis à l’Angleterre de remporter deux victoires en phase de poules en Amérique du Nord. S’il garde ce rythme, il pourrait bien mener les siens vers d’autres succès avant la fin de l’été.