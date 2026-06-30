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Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Harry Kane pourrait bien remporter le Ballon d’Or, mais Jude Bellingham a démontré, par ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du monde, qu’il est l’équivalent anglais de Lionel Messi

Analysis
Angleterre
J. Bellingham
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs RD Congo

Jude Bellingham a coupé court à son interview avec ITV pour une raison des plus légitimes. Alors qu’il évoquait, sur la pelouse du New Jersey, l’influence décisive d’Harry Kane sur l’équipe d’Angleterre, des voix ont soudain retenti d’un bout du stade, entonnant en chœur « Hey Jude ».

Dès les premières notes de la chanson, Gabriel Clarke a autorisé Bellingham à quitter la pelouse avant ses coéquipiers. Après un bref « Je ferais mieux d’y aller », le milieu de terrain s’est dirigé vers le bord du terrain pour savourer la sérénade de ses supporters. Pendant ce temps, le reste de l’équipe d’Angleterre avait déjà entamé sa descente vers les vestiaires. Bellingham a donc profité d’un instant pleinement mérité.

Bellingham a bouclé la rencontre avec un total de passes décisives, de dribbles réussis et de tacles supérieur à celui de ses coéquipiers, sans oublier un but et une passe décisive lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre face au Panama. Pendant 70 minutes, il a offert une performance de milieu de terrain des plus complètes. Son talent n’est plus à prouver, mais samedi, c’est son assurance qui a brillé.

Dans le groupe anglais, Harry Kane demeure le principal candidat au Ballon d’Or, voire le grand favori, alors qu’il approche les 70 buts marqués pour son club et sa sélection depuis le début de la saison. Mais avec Bellingham, l’Angleterre dispose d’une superstar polyvalente qui ne recule que rarement devant les moments décisifs ; un talisman à l’image de certains autres grands noms qui font honneur à ce tournoi.

Bellingham a déjà permis à l’Angleterre de remporter deux victoires en phase de poules en Amérique du Nord. S’il garde ce rythme, il pourrait bien mener les siens vers d’autres succès avant la fin de l’été.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Risque d'être mis à l'écart

    Rappelons-le, il y a encore quelques semaines, la présence de Bellingham dans la sélection anglaise était loin d’être acquise. À ce moment-là, la lutte pour le poste de numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Thomas Tuchel opposait ouvertement le milieu de terrain à Morgan Rogers.

    Cette incertitude se justifiait : Bellingham traversait une saison décevante, tant individuellement que collectivement, avec le Real Madrid, tandis que Rogers conduisait Aston Villa vers un titre européen et confirmait son statut de l’un des milieux offensifs les plus redoutables de Premier League. Tuchel avait salué l’engagement, la discipline et la qualité de jeu de Rogers, qualifiant même Bellingham de « repoussant » dans des propos qu’il a ensuite nuancés.

    Même à l’approche du tournoi, Tuchel avait déclaré que Bellingham n’était qu’un des « 14-15 » titulaires qu’il envisageait pour le match d’ouverture. Aujourd’hui, ces réserves paraissent pour le moins ridicules.

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  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Se présenter

    Si certains pronostiquaient Rogers pour débuter le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, Bellingham a finalement répondu présent.

    Les 30 premières minutes de la Coupe du monde de Bellingham n’ont pas été brillantes, l’Angleterre ayant connu un début de match difficile à Dallas. La cohésion faisait défaut, les choix en possession de balle étaient complètement erronés, et même lorsque l’Angleterre exerçait un pressing, elle le faisait sans conviction. À la mi-temps, l’entraîneur adjoint Anthony Barry a sévèrement tancé son équipe en direct à la télévision, estimant qu’elle venait de traverser 45 minutes « effrayantes », alors même qu’elle était à égalité 2-2 face à son adversaire le plus redoutable du groupe L.

    C’est Bellingham qui a réveillé l’Angleterre, menant pratiquement les Three Lions vers leur troisième but en effectuant une percée derrière la défense que Noni Madueke n’avait pas vraiment osé tenter de toute la soirée. Bellingham s’est élancé avec plus de détermination, a dribblé avec plus de verve et a conclu avec plus de précision que quiconque ne l’avait fait jusqu’alors. Ce fut un moment de talent, à n’en pas douter. Mais c’était aussi un geste de défi, celui d’un joueur qui affirme : « Très bien, je m’en charge ».

    Par la suite, il a gratifié ses coéquipiers de quelques tacles glissés autoritaires, a lancé des contre-attaques depuis le milieu de terrain et a guidé le jeu avec justesse.

    Bellingham savait que ce moment devait être le sien, et il n’était pas prêt à le laisser passer.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La qualité se voit à l’œil nu

    Le deuxième match de l'Angleterre face au Ghana a laissé un goût d'inachevé. La rencontre a surtout été une leçon de défense de l'équipe de Carlos Queiroz. L'expérimenté sélectionneur a d'ailleurs reconnu après la rencontre que son unique objectif était de contrer les Three Lions.

    Jude Bellingham a bien été désigné homme du match par la FIFA, mais le milieu de terrain a admis que le trophée aurait plutôt dû récompenser l’arrière-garde ghanéenne, auteur d’un travail défensif acharné durant les 90 minutes. Bref, les Three Lions n’ont jamais trouvé leurs marques : un duel attaque-défense où le bloc défensif a pris le dessus.

    Grâce à ce point, l’Angleterre était déjà qualifiée pour les seizièmes de finale avant même sa rencontre de samedi contre le Panama, mais elle devait l’emporter pour s’assurer la première place du groupe – et se garantir un parcours un peu plus facile en phase à élimination directe. La première période fut laborieuse. Bellingham, malgré tout, a brillé par intermittence : un tacle glissé bien senti pour couper une contre-attaque, puis un cri de rage libérateur. Le milieu de terrain, connu pour son engagement, l’a encore prouvé.

    En seconde période, il a initié les deux buts : d’abord en devançant un défenseur au premier poteau pour catapulter le ballon au fond des filets, puis en lançant Kane d’une passe décisive après une feinte double.

    Ces actions ont couronné une performance aboutie du numéro 10 anglais.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    Le complexe de Gerrard

    S’il n’existe plus vraiment de « style anglais »au football aujourd’hui, certains codes familiers continuent de résonner auprès des supporters. Peu de nations ont formé autant de joueurs athlétiques, offensifs et acharnés, dotés d’une assurance, d’une audace et de qualités de meneur d’hommes que l’Angleterre – surtout ces dernières années.

    La comparaison la plus évidente pour Bellingham est donc Steven Gerrard, qui affichait une force de caractère similaire, surtout dans sa jeunesse. Lui aussi taclait plus fort, courait plus vite et, disons-le, « en voulait davantage ». L’homme lui-même a toutefois admis que Bellingham avait « des milles d’avance » par rapport à ce qu’il était dans ses jeunes années.

    Gerrard demeure une légende vivante de Liverpool, mais son bilan en sélection reste mitigé : plus de 100 capes et le brassard de capitaine, certes, pourtant il n’a jamais brillé dans les grands tournois. Faut-il lui imputer l’entière responsabilité de ce constat ? Non. Les fans des Reds l’ont vu traîner son club vers des succès répétés, une dynamique qui n’a pas transposé sous le maillot des Three Lions. Bellingham, lui, semble enfin en mesure de combler ce manque.

  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    Le meilleur depuis Rooney ?

    En réalité, l’Angleterre ne dispose plus d’un talent virtuose, capable de changer le cours d’un match, depuis déjà plusieurs années. Si Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, son héritage en sélection reste terni par des penalties manqués lors de grands tournois et par une certaine incapacité à briller dans les rencontres majeures.

    Après chaque rencontre des Three Lions, une question revient immanquablement : « L’équipe s’appuie-t-elle trop sur Kane ? ». Interrogation superficielle – Tuchel l’a d’ailleurs écartée d’un rire il y a moins d’une semaine – mais révélatrice d’un constat plus profond : l’attaquant n’est pas toujours à la hauteur quand la pression atteint son maximum.

    C’est aussi un joueur de système, qui s’appuie sur le travail de ses partenaires. Se replacer bas, distribuer des passes, aider défensivement : autant de contributions louables, mais qui ne se traduisent pas toujours par des buts.

    Depuis Wayne Rooney, l’Angleterre n’a plus eu de joueur capable de prendre les matchs à bras-le-corps avec autant de détermination. En 2004, à 18 ans, Rooney avait enflammé l’Euro : quatre buts, une passe décisive et une place dans l’équipe type du tournoi. Il s’était cassé le pied en quarts de finale contre le Portugal, laissant l’Angleterre se demander ce qu’il se serait passé s’il était resté en forme.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’homme de la différence

    Nous revoilà donc à Bellingham. Il s’inscrit désormais dans une lignée prestigieuse : Paul Gascoigne, le jeune Michael Owen, le jeune David Beckham, le jeune Rooney. Tous ont brillé en sélection anglaise avant de s’éteindre trop tôt.

    Bellingham, lui, bâtit déjà un palmarès solide. Son retourné acrobatique contre la Slovaquie lors de l’Euro 2024 a maintenu l’Angleterre en vie, et sa carrière au Real Madrid, à ce jour, se ponctue de gestes techniques décisifs dans les plus grandes affiches.

    Dans un tournoi où Lionel Messi rappelle une fois encore la valeur d’un talent hors norme au milieu d’autres joueurs simplement bons, Bellingham pourrait bien incarner la réponse anglaise au huit fois Ballon d’Or. Bien sûr, leurs niveaux respectifs ne sont pas comparables, mais Bellingham, qui a fêté ses 23 ans lundi, peut avoir un impact aussi déterminant sur l’Angleterre que celui que Messi exerce sur l’Argentine.

    Il possède le talent nécessaire pour offrir à l’Angleterre un premier titre mondial.

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