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Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

Traduit par

Harry Kane pourrait bien remporter le Ballon d’Or, mais Jude Bellingham a démontré, par ses performances de haut vol lors de la Coupe du monde, qu’il incarne la réponse anglaise à Lionel Messi

Analysis
Angleterre
J. Bellingham
H. Kane
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs RD Congo

Jude Bellingham a coupé court à son interview avec ITV pour une raison des plus légitimes. Alors qu’il évoquait, sur la pelouse du New Jersey, l’influence décisive d’Harry Kane sur l’équipe d’Angleterre, des supporters, massés dans une tribune, ont entonné « Hey Jude » à l’unisson, le poussant à interrompre l’échange pour savourer l’hommage.

Dès les premières notes de la chanson, Gabriel Clarke a autorisé Bellingham à quitter la pelouse avant ses coéquipiers. Après un bref « Je ferais mieux d’y aller », le milieu de terrain s’est dirigé vers le bord du terrain pour savourer la sérénade de ses supporters. Pendant ce temps, le reste de l’équipe d’Angleterre avait déjà entamé sa descente vers les vestiaires. Bellingham a ainsi profité d’un instant pleinement mérité.

Bellingham a bouclé la rencontre avec un total de passes décisives, de dribbles réussis et de tacles supérieur à celui de ses coéquipiers, sans oublier un but et une offrande lors de la victoire 2-0 de l’Angleterre face au Panama. Pendant 70 minutes abouties, il a livré une performance de milieu de terrain des plus complètes. Son talent ne fait de doute pour personne, mais samedi, c’est son assurance qui a brillé.

Dans le groupe anglais, Harry Kane demeure le principal candidat au Ballon d’Or, voire le grand favori, alors qu’il approche les 70 buts marqués pour son club et sa sélection depuis le début de la saison. Mais avec Bellingham, l’Angleterre dispose d’une superstar polyvalente qui ne recule que rarement devant les moments décisifs ; un talisman à l’image de certains des autres grands noms qui illuminent ce tournoi.

Bellingham a déjà permis à l’Angleterre de remporter deux victoires en phase de groupes en Amérique du Nord. S’il maintient ce niveau, il pourrait bien mener les Three Lions vers d’autres succès avant la fin de l’été.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Risque d'être mis à l'écart

    Rappelons-le, il y a encore quelques semaines, la présence de Bellingham dans la sélection anglaise était loin d’être acquise. À ce moment-là, la concurrence avec Morgan Rogers pour le poste de numéro 10 dans le 4-2-3-1 de Thomas Tuchel était encore vive.

    Cette incertitude se justifiait : Bellingham traversait une saison décevante, tant individuellement que collectivement, avec le Real Madrid, tandis que Rogers conduisait Aston Villa vers un titre européen et confirmait son statut de l’un des milieux offensifs les plus redoutables de Premier League. Tuchel avait d’ailleurs salué l’engagement, la discipline et la qualité de jeu de Rogers, qualifiant même Bellingham de « repoussant » avant de nuancer ses propos.

    Même à l’approche du tournoi, Tuchel affirmait que Bellingham ne figurait qu’au sein d’un groupe de « 14-15 » possibles titulaires pour le match d’ouverture. Avec le recul, ces réserves paraissent pour le moins désuètes.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Se présenter

    Si certains pronostiquaient Rogers pour débuter le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, Bellingham a finalement répondu présent.

    Les 30 premières minutes de la Coupe du monde de Bellingham n’ont pas été brillantes, l’Angleterre ayant connu un début de match difficile à Dallas. La cohésion faisait défaut, les choix en possession de balle étaient complètement erronés, et même lorsque l’Angleterre exerçait un pressing, elle le faisait sans conviction. À la mi-temps, l’entraîneur adjoint Anthony Barry a sévèrement tancé son équipe en direct à la télévision, estimant qu’elle avait livré 45 minutes « effrayantes » alors qu’elle était pourtant menée 2-2 face à son adversaire le plus redoutable du groupe L.

    C’est Bellingham qui a réveillé l’Angleterre, menant les Three Lions vers leur troisième but d’une percée derrière la défense que Noni Madueke n’avait pas osé tenter de toute la soirée. Bellingham a alors accéléré avec plus de détermination, dribblé avec plus de verve et conclu avec plus de précision que quiconque jusqu’alors. Un moment de talent, assurément. Mais c’était surtout un acte de bravade, celui d’un joueur qui affirme : « Très bien, je m’en charge ».

    Par la suite, il a multiplié les tacles glissés autoritaires, laissé des traces sur son adversaire direct et, ballon au pied, a lancé des transitions depuis le milieu de terrain, prenant les bonnes décisions et orchestrant le jeu autour de lui.

    Il savait que ce moment lui appartenait et il n’était pas prêt à le laisser filer.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La qualité se voit à l’œil nu

    Le deuxième match de l'Angleterre, contre le Ghana, a laissé une impression mitigée. La rencontre a surtout été une leçon de défense de la part de l'équipe de Carlos Queiroz. L'entraîneur chevronné a même admis après la rencontre que son seul objectif était de mettre l'Angleterre en difficulté.

    Jude Bellingham a bien été désigné homme du match par la FIFA, mais le milieu de terrain a admis que le trophée aurait plutôt dû récompenser l’arrière-garde ghanéenne, auteur d’un travail défensif acharné durant les 90 minutes. Bref, l’attaque anglaise s’est heurtée à un mur et n’a jamais trouvé la faille.

    Grâce à ce point, l’Angleterre était déjà qualifiée pour les seizièmes de finale avant même sa rencontre de samedi contre le Panama, mais elle devait l’emporter pour s’assurer la première place du groupe – et se garantir un parcours un peu plus facile en phase à élimination directe. La première période fut laborieuse. Bellingham, malgré tout, a brillé par intermittence, notamment grâce à un tacle glissé décisif en contre-attaque, ponctué d’un cri de rage révélateur de son engagement.

    En seconde période, il a initié les deux buts : d’abord en devançant un défenseur sur corner pour marquer d’une volée, puis en débordant enfin derrière Kane, avant de le servir d’une passe décisive que l’attaquant a convertie de la tête.

    Ces actions ont couronné une performance aboutie du numéro 10 anglais.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    Le complexe de Gerrard

    S’il n’existe plus vraiment de « style anglais »au football aujourd’hui, certains codes familiers continuent de parler aux supporters. Peu de nations ont formé autant de joueurs athlétiques, offensifs et acharnés, dotés d’une assurance, d’une audace et de qualités de meneur d’hommes que l’Angleterre – surtout ces dernières années.

    Dans ce contexte, la comparaison la plus évidente pour Bellingham reste Steven Gerrard, qui affichait une force de caractère similaire, surtout dans sa jeunesse. Lui aussi taclait plus fort, courait plus vite et, disons-le, « en voulait davantage ». L’homme lui-même a toutefois admis que Bellingham avait « des milles d’avance » par rapport à ce qu’il était dans ses jeunes années.

    Gerrard demeure une légende vivante de Liverpool, mais son bilan en sélection reste mitigé : plus de 100 capes et le brassard de capitaine, certes, mais des performances en deçà des attentes lors des grands tournois. Faut-il lui imputer l’entière responsabilité de ce constat ? Non. Les supporters des Reds l’ont pourtant vu traîner son club vers des succès répétés. Sous le maillot des Three Lions, cette dynamique n’a pas pris – mais Bellingham prouve aujourd’hui que c’est possible.

  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    Le meilleur depuis Rooney ?

    En réalité, l’Angleterre ne dispose plus d’un talent virtuose, capable de changer la donne, depuis déjà plusieurs années. Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, mais son héritage est terni par des penalties manqués lors de grands tournois et par son incapacité à briller dans les matchs décisifs.

    Après chaque rencontre des Three Lions, une question revient immanquablement : « L’équipe s’appuie-t-elle trop sur Kane ? ». Interrogation pour le moins superficielle – Tuchel l’a d’ailleurs écartée d’un simple haussement d’épaules il y a moins d’une semaine – mais elle souligne un constat plus large : l’attaquant n’est pas toujours à la hauteur quand la pression atteint son paroxysme.

    C’est aussi un joueur de système, qui s’appuie sur le travail de ses partenaires. Se replacer bas, distribuer des passes, aider en défense : autant de contributions louables, mais qui ne se traduisent pas toujours par des buts.

    Depuis Wayne Rooney, l’Angleterre n’a plus eu de joueur capable de prendre les matchs à bras-le-corps avec autant de détermination. En 2004, à 18 ans, Rooney avait enflammé l’Euro : quatre buts, une passe décisive et une place dans l’équipe type du tournoi. Il s’était cassé le pied en quarts de finale contre le Portugal, laissant l’Angleterre se demander ce qu’il aurait pu accomplir s’il était resté en forme.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’homme de la rencontre

    Nous revoilà donc à Bellingham. Il se sent désormais appartenir à une lignée prestigieuse : Paul Gascoigne, le jeune Michael Owen, le jeune David Beckham, le jeune Rooney. Tous ont brillé en sélection anglaise avant de s’éteindre trop tôt.

    Bellingham, lui, bâtit déjà un palmarès solide. Son retourné acrobatique contre la Slovaquie lors de l’Euro 2024 a maintenu l’Angleterre dans la compétition, et sa carrière au Real Madrid, à ce jour, regorge de gestes techniques de grande classe dans les matchs les plus prestigieux.

    Dans un tournoi où Lionel Messi rappelle une fois encore la valeur d’un talent hors norme au milieu d’autres joueurs simplement bons, Bellingham pourrait bien incarner la réponse anglaise au huit fois Ballon d’Or. Bien sûr, leurs niveaux respectifs ne sont pas comparables, mais Bellingham, qui a fêté ses 23 ans lundi, peut avoir un impact similaire sur cette équipe d’Angleterre que celui que Messi continue d’exercer sur l’Argentine.

    Bellingham possède le talent nécessaire pour accomplir ce que Gascoigne, Owen, Beckham, Rooney et Gerrard n’ont jamais réussi : offrir à l’Angleterre un premier titre mondial.

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