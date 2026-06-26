Interrogé sur la possibilité que Kane dispute un nouveau cycle de Coupe du monde, l’ancien défenseur des Three Lions, Butcher – s’exprimant dans le cadre de la campagne « Shirtiette » de Domino’s – a déclaré à GOAL : « Aucun Anglais n’a jamais joué quatre phases finales de Coupe du monde, non ?

« C’est la sixième de Ronaldo. Je sais que c’est aussi la sixième de Lionel Messi. Je ne sais pas s’il en fera six, mais je pense vraiment qu’il en fera encore une. Et vu ses performances au Bayern Munich – je sais que le championnat n’est pas aussi relevé que la Premier League –, il enchaîne les buts, crée des occasions et fait sans aucun doute le travail nécessaire.

C’est un gars sympa, franc et honnête. Tout le monde l’adore. S’il remporte la Coupe du monde avec l’Angleterre ou s’il fait partie de l’équipe victorieuse, il pourra prendre sa retraite quand il le souhaitera.

Vous savez comment ça se passe avec Ronaldo et les joueurs qui semblent jouer éternellement : ils veulent simplement continuer. J’aurais aimé pouvoir continuer ainsi, mais mon corps m’a lâché. C’est ce qui arrive aux grands joueurs, et ce qui arrivera à beaucoup d’autres. Mais quand on voit sa préparation, son approche des matchs, sa façon de jouer, son propre chef cuisinier et tout le reste, c’est tout simplement un professionnel modèle.

Comme Ronaldo, il pourrait donc participer à une quatrième Coupe du monde, ce qui semble probable. C’est une chance de l’avoir, même si la question de son successeur se pose déjà : quel joueur atteindra un jour son niveau ? Pour l’instant, il a placé la barre très haut et c’est une excellente nouvelle pour le football anglais. »