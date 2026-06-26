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Harry Kane pourrait accomplir un exploit jamais réalisé par un joueur anglais, et l’ancien capitaine des Three Lions explique en quoi le capitaine actuel évoque Cristiano Ronaldo
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Kane a l’opportunité de réussir là où Beckham, Rooney et leurs coéquipiers ont échoué.
Aucun international anglais n’a jamais disputé autant de Coupes du monde que Kane – pas même la « génération d’or » emmenée par David Beckham, Steven Gerrard et Wayne Rooney. Il est donc en passe de devenir le premier.
Après avoir déjà brillé sur cette scène en 2018 et 2022 – remportant le Soulier d’or lors d’un parcours jusqu’en demi-finale lors du premier de ces tournois – Kane revient sous les feux des projecteurs en 2026. Il espère mettre fin à 60 ans de disette en matière de trophées, ce qui lui permettrait d’endosser le statut de « GOAT » (le plus grand de tous les temps).
Harry Kane sera-t-il présent avec l’Angleterre pour la Coupe du monde 2030 ?
Harry Kane a déjà marqué 81 buts pour l’Angleterre, et il continue de repousser ses propres limites vers la barre symbolique des 100 réalisations. Il est également en passe de dépasser le record de 125 sélections détenu par Peter Shilton. L’attaquant du Bayern Munich, auteur de 61 buts en club lors de la saison 2025-2026, ne montre aucun signe de ralentissement.
Il fêtera bientôt ses 33 ans, mais il a encore beaucoup à apporter sur le terrain. Les légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont joué jusqu’à la quarantaine, et Kane devrait suivre la même trajectoire. L’Angleterre comptera donc toujours sur lui en 2030.
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Kane pourrait devenir le premier joueur anglais à disputer quatre Coupes du monde.
Interrogé sur la possibilité que Kane dispute un nouveau cycle de Coupe du monde, l’ancien défenseur des Three Lions, Butcher – s’exprimant dans le cadre de la campagne « Shirtiette » de Domino’s – a déclaré à GOAL : « Aucun Anglais n’a jamais joué quatre phases finales de Coupe du monde, non ?
« C’est la sixième de Ronaldo. Je sais que c’est aussi la sixième de Lionel Messi. Je ne sais pas s’il en fera six, mais je pense vraiment qu’il en fera encore une. Et vu ses performances au Bayern Munich – je sais que le championnat n’est pas aussi relevé que la Premier League –, il enchaîne les buts, crée des occasions et fait sans aucun doute le travail nécessaire.
C’est un gars sympa, franc et honnête. Tout le monde l’adore. S’il remporte la Coupe du monde avec l’Angleterre ou s’il fait partie de l’équipe victorieuse, il pourra prendre sa retraite quand il le souhaitera.
Vous savez comment ça se passe avec Ronaldo et les joueurs qui semblent jouer éternellement : ils veulent simplement continuer. J’aurais aimé pouvoir continuer ainsi, mais mon corps m’a lâché. C’est ce qui arrive aux grands joueurs, et ce qui arrivera à beaucoup d’autres. Mais quand on voit sa préparation, son approche des matchs, sa façon de jouer, son propre chef cuisinier et tout le reste, c’est tout simplement un professionnel modèle.
Comme Ronaldo, il pourrait donc participer à une quatrième Coupe du monde, ce qui semble probable. C’est une chance de l’avoir, même si la question de son successeur se pose déjà : quel joueur atteindra un jour son niveau ? Pour l’instant, il a placé la barre très haut et c’est une excellente nouvelle pour le football anglais. »
Le record de buts de Will Kane avec l’équipe d’Angleterre sera-t-il un jour battu ?
Kane occupe une place prépondérante au sein de la sélection anglaise depuis mars 2015. Il a marqué dès ses débuts et n’a cessé depuis de faire preuve d’un niveau individuel remarquable. En mars 2023, il a dépassé le record de 53 buts internationaux détenu par Wayne Rooney.
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bientôt être rejoints dans le club très fermé des « centurions ». Interrogé sur la possibilité que le record de Kane avec les Three Lions demeure inatteignable, Butcher a répondu : « Oui, je pense que ce sera le cas. Je pense que nous formons aujourd’hui des avant-centres qui sont complètement différents d’Harry.
On veut des finisseurs efficaces, mais aussi des joueurs capables de participer au jeu, comme Harry qui descend parfois très bas. Il faut des joueurs exceptionnels pour faire cela. Aujourd’hui, personne dans notre effectif ne lui arrive à la cheville. Nous espérons former un jour des joueurs capables d’assumer ce rôle pour l’avenir du football international anglais.
Il a plusieurs longueurs d’avance sur ses concurrents. C’est un tout autre niveau de jeu. La manière dont il s’est adapté à ce nouveau style de jeu témoigne d’un état d’esprit irréprochable : quoi qu’on lui réserve, il l’aborde avec philosophie et s’ajuste. Il veillera à rester le meilleur et à s’en sortir haut la main ; il s’est très bien adapté. Il a cette capacité. »
Kane et l’Angleterre, désireux d’offrir à leurs fidèles supporters, en quête de succès, de nombreuses raisons de se réjouir au cours des prochaines semaines, retrouveront la pelouse samedi pour affronter le Panama au MetLife Stadium, dans le New Jersey. La première place du groupe L est en jeu alors que l’équipe de Thomas Tuchel s’apprête à disputer les 16es de finale de la Coupe du monde.
Les supporters anglais sont impatients de célébrer la Coupe du monde 2026.
Regarder un match de football peut vite tourner au carnage. C’est pourquoi Domino’s a conçu la « Shirtiette », un maillot de foot en pur tissu de serviette, pensé pour que les supporters affichent avec fierté les traces de pizza et de bière cet été. La marque de pizzas offre gracieusement ces maillots aux fans anglais et écossais, afin qu’ils se lâchent les jours de match, qu’ils célèbrent les buts, qu’ils digèrent les penalties manqués ou qu’ils exorcisent leur rage contre le VAR sans craindre pour leur tenue.
Confectionnés dans un tissu-serviette absorbant, ces maillots permettent d’éponger les éclaboussures de sauce pizza, les accidents de mozzarella et les chutes de garnitures tout en suivant les matchs à domicile. La « Shirtiette » est disponible sur www.dominosshirtiette.com, où les supporters anglais et écossais peuvent s’inscrire pour recevoir une édition limitée aux couleurs de leur sélection.