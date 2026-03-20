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Harry Kane pour le Ballon d'Or ? L'ancien attaquant anglais estime que la star du Bayern Munich « pourrait entrer dans la course », mais seulement s'il remporte la Ligue des champions
Combien de buts Kane a-t-il marqués pour le Bayern Munich ?
Depuis qu'il a quitté Tottenham – dont il est le meilleur buteur de tous les temps – pour rejoindre le Bayern en 2023, Kane a su maintenir un niveau de régularité remarquable. Il a battu tous les records en Allemagne en marquant 132 buts en 135 apparitions.
Une superbe action en solo, au cours de laquelle il s'est faufilé dans un espace minuscule à l'entrée de la surface avant de placer le ballon dans la lucarne, a été enregistrée lors de la victoire écrasante du Bayern contre l'Atalanta en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
À 32 ans, il déborde clairement de confiance et vise un nouveau titre de champion d'Allemagne, ainsi qu'un troisième Soulier d'or. Il mènera également l'Angleterre vers la gloire en Coupe du monde cet été en tant que capitaine de son équipe nationale.
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Kane peut-il remporter le Ballon d'Or en 2026 ?
Interrogé sur la question de savoir si Kane est un candidat sérieux au Ballon d’Or, Heskey – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec Betinia – a déclaré : « Il fait partie des favoris, n’est-ce pas ? Il est clairement dans la course, surtout si l’on considère ce qu’il a réellement accompli : tous ces buts, les records qu’il bat… Il fait sans aucun doute partie des favoris. Ce qui est intéressant, c'est que nous parlons d'Harry Kane comme candidat au Ballon d'Or. En aurait-il été de même s'il était resté en Angleterre ? Probablement pas. »
La Coupe du monde devrait déterminer qui remportera le Ballon d'or
Un autre ancien attaquant des Three Lions, Michael Owen, a récemment déclaré à GOAL lorsqu’on lui a posé la même question – l’ancienne star de Liverpool et du Real Madrid ayant lui-même remporté un Ballon d’Or en 2001 : « J’utilise l’expression “tempête parfaite”. Le Ballon d’Or, c’est un scénario de tempête parfaite : il faut réaliser une saison exceptionnelle et faire partie d’une équipe exceptionnelle – ou du moins d’une équipe gagnante. Tout cela aide et vous donne un énorme avantage.
« Le Bayern Munich va remporter le championnat, il a une avance considérable. S’il remportait la Ligue des champions et qu’il réalisait une Coupe du monde honorable, alors Harry Kane aurait sans aucun doute une chance de décrocher ce prix. Ce ne sont que des hypothèses.
« Lors d’une année de Coupe du monde, beaucoup dépend de qui remporte la Coupe du monde. Cela va peser très lourd. Quelqu’un peut faire une saison moyenne, mais s’il est meilleur buteur de la Coupe du monde et marque le but de la victoire en finale, il est difficile de nier qu’il n’a pas contribué au plus grand trophée de tous les temps, et cela pèsera lourd dans la balance. S’il reste en forme et en bonne santé, qu’il réalise de bonnes performances et que son équipe est performante, alors bien sûr, il a de grandes chances. »
Kane a déclaré à propos de cette quête du trophée : « Évidemment, j’adorerais remporter le Ballon d’Or. Il s’agit essentiellement d’un trophée d’équipe que remporte le meilleur joueur de cette équipe ; donc, peu importe vos performances au cours d’une saison, à moins de remporter les plus grandes compétitions, ce sera cette fois-ci le vainqueur de la Ligue des champions ou celui de la Coupe du monde. »
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L'Angleterre espère de tout cœur que son capitaine Kane ne se blesse pas
Kane souffrait d'une légère blessure ces derniers temps, ce qui a conduit le Bayern à gérer son programme avec prudence, mais il semblait en pleine forme et au sommet de son art face à l'Atalanta. L'Angleterre espère désespérément que son capitaine emblématique évite toute nouvelle blessure inopportune.
Heskey a ajouté, à propos des problèmes de condition physique en fin de saison, après des campagnes nationales et européennes épuisantes : « Écoutez, quand on parle de Harry Kane, votre figure emblématique, celui qui bat tous les records de buts partout où il passe, on ne peut s’empêcher de s’inquiéter. Il faudrait essayer de le mettre sous cloche, mais c’est difficile avec le nombre croissant de matchs de nos jours, n’est-ce pas ? Le calendrier est de plus en plus chargé, et c’est ce dont on a déjà parlé à propos des trêves hivernales. Je crois qu’ils envisagent de les réintroduire, et c’est indispensable, car la réalité, c’est que si nous voulons vraiment remporter le trophée en Coupe du monde ou à l’Euro, nous avons besoin de jambes plus fraîches vers la fin de la saison.
« C’est pour ça qu’il y a une intersaison, une pré-saison, parce qu’après une longue saison, c’est très difficile. On a une pause, puis on repart, mais cette pause dure à peine une semaine et c’est dur ; mentalement, il faut juste se mettre dans le bon état d’esprit pour savoir qu’on est toujours dans la course, qu’il faut encore se battre, et je pense qu’on a vraiment de bonnes chances.
« La météo est le facteur le plus important pour moi, la météo va être un énorme problème. Avec l’humidité, la chaleur, etc., nous n’y sommes tout simplement pas habitués ici, n’est-ce pas ? Ça va donc être difficile. Mais nous avons des joueurs, et ce qui est intéressant, c’est que nous avons des joueurs qui sont allés loin dans des tournois, nous avons des joueurs plus jeunes qui ont remporté des tournois, donc ils savent ce que cela signifie d’aller plus loin dans ces tournois et d’essayer de gagner. »
Calendrier de l'Angleterre : des matchs amicaux avant l'annonce de la sélection pour la Coupe du monde
L'Angleterre disputera prochainement des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, tandis que Thomas Tuchel dévoile sa sélection définitive avant que les préparatifs pour la Coupe du monde ne soient finalisés. Kane, qui compte 78 buts en sélection à son actif, fera partie de ce projet et pourrait bien devenir le premier Anglais depuis Owen à remporter le Ballon d'Or.
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