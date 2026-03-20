Harry Kane pour le Ballon d'Or ? L'ancien attaquant anglais estime que la star du Bayern Munich « pourrait entrer dans la course », mais seulement s'il remporte la Ligue des champions

Kane souffrait d'une légère blessure ces derniers temps, ce qui a conduit le Bayern à gérer son programme avec prudence, mais il semblait en pleine forme et au sommet de son art face à l'Atalanta. L'Angleterre espère désespérément que son capitaine emblématique évite toute nouvelle blessure inopportune.

Heskey a ajouté, à propos des problèmes de condition physique en fin de saison, après des campagnes nationales et européennes épuisantes : « Écoutez, quand on parle de Harry Kane, votre figure emblématique, celui qui bat tous les records de buts partout où il passe, on ne peut s’empêcher de s’inquiéter. Il faudrait essayer de le mettre sous cloche, mais c’est difficile avec le nombre croissant de matchs de nos jours, n’est-ce pas ? Le calendrier est de plus en plus chargé, et c’est ce dont on a déjà parlé à propos des trêves hivernales. Je crois qu’ils envisagent de les réintroduire, et c’est indispensable, car la réalité, c’est que si nous voulons vraiment remporter le trophée en Coupe du monde ou à l’Euro, nous avons besoin de jambes plus fraîches vers la fin de la saison.

« C’est pour ça qu’il y a une intersaison, une pré-saison, parce qu’après une longue saison, c’est très difficile. On a une pause, puis on repart, mais cette pause dure à peine une semaine et c’est dur ; mentalement, il faut juste se mettre dans le bon état d’esprit pour savoir qu’on est toujours dans la course, qu’il faut encore se battre, et je pense qu’on a vraiment de bonnes chances.

« La météo est le facteur le plus important pour moi, la météo va être un énorme problème. Avec l’humidité, la chaleur, etc., nous n’y sommes tout simplement pas habitués ici, n’est-ce pas ? Ça va donc être difficile. Mais nous avons des joueurs, et ce qui est intéressant, c’est que nous avons des joueurs qui sont allés loin dans des tournois, nous avons des joueurs plus jeunes qui ont remporté des tournois, donc ils savent ce que cela signifie d’aller plus loin dans ces tournois et d’essayer de gagner. »