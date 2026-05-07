Le parcours européen du géant bavarois s'est brusquement arrêté mercredi soir à l'Allianz Arena, où il a concédé un match nul 1-1. Interrogé dans la zone mixte peu après la rencontre, l'attaquant de 32 ans a reconnu que ce résultat était « difficile à avaler ». Le but précoce d’Ousmane Dembélé avait placé le Bayern face à une tâche colossale, et si Kane a bien égalisé dans le temps additionnel, cela est resté insuffisant.

« Sur l’ensemble des deux matches, nous avons créé assez d’occasions pour obtenir un résultat différent, mais cela n’a pas fonctionné », a analysé Kane, pointant du doigt l’inefficacité de son équipe dans le dernier tiers. « Nous avons produit du beau jeu au milieu de terrain, mais le centre final, la passe décisive ou le tir n’ont tout simplement pas été au rendez-vous ce soir. »