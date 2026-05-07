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Harry Kane pointe du doigt le manque d’efficacité devant le but du Bayern Munich, éliminé de la Ligue des champions après une rencontre frustrante face au PSG
Kane regrette les occasions manquées
Le parcours européen du géant bavarois s'est brusquement arrêté mercredi soir à l'Allianz Arena, où il a concédé un match nul 1-1. Interrogé dans la zone mixte peu après la rencontre, l'attaquant de 32 ans a reconnu que ce résultat était « difficile à avaler ». Le but précoce d’Ousmane Dembélé avait placé le Bayern face à une tâche colossale, et si Kane a bien égalisé dans le temps additionnel, cela est resté insuffisant.
« Sur l’ensemble des deux matches, nous avons créé assez d’occasions pour obtenir un résultat différent, mais cela n’a pas fonctionné », a analysé Kane, pointant du doigt l’inefficacité de son équipe dans le dernier tiers. « Nous avons produit du beau jeu au milieu de terrain, mais le centre final, la passe décisive ou le tir n’ont tout simplement pas été au rendez-vous ce soir. »
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Égaler la marque légendaire de Ronaldo
Avec un sentiment doux-amer, Kane a inscrit son nom dans les annales : son égalisation tardive lui permet d’égaler un record détenu par l’un des plus grands joueurs de l’histoire. En marquant à la quatrième minute du temps additionnel, l’attaquant est devenu le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) à trouver le chemin des filets lors de six matches à élimination directe consécutifs en Ligue des champions, une série qui inclut les deux manches contre l’Atalanta, le Real Madrid et désormais le PSG.
Ces distinctions individuelles n’ont guère réconforté l’attaquant, toujours en quête de son premier trophée continental. Malgré une saison prolifique à Munich, où il a inscrit 55 buts et délivré sept passes décisives toutes compétitions confondues, la couronne suprême du football de clubs lui a encore échappé. Il a rapidement rendu hommage à l’adversaire, ajoutant : « Félicitations au PSG. Ils ont su saisir leurs occasions lors des deux matches. C’est pour cela que nous ne sommes plus en lice. »
Une polémique arbitrale suscite la colère
Si Kane a pointé du doigt le manque d’efficacité de son équipe devant le but, il a également exprimé sa frustration concernant l’arbitrage. Comme plusieurs de ses coéquipiers, l’attaquant estime que le défenseur du PSG Nuno Mendes aurait dû être expulsé en première période pour une seconde faute passible d’un carton jaune.
« Il aurait clairement dû recevoir un deuxième carton jaune », a estimé Kane, soulignant un tournant potentiel du match qui aurait pu contraindre le champion de Ligue 1 à terminer la rencontre à dix.
Un sentiment d’injustice que l’entraîneur Vincent Kompany a fait sien, laissant entendre que les arbitres avaient fait preuve d’un manque de bon sens après une autre faute de main controversée impliquant Joao Neves, également ignorée. « Nous devons examiner certaines des décisions arbitrales prises au cours des deux matchs, ce qui… n’est jamais une excuse en soi, mais c’est important », a ajouté Kompany lors de son analyse d’après-match.
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Tous les regards sont désormais tournés vers le doublé national.
Cette élimination met fin aux espoirs de triplé du Bayern, mais Kane a immédiatement rappelé que la saison ne devait pas être jugée sur un seul résultat : « Nous voulions gagner tous les titres et nous en avions les moyens. D’où la déception aujourd’hui. On ne peut pas nous juger sur un seul match. Nous avons réalisé une saison fantastique jusqu’ici et nous pouvons encore viser le doublé. »
La Bundesliga étant presque dans la poche, tous les regards se tournent désormais vers la finale de la DFB-Pokal contre Stuttgart, où le Bayern peut encore conclure sa saison sur une note positive.