Actuel capitaine de l’Angleterre, Kane, qui a marqué sur penalty lors des récents matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie et l’Espagne, a continué de réécrire les livres de records en 2026. Avec 127 sélections, il est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de son pays .

Le prolifique attaquant du Bayern Munich a également porté son total historique de buts en équipe nationale A à 93 et semble destiné à atteindre un jour la barre des 100 buts. Il avait dépassé le précédent détenteur du record, Rooney, auteur de 53 buts, en mars 2023.

Depuis, Kane a remporté le Ballon d’Or et décroché ainsi le titre de « meilleur joueur de la planète » . À 33 ans, il ne montre aucun signe de ralentissement. Il est aujourd’hui aussi important que jamais pour l’Angleterre. Il a endossé le rôle de leader incontournable .

Rooney a autrefois occupé cette place, totalisant 120 sélections avec l’Angleterre. Révélé alors qu’il était encore adolescent, ce jeune prodige a ensuite remporté la Premier League et la Ligue des champions avec Manchester United, dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire.

Kane et Rooney sont deux attaquants très différents : le premier est un finisseur hors pair, le second un concentré d’énergie. Tous deux peuvent prétendre au titre de meilleur attaquant de l’histoire de l’Angleterre .