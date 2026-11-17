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Harry Kane ou Wayne Rooney ? Un ancien attaquant de l’Angleterre choisit entre deux prétendants au titre de meilleur de tous les temps et explique pourquoi le lauréat du Ballon d’Or peut jouer « jusqu’à 40 ans »
Les records de Kane avec l’Angleterre : 93 buts et 127 sélections
Actuel capitaine de l’Angleterre, Kane, qui a marqué sur penalty lors des récents matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie et l’Espagne, a continué de réécrire les livres de records en 2026. Avec 127 sélections, il est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de son pays.
Le prolifique attaquant du Bayern Munich a également porté son total historique de buts en équipe nationale A à 93 et semble destiné à atteindre un jour la barre des 100 buts. Il avait dépassé le précédent détenteur du record, Rooney, auteur de 53 buts, en mars 2023.
Depuis, Kane a remporté le Ballon d’Or et décroché ainsi le titre de « meilleur joueur de la planète ». À 33 ans, il ne montre aucun signe de ralentissement. Il est aujourd’hui aussi important que jamais pour l’Angleterre. Il a endossé le rôle de leader incontournable.
Rooney a autrefois occupé cette place, totalisant 120 sélections avec l’Angleterre. Révélé alors qu’il était encore adolescent, ce jeune prodige a ensuite remporté la Premier League et la Ligue des champions avec Manchester United, dont il est devenu le meilleur buteur de l’histoire.
Kane et Rooney sont deux attaquants très différents : le premier est un finisseur hors pair, le second un concentré d’énergie. Tous deux peuvent prétendre au titre de meilleur attaquant de l’histoire de l’Angleterre.
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Rooney ou Kane : lequel intégrerait une équipe d’Angleterre de rêve ?
Invité à choisir entre un prestigieux lauréat du Ballon d’Or et un homme qui affronte actuellement les épreuves Bushtucker dans I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here, l’ancien attaquant de l’Angleterre Hateley, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec London.Bet, a confié à GOAL : « Je choisirais probablement Harry Kane. »
« Je pense que Wayne Rooney est le plus naturellement doué des deux, mais Harry a dû travailler dur pour y arriver. Il a appris son métier très jeune, en partant plusieurs fois en prêt pour progresser, tandis que Rooney était plutôt ce joueur naturellement doué qui s’est imposé d’emblée dans l’équipe et est devenu le grand joueur qu’il a été. »
« Dans l’ensemble, quand on regarde la progression de Harry au fil de sa carrière, tous ceux à qui l’on parle disent qu’il s’est amélioré chaque année. Aujourd’hui, il est même meilleur qu’avant de partir où que ce soit et de faire quoi que ce soit. Je pense que cela lui servira plus tard dans sa carrière. »
« Je pense qu’il jouera jusqu’à 40 ans, s’il le veut et s’il ne se blesse pas. Tout cela en dit long sur ses premières années. Il s’adapte, il devient ce lauréat du Ballon d’Or, et c’est mérité. Plus il avancera dans sa carrière, plus il devra encore s’adapter. »
« Il le fera sans difficulté grâce à la manière dont il a appris le football quand il était plus jeune. Très jeune, il a appris à faire face aux adversaires qui le taclaient, le serraient de près et à tout ce genre de choses, à ces grands costauds qui lui sautaient dessus. »
« Rooney est probablement le plus naturellement doué des jeunes joueurs que nous avons vus émerger, mais il faut le tenir en laisse. Harry a travaillé dur pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui et poursuivra sa carrière pendant de nombreuses années. Voilà pourquoi je choisis Harry. »
Kane pressenti pour représenter l’Angleterre à la Coupe du monde 2030
Auteur de 156 buts en 162 apparitions avec le Bayern Munich, Kane s’est engagé à travers un nouveau contrat avec le champion de Bundesliga en titre jusqu’en 2029. Cet accord laisse penser qu’il ne partira pas de sitôt, que ce soit de son club ou de la sélection.
Après avoir déjà évoqué la possibilité de voir l’attaquant jouer encore longtemps, Hateley a ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’il imaginait le capitaine Kane mener l’Angleterre à une nouvelle Coupe du monde en 2030 : « Oui. [Dominic] Calvert-Lewin va devoir patienter encore quelques années. »
« S’il reste en forme, Harry sera, comme toujours, le premier nom inscrit sur la feuille de match. Munich gère bien son temps de jeu, il a une bonne hygiène de vie, il est intelligent, solide et mène une vie saine. Avec l’évolution actuelle du football et des sciences du sport, et ce qu’elles seront dans quatre ou cinq ans, tout contribue à prolonger les carrières. Je pense que Harry a ces atouts de son côté. »
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L’Angleterre n’a pas de successeur évident pour son emblématique numéro 9 Kane
L’Angleterre continuera volontiers de sélectionner Kane tant qu’il restera disponible, car aucun successeur évident pour reprendre son maillot numéro 9 ne s’est encore révélé. La question devra être réglée un jour, peut-être dans plusieurs années.
Remplacer Rooney avait aussi été un casse-tête pour l’Angleterre lorsqu’il avait pris sa retraite internationale à 31 ans. Mais Kane avait déjà percé à cette époque : il avait fait ses débuts en 2015 et est resté un pilier de la sélection pendant 11 années mémorables.
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