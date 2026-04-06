Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz « s'accordent à merveille », mais une légende du Bayern met en garde contre un problème de « mentalité » avant le match contre le Real Madrid

Les champions de Bundesliga se rendront à Munich mardi pour affronter Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. À l'approche de cette confrontation, la légende allemande Matthäus a lancé un avertissement sévère à l'équipe bavaroise dans une récente chronique. Tout en mettant en garde l'équipe contre le formidable défi que représente le géant espagnol, l'ancien vainqueur du Ballon d'Or a souligné le rôle crucial de Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz, saluant ce trio comme les atouts majeurs capables de mener le Bayern vers la gloire européenne.

Dans sa dernière chronique pour Sky Sports, Matthäus a déclaré : « Les champions en titre disposent cette saison d’une attaque très spéciale, que l’on peut, selon moi, comparer à une montre suisse. Chaque rouage s’emboîte parfaitement dans le suivant, il y a une coordination précise entre les différentes pièces et le résultat final est donc une œuvre d’art d’une grande qualité. Cette année, avec Olise, Kane, Díaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl et [Serge] Gnabry, l'axe offensif présente une telle diversité et une telle polyvalence que c'en est impressionnant. En Europe, seul Barcelone peut rivaliser, avec une attaque tout aussi polyvalente. Ces deux équipes possèdent actuellement l'attaque la plus redoutable. »







