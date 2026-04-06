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Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz « s'accordent à merveille », mais une légende du Bayern met en garde contre un problème de « mentalité » avant le match contre le Real Madrid
La référence suisse du football européen
Les champions de Bundesliga se rendront à Munich mardi pour affronter Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. À l'approche de cette confrontation, la légende allemande Matthäus a lancé un avertissement sévère à l'équipe bavaroise dans une récente chronique. Tout en mettant en garde l'équipe contre le formidable défi que représente le géant espagnol, l'ancien vainqueur du Ballon d'Or a souligné le rôle crucial de Harry Kane, Michael Olise et Luis Díaz, saluant ce trio comme les atouts majeurs capables de mener le Bayern vers la gloire européenne.
Dans sa dernière chronique pour Sky Sports, Matthäus a déclaré : « Les champions en titre disposent cette saison d’une attaque très spéciale, que l’on peut, selon moi, comparer à une montre suisse. Chaque rouage s’emboîte parfaitement dans le suivant, il y a une coordination précise entre les différentes pièces et le résultat final est donc une œuvre d’art d’une grande qualité. Cette année, avec Olise, Kane, Díaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl et [Serge] Gnabry, l'axe offensif présente une telle diversité et une telle polyvalence que c'en est impressionnant. En Europe, seul Barcelone peut rivaliser, avec une attaque tout aussi polyvalente. Ces deux équipes possèdent actuellement l'attaque la plus redoutable. »
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Il faudra faire preuve de force mentale au Bernabéu
Malgré sa domination sur le plan national, affronter le Real Madrid en Ligue des champions reste un tout autre défi. Matthäus a averti que le prestige du club espagnol et l'ambiance qui règne dans son stade peuvent submerger les équipes qui ne sont pas préparées mentalement. Pour la légende du Bayern, la stratégie tactique passe au second plan face à la bataille psychologique qui attend les joueurs dans la capitale espagnole.
Matthaus a expliqué : « À mon avis, à Madrid, ce ne sont pas tant les joueurs individuels qui comptent, mais uniquement l’esprit d’équipe. Le Bayern doit garder son calme et être mentalement présent, car une magie très particulière peut opérer au Bernabéu, que de nombreuses équipes ont déjà ressentie, notamment en Ligue des champions. Même le classement en Espagne ou la récente défaite du Real contre Majorque n’ont pas d’importance là-bas, la Ligue des champions est autre chose et le Bayern doit être présent mentalement aux moments décisifs. »
L'unité contre les egos au sein de l'élite
Selon Matthäus, l’ambiance dans les vestiaires est l’un des domaines où le Bayern dispose d’un net avantage. Sous la houlette de Vincent Kompany, l’équipe semble avoir mis fin aux tensions internes qui avaient parfois entaché les campagnes précédentes. Ce sentiment d’unité s’est clairement manifesté lors des récentes célébrations organisées pour les jeunes joueurs de l’équipe, laissant entrevoir une harmonie qui fait peut-être défaut au sein de l’effectif madrilène, pourtant riche en stars.
Le vainqueur de la Coupe du monde 1990 a déclaré : « Je considère le Bayern comme favori pour se qualifier. L'équipe de Vincent Kompany me donne une impression de plus grande stabilité, notamment en termes de langage corporel. Il n'y a pas de jalousie, ce qui aurait pu être un problème par le passé, mais le FC Bayern forme actuellement un bloc soudé. On a pu voir une nouvelle fois à Fribourg comment toute l'équipe s'est jointe aux célébrations après le but de Karl, accueillant le jeune joueur de manière brillante. L'effectif du Bayern a montré qu'il n'était pas composé d'égoïstes, tandis qu'au Real Madrid, de l'autre côté, les vanités refont sans cesse surface et ce sentiment de cohésion d'équipe semble souvent faire défaut. »
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Le facteur Harry Kane
À seulement 24 heures du coup d'envoi, des doutes persistent quant à la présence ou non de Kane dans le onze de départ. Le capitaine de l'Angleterre poursuit sa convalescence suite à une blessure persistante à la cheville qui l'a écarté des matchs amicaux internationaux contre l'Uruguay et le Japon, ainsi que du récent match de Bundesliga contre Fribourg. Alors que Kompany et son coéquipier Joshua Kimmich restent convaincus qu'il sera de la partie, Matthäus insiste sur le fait qu'ils ont encore une chance contre Madrid s'il ne parvient pas à se remettre à temps.
Matthaus a conclu : « À Madrid, Harry Kane devrait faire son retour après sa blessure mineure. Le Bayern a prouvé à Fribourg, mais aussi lors de plusieurs matchs précédents, qu’il pouvait s’en sortir sans lui, mais la présence de Kane sera importante. Dans les grands matchs, il faut des grands joueurs sur le terrain, et c'est justement ce qui nous attend mardi. La simple présence de Kane sur la pelouse est déjà significative ; c'est important pour votre propre équipe d'avoir une telle personnalité sur le terrain, mais aussi pour les adversaires, qui connaissent et respectent le rendement et les capacités de Kane. »