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Harry Kane mène la danse ! Auteur d’un triplé, il propulse le Bayern Munich en finale de la DFB-Pokal, tandis que les hommes de Vincent Kompany réalisent le doublé national
Kane met fin à la disette du Bayern à Berlin
Dominateur tout au long de la saison, le Bayern est retourné à Berlin avec l’ambition affichée de conquérir sa première DFB-Pokal depuis six ans. Privé de son capitaine Manuel Neuer, écarté en raison d’une blessure au mollet, le champion d’Allemagne a fait valoir sa supériorité face à un Stuttgart pourtant vaillant. Ce succès lui permet d’accomplir le doublé national pour la 14e fois de son histoire.
Harry Kane a été l’homme du match : le capitaine anglais a ouvert le score en seconde période avant d’ajouter deux buts en fin de rencontre pour sceller définitivement le score. Après le coup de sifflet final, Joshua Kimmich a souligné l’importance de ce retour dans la capitale, déclarant à ARD : « Nous étions tous heureux d’être enfin de retour à Berlin. Nous voulions à tout prix remporter ce titre ici. »
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Stuttgart s’est montré menaçant avant la frappe de Kane.
Le champion en titre Stuttgart a immédiatement imposé son rythme et dominé les premiers échanges sous les yeux de Julian Nagelsmann et José Mourinho. Portée par un Maximilian Mittelstadt très actif, l’attaque locale a multiplié les incursions et contraint le gardien remplaçant du Bayern, Jonas Urbig, à plusieurs interventions décisives. Privé de fluidité dans le dernier tiers, le Bayern a longtemps contenu les assauts avant de céder.
Le verrou a fini par sauter à la 55^e minute, dans un nuage de fumigènes lancé depuis les tribunes. Michael Olise a adressé un centre millimétré au cœur de la surface, et Kane a coupé l’action de la tête à bout portant pour son 59^e but d’une saison déjà historique.
L’attaquant de Stuttgart, Deniz Undav, a reconnu la difficulté de contenir l’avant-centre, déclarant : « Nous voulions compliquer la tâche au Bayern. Mais on ne peut pas perdre Harry Kane de vue. Néanmoins, nous pouvons tous être fiers de nous. Il y a pire que de perdre contre le Bayern. »
Les records sont tombés les uns après les autres lors d’une soirée historique.
Les deuxième et troisième buts de Kane, inscrits aux 80e et 92e minutes — le second sur penalty —, portent son total à 61 réalisations cette saison, une marque impressionnante. Ce succès 3-0 permet au Bayern d’égaler son record de victoires en une saison (46), performance seulement réalisée lors de l’inoubliable exercice 2012-2013 et son triplé historique. C’est aussi une réponse cinglante aux récents revers en Coupe contre Sarrebruck et Fribourg.
Même depuis le banc, Manuel Neuer a écrit une page de son histoire personnelle : en remportant le trophée, le gardien de 40 ans a célébré son septième titre en DFB-Pokal, égalant ainsi le record de victoires individuelles détenu par Bastian Schweinsteiger. Le vétéran a ensuite rejoint ses coéquipiers devant les supporters ayant fait le déplacement pour soulever le trophée, concluant de belle manière une saison nationale éprouvante.
- AFP
Kane inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe d'Allemagne
Kane a encore renforcé sa place dans la légende du football allemand en devenant le quatrième joueur seulement à réaliser un triplé lors d’une finale de la DFB-Pokal, rejoignant ainsi le cercle très fermé d’Uwe Seeler en 1963, de Roland Wohlfarth en 1986 et de Robert Lewandowski en 2012. Surtout, l’attaquant anglais s’est distingué en signant un triplé parfait lors de cette rencontre disputée dans l’ambiance de Wembley.
De surcroît, Kane est devenu le troisième joueur de l’histoire de la compétition à marquer à chaque tour d’une campagne de Coupe, finale incluse, rejoignant l’exploit rare de Dieter Müller avec Cologne en 1976-77 et de Dirk Kurtenbach avec les Stuttgarter Kickers en 1986-87. Au total, Kane a désormais neuf buts au compteur dans cette édition de la DFB-Pokal, un total impressionnant qui le place juste derrière la légende Gerd Müller, unique joueur du Bayern Munich à avoir fait mieux en une seule campagne (10 buts en 1970-71 et 11 en 1976-77).