Harry Kane mène la danse ! Auteur d’un triplé, il propulse le Bayern Munich en finale de la DFB-Pokal, tandis que les hommes de Vincent Kompany réalisent le doublé national

Le champion en titre Stuttgart a immédiatement imposé son rythme et dominé les premiers échanges sous les yeux de Julian Nagelsmann et José Mourinho. Portée par un Maximilian Mittelstadt très actif, l’attaque locale a multiplié les incursions et contraint le gardien remplaçant du Bayern, Jonas Urbig, à plusieurs interventions décisives. Privé de fluidité dans le dernier tiers, le Bayern a longtemps contenu les assauts avant de céder.

Le verrou a fini par sauter à la 55^e minute, dans un nuage de fumigènes lancé depuis les tribunes. Michael Olise a adressé un centre millimétré au cœur de la surface, et Kane a coupé l’action de la tête à bout portant pour son 59^e but d’une saison déjà historique.

L’attaquant de Stuttgart, Deniz Undav, a reconnu la difficulté de contenir l’avant-centre, déclarant : « Nous voulions compliquer la tâche au Bayern. Mais on ne peut pas perdre Harry Kane de vue. Néanmoins, nous pouvons tous être fiers de nous. Il y a pire que de perdre contre le Bayern. »