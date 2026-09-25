Kane a révélé qu'il s'attend à s'engager sur le long terme avec le Bayern Munich en signant un nouveau contrat au cours du mois prochain. S'exprimant alors qu'il était en sélection avec l'Angleterre, Kane a confirmé que le processus avait été transparent et cordial. Il a déclaré aux journalistes : « Les discussions se passent bien. J'ai été assez ouvert et honnête à ce sujet. Nous sommes toujours en discussion actuellement et je pense qu'elles avancent dans la bonne direction. Les deux parties ont été très détendues à ce sujet. »

Il a ajouté : « Tout le monde peut voir que je suis heureux là-bas, dans ma manière de jouer, dans la manière dont je m'exprime en dehors du terrain. Je pense que tout se fait avec ouverture et honnêteté. J'espère que quelque chose sera bouclé. Au cours du mois à venir environ, il devrait y avoir une sorte de décision et je pense qu'elle sera positive. »



