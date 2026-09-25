Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Harry Kane laisse entendre qu’il va rester au Bayern Munich, avec un nouveau contrat attendu dans le mois, tandis que Barcelone continue de surveiller le capitaine de l’Angleterre

H. Kane
Bayern Munich
Augsbourg
Bundesliga
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A

Harry Kane a livré une importante mise à jour sur son avenir au Bayern Munich, laissant entendre qu’un accord pour un nouveau contrat est sur le point d’être finalisé. Malgré l’intérêt de longue date du FC Barcelone, le capitaine de l’Angleterre reste épanoui en Bavière après un début de carrière prolifique en Allemagne.

  • Progrès positifs dans les négociations contractuelles

    Kane a révélé qu'il s'attend à s'engager sur le long terme avec le Bayern Munich en signant un nouveau contrat au cours du mois prochain. S'exprimant alors qu'il était en sélection avec l'Angleterre, Kane a confirmé que le processus avait été transparent et cordial. Il a déclaré aux journalistes : « Les discussions se passent bien. J'ai été assez ouvert et honnête à ce sujet. Nous sommes toujours en discussion actuellement et je pense qu'elles avancent dans la bonne direction. Les deux parties ont été très détendues à ce sujet. »

    Il a ajouté : « Tout le monde peut voir que je suis heureux là-bas, dans ma manière de jouer, dans la manière dont je m'exprime en dehors du terrain. Je pense que tout se fait avec ouverture et honnêteté. J'espère que quelque chose sera bouclé. Au cours du mois à venir environ, il devrait y avoir une sorte de décision et je pense qu'elle sera positive. »


    • Publicité
  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    L’intérêt de Barcelone et une forme record

    La situation contractuelle de Kane n’est pas passée inaperçue auprès des cadors européens, le leader de la Liga, Barcelone, surveillant apparemment sa disponibilité alors que son contrat actuel entre dans ses neuf derniers mois. L’attaquant anglais est arrivé à Munich dans le cadre d’un transfert de 120 M€ en provenance de Tottenham Hotspur et s’est depuis imposé comme l’un des buteurs les plus cliniques de l’histoire de l’élite allemande.

    Son impact a encore été mis en lumière la semaine dernière lorsqu’il a pulvérisé un record de longue date dans le football allemand. Lors d’une large victoire 7-0 contre l’Union Berlin, Kane est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre les 100 buts en Bundesliga, réalisant cet exploit seulement 49 ans après l’établissement du précédent record. Avec un total impressionnant de 152 buts en 154 matches pour le club, son importance pour l’équipe reste incontestable.


  • Aborder l’identité tactique de l’Angleterre

    Alors que l’avenir de Kane en club domine les gros titres, l’attaquant a également profité de sa tribune en sélection pour défendre l’approche tactique de l’Angleterre. Les critiques se sont multipliées au sujet du style de jeu de l’Angleterre, comparé à la domination fondée sur la possession de balle d’équipes comme l’Espagne.

    Kane estime toutefois que l’Angleterre doit être fière de son récent bilan en tournoi. « La réalité, c’est que nous avons l’un des meilleurs bilans de l’histoire récente au niveau des sélections. Nous avons une identité avec Gareth et Thomas, et une grande partie de cela repose sur la cohésion, la puissance, la force et l’impact physique. Je pense simplement que, dans les plus grands moments, nous n’avons pas montré cela, nous n’avons pas montré notre vrai visage. »


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour Harry Kane ?

    Alors que son avenir au Bayern Munich reste encore à régler, Kane se concentre d’abord sur l’Angleterre, qui doit faire face à un calendrier exigeant en Ligue des nations contre l’Espagne, la Tchéquie et la Croatie.

    Une fois la trêve internationale terminée, Kane retournera au Bayern et enchaînera avec une période chargée en club, à commencer par un match de Bundesliga contre Augsbourg avant un choc de Ligue des champions face au finaliste de la saison dernière, Arsenal.