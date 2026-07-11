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Harry KaneGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

Harry Kane, la star du Bayern Munich, égale une légende du football anglais et se rapproche d’un « record incroyable »

Coupe du monde
H. Kane
Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre

En quart de finale de la Coupe du monde face à la Norvège, Harry Kane franchit une nouvelle étape vers un record anglais « incroyable ».

En étant aligné d’entrée contre les Scandinaves, l’attaquant du FC Bayern Munich a porté à 120 le nombre de ses sélections avec les Three Lions.

  • Harry Kane a égalé l’icône Wayne Rooney, auteur lui aussi de 120 sélections avec l’Angleterre.

    Il ne lui manque plus que six rencontres pour s’emparer seul de ce record et dépasser le gardien Peter Shilton, détenteur de la marque avec 125 sélections.



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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde 2026.

    Le joueur de 32 ans détient depuis longtemps le record du nombre de buts marqués sous le maillot des Three Lions. Avec 85 réalisations, il devance largement Wayne Rooney, auteur de 53 buts.

    L’attaquant du Bayern Munich confirme son sang-froid lors de la Coupe du monde en cours, où ses six réalisations ont largement contribué à la qualification pour les quarts de finale. Sur l’ensemble des tournois, seuls Kylian Mbappé (8), Lionel Messi (8) et Erling Haaland (6) font mieux.

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