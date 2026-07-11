Harry Kane, la star du Bayern Munich, égale une légende du football anglais et se rapproche d’un « record incroyable »

Le joueur de 32 ans détient depuis longtemps le record du nombre de buts marqués sous le maillot des Three Lions. Avec 85 réalisations, il devance largement Wayne Rooney, auteur de 53 buts.

L’attaquant du Bayern Munich confirme son sang-froid lors de la Coupe du monde en cours, où ses six réalisations ont largement contribué à la qualification pour les quarts de finale. Sur l’ensemble des tournois, seuls Kylian Mbappé (8), Lionel Messi (8) et Erling Haaland (6) font mieux.