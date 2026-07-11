En étant aligné d’entrée contre les Scandinaves, l’attaquant du FC Bayern Munich a porté à 120 le nombre de ses sélections avec les Three Lions.
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Harry Kane, la star du Bayern Munich, égale une légende du football anglais et se rapproche d’un « record incroyable »
Harry Kane a égalé l’icône Wayne Rooney, auteur lui aussi de 120 sélections avec l’Angleterre.
Il ne lui manque plus que six rencontres pour s’emparer seul de ce record et dépasser le gardien Peter Shilton, détenteur de la marque avec 125 sélections.
- Getty Images Sport
Harry Kane est le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde 2026.
Le joueur de 32 ans détient depuis longtemps le record du nombre de buts marqués sous le maillot des Three Lions. Avec 85 réalisations, il devance largement Wayne Rooney, auteur de 53 buts.
L’attaquant du Bayern Munich confirme son sang-froid lors de la Coupe du monde en cours, où ses six réalisations ont largement contribué à la qualification pour les quarts de finale. Sur l’ensemble des tournois, seuls Kylian Mbappé (8), Lionel Messi (8) et Erling Haaland (6) font mieux.
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