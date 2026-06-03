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Harry Kane, l’attaquant aux statistiques impressionnantes, pourra-t-il réaliser un exploit sans précédent en Coupe du monde ? Robbie Fowler analyse les raisons pour lesquelles le capitaine de l’Angleterre pourrait entrer dans l’histoire en 2026
Combien de buts Kane a-t-il marqués pour l’Angleterre ?
Les observateurs s’accordent à dire que les Three Lions auront besoin d’un capitaine décisif sur les terrains nord-américains cet été s’ils veulent mettre fin à soixante ans d’attente d’un nouveau titre international.
Figure emblématique depuis son premier but en 2015, l’attaquant de 32 ans a déjà inscrit 78 réalisations sous le maillot national, battant ainsi les records du pays.
En 2018, alors qu’il guidait les Three Lions jusqu’en demi-finales, l’ex-star de Tottenham avait terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec six réalisations. Aucun joueur n’a jamais obtenu ce titre plus d’une fois.
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Kane va-t-il entrer dans l'histoire du Soulier d'or de la Coupe du monde ?
Kane pourra-t-il devenir le premier en 2026 ? Interrogé sur le sujet, l’ancien attaquant de Liverpool et des Three Lions, Robbie Fowler – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetMGM – a répondu avec autorité : « C’est tout à fait possible. Avec l’équipe d’Angleterre actuelle, je pense qu’ils ont les moyens d’atteindre les phases finales. Et pour un buteur de sa trempe, il faut viser les quarts, les demies, voire la finale. Je pense que l'Angleterre en est capable.
« On veut que l'Angleterre réussisse, bien sûr, mais on veut aussi qu'Harry réussisse parce que, pour le Ballon d'Or, s'il devient à nouveau meilleur buteur de la Coupe du monde, cela renforcera un peu ses chances.
Il en a les moyens, car le style de jeu lui convient. C’est un joueur intelligent : il sait doser son effort, il ne fonce pas à 100 à l’heure en permanence, et cela démontre sa sagesse tactique.
« Kane a tout pour lui : il marque des buts. Parieriez-vous contre lui ? Moi, certainement pas. Je suis convaincu que l’Angleterre ira loin dans le tournoi et, si c’est le cas, quelqu’un devra marquer, et j’espère que ce sera Harry, entre autres. »
Le prolifique Kane atteindra-t-il la barre des 100 buts en sélection avec l'Angleterre ?
Harry Kane, qui ne montre aucun signe de ralentissement et dont aucun successeur crédible ne se profile pour reprendre le maillot floqué du n°9, devrait continuer à repousser ses propres records et à grimper au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Angleterre. Son prochain cap : franchir la barre des 100 buts.
Interrogé sur la possibilité pour Kane d'atteindre ce cap, à l'instar de Ronaldo et Messi, Fowler a ajouté – Wayne Rooney étant le seul autre Anglais à avoir dépassé les 50 buts : « Quand je regarde l'Angleterre aujourd'hui, je trouve qu'elle dispute beaucoup plus de matchs que ce que nous faisions à l'époque où je jouais. Je ne sais pas si c’est simplement parce que tout est sous les projecteurs, qu’il y a toutes ces compétitions et la Ligue des Nations en plus.
Harry joue, Harry marque, c’est aussi simple que ça. Quand on observe les groupes de qualification et le style de jeu de l’Angleterre, on peut s’attendre à de nombreux buts supplémentaires.
« Certes, Harry n’est plus tout jeune et se rapproche du crépuscule de sa carrière, mais il reste brillant. Je suis convaincu qu’il a encore des buts en lui et qu’il sera titulaire en sélection pendant plusieurs années encore.
« Avec 78 buts à son actif, il lui manque une vingtaine de réalisations pour atteindre la centaine. Mais, au vu de ses performances, difficile de parier contre lui : il reste exceptionnel et ne semble pas près de s’arrêter.
« Si l’on examine le groupe de qualification de l’Angleterre pour l’Euro post-Coupe du monde, il devrait encore faire trembler les filets. J’espère qu’il le fera, car Kane est, à mes yeux, un attaquant d’exception et il reste brillant.
« Nous avons eu la chance d’avoir Wayne Rooney, dont les performances et les buts ont été exceptionnels pour l’Angleterre. Harry appartient à cette même catégorie d’attaquants de classe mondiale, et il est déjà dans le haut du tableau des meilleurs buteurs anglais. »
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Kane figure parmi les principaux prétendants au Ballon d’Or 2026.
Kane est en passe de devenir le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre, avec 112 sélections au compteur, et il se rapproche ainsi du record absolu détenu par Peter Shilton (125 capes).
Un titre international viendrait renforcer ses arguments pour le Ballon d’Or, trophée pour lequel il est déjà évoqué en 2026, fort de ses deux sacres en Allemagne et de ses trois Soulier d’or de la Bundesliga.