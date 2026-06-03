Harry Kane, l’attaquant aux statistiques impressionnantes, pourra-t-il réaliser un exploit sans précédent en Coupe du monde ? Robbie Fowler analyse les raisons pour lesquelles le capitaine de l’Angleterre pourrait entrer dans l’histoire en 2026

Harry Kane, qui ne montre aucun signe de ralentissement et dont aucun successeur crédible ne se profile pour reprendre le maillot floqué du n°9, devrait continuer à repousser ses propres records et à grimper au sommet des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Angleterre. Son prochain cap : franchir la barre des 100 buts.

Interrogé sur la possibilité pour Kane d'atteindre ce cap, à l'instar de Ronaldo et Messi, Fowler a ajouté – Wayne Rooney étant le seul autre Anglais à avoir dépassé les 50 buts : « Quand je regarde l'Angleterre aujourd'hui, je trouve qu'elle dispute beaucoup plus de matchs que ce que nous faisions à l'époque où je jouais. Je ne sais pas si c’est simplement parce que tout est sous les projecteurs, qu’il y a toutes ces compétitions et la Ligue des Nations en plus.

Harry joue, Harry marque, c’est aussi simple que ça. Quand on observe les groupes de qualification et le style de jeu de l’Angleterre, on peut s’attendre à de nombreux buts supplémentaires.

« Certes, Harry n’est plus tout jeune et se rapproche du crépuscule de sa carrière, mais il reste brillant. Je suis convaincu qu’il a encore des buts en lui et qu’il sera titulaire en sélection pendant plusieurs années encore.

« Avec 78 buts à son actif, il lui manque une vingtaine de réalisations pour atteindre la centaine. Mais, au vu de ses performances, difficile de parier contre lui : il reste exceptionnel et ne semble pas près de s’arrêter.

« Si l’on examine le groupe de qualification de l’Angleterre pour l’Euro post-Coupe du monde, il devrait encore faire trembler les filets. J’espère qu’il le fera, car Kane est, à mes yeux, un attaquant d’exception et il reste brillant.

« Nous avons eu la chance d’avoir Wayne Rooney, dont les performances et les buts ont été exceptionnels pour l’Angleterre. Harry appartient à cette même catégorie d’attaquants de classe mondiale, et il est déjà dans le haut du tableau des meilleurs buteurs anglais. »