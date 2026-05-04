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Harry Kane jouit d’un statut unique au sein de la sélection anglaise, une position dont Jude Bellingham ne pourra jamais bénéficier, tandis que Joe Cole répond à la question de la « dépendance excessive »
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Kane, auteur d’un but historique, se rapproche du record de sélections
Entré en sélection en 2015 et ayant marqué 80 secondes après avoir remplacé Wayne Rooney lors d’un match de qualification à l’Euro contre la Lituanie, Harry Kane totalise désormais 78 buts en équipe d’Angleterre.
Certains experts estiment qu’il pourrait imiter les exploits de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en franchissant la barre des 100 buts. Il a déjà dépassé ce cap en termes de sélections et n’est plus qu’à 13 capes d’égaler le record de Peter Shilton avec l’Angleterre.
Kane deviendra-t-il le GOAT du football anglais ?
Cette barre devrait être placée plus haut dans un avenir proche, Kane étant en pole position pour être considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du football anglais. Pour y parvenir, il lui faudra remporter des titres majeurs, après avoir décroché deux fois le titre de champion d’Allemagne avec le Bayern Munich.
Il a trouvé le chemin des filets à 139 reprises en 143 matchs sous le maillot bavarois, établissant au passage un record personnel de 54 buts lors de la saison écoulée. Âgé de 32 ans, il continue de progresser et pourrait bien être l’atout majeur des Three Lions pour mettre fin à soixante ans d’attente lors de la Coupe du monde 2026.
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L'Angleterre court-elle le risque de devenir trop dépendante de son capitaine Harry Kane ?
Après des difficultés dans le dernier tiers lors des matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon en mars, certains observateurs estiment que les Three Lions pourraient devenir trop dépendants de Kane, aucun candidat évident ne semblant capable de prendre le relais en cas d’absence de la star.
L’ancienne star anglaise Cole – qui est sorti de sa retraite pour marquer un but avec le Warley FC, la « meilleure pire équipe » de Specsavers, lors d’un prêt d’une journée – n’est pas convaincu que Kane doive jouer pour que l’Angleterre gagne, mais il reconnaît que le numéro 9 le plus redoutable de la planète a endossé un rôle particulier.
Le rôle unique que Kane occupe au sein de l'équipe d'Angleterre en 2026
Cole, qui compte 56 sélections à son actif, a déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé quelle était l’importance de Kane pour l’équipe d’Angleterre : « Je ne dirais pas qu’on dépend trop de lui. C’est le seul joueur irremplaçable de l’équipe.
Si Bellingham se blesse, nous pouvons compter sur Cole Palmer, Morgan Rodgers ou Phil Foden pour prendre le relais. Il n’y a aucun autre élément, même Jordan Pickford dans les buts, que l’on ne pourrait remplacer sans perte de niveau ; j’ai vu James Trafford jouer, il est prêt à entrer sans que l’équipe baisse de régime.
« Avec Harry, tout le respect que je dois aux autres attaquants, ils ne sont pas de son calibre. Ce que Thomas Tuchel a démontré au Bayern, c’est que si Harry occupe le poste de numéro 9, avec par exemple Anthony Gordon ou Marcus Rashford sur un côté, Bukayo Saka ou Noni Madueke de l’autre, ce sont des joueurs qui apportent de la profondeur. Et Jude Bellingham vient en soutien depuis le milieu.
Tous les autres peuvent être remplacés, mais pas Harry. Watkins, par exemple, n’a pas cette capacité à se démarquer dans l’espace et à être aussi efficace que lui. »
Meilleur que Rooney : Kane peut-il arriver en tête du vote pour le Ballon d'Or ?
Cole a qualifié Kane de « meilleur numéro 9 » que l'Angleterre ait jamais connu, estimant que des joueurs tels que Wayne Rooney et Alan Shearer ont été dépassés à ce poste. Difficile de contester cette affirmation, compte tenu de tout ce que l'ancien attaquant de Tottenham a accompli et de la promesse d'autres exploits à venir.
En lice pour le Ballon d’Or 2026, l’attaquant du Bayern Munich aborde le match retour d’une demi-finale épique de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre. Son parcours, commencé dans l’ombre, inspire désormais les jeunes talents comme les joueurs amateurs.
La métamorphose du Warley FC est relatée par Specsavers dans sa série YouTube « Best Worst Team ». Regardez Joe Cole dans l’épisode 9 et abonnez-vous à la chaîne YouTube « Best Worst Team » de Specsavers pour suivre le parcours de l’équipe.