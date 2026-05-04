Cole, qui compte 56 sélections à son actif, a déclaré à GOAL lorsqu’on lui a demandé quelle était l’importance de Kane pour l’équipe d’Angleterre : « Je ne dirais pas qu’on dépend trop de lui. C’est le seul joueur irremplaçable de l’équipe.

Si Bellingham se blesse, nous pouvons compter sur Cole Palmer, Morgan Rodgers ou Phil Foden pour prendre le relais. Il n’y a aucun autre élément, même Jordan Pickford dans les buts, que l’on ne pourrait remplacer sans perte de niveau ; j’ai vu James Trafford jouer, il est prêt à entrer sans que l’équipe baisse de régime.

« Avec Harry, tout le respect que je dois aux autres attaquants, ils ne sont pas de son calibre. Ce que Thomas Tuchel a démontré au Bayern, c’est que si Harry occupe le poste de numéro 9, avec par exemple Anthony Gordon ou Marcus Rashford sur un côté, Bukayo Saka ou Noni Madueke de l’autre, ce sont des joueurs qui apportent de la profondeur. Et Jude Bellingham vient en soutien depuis le milieu.

Tous les autres peuvent être remplacés, mais pas Harry. Watkins, par exemple, n’a pas cette capacité à se démarquer dans l’espace et à être aussi efficace que lui. »