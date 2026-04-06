Harry Kane jouera-t-il contre le Real Madrid ? Dernières nouvelles concernant sa blessure alors que le Bayern Munich s'inquiète de la disponibilité de son attaquant vedette pour le match de Ligue des champions

Vincent Kompany a toutefois reçu un formidable coup de pouce lundi, Sky Germany ayant rapporté que Kane avait pu participer à la dernière séance d'entraînement de l'équipe. Le directeur sportif Max Eberl a également laissé entrevoir une lueur d'espoir à l'issue des rencontres nationales du week-end, déclarant : « Les kinésithérapeutes s'en occupent. Il est constamment sur place et suit un traitement. Nous pensons que ça va s'arranger. »

Malgré ces nouvelles encourageantes, la nature exacte de la blessure de Kane reste entourée de mystère, ce qui laisse penser que le géant bavarois pourrait mener un jeu de poker habile avec ses adversaires espagnols. Cependant, le Bayern a désormais confirmé que Kane ferait partie de l'effectif qui se rendra au Bernabeu pour affronter Madrid.