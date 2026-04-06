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Harry Kane jouera-t-il contre le Real Madrid ? Dernières nouvelles concernant sa blessure alors que le Bayern Munich s'inquiète de la disponibilité de son attaquant vedette pour le match de Ligue des champions
Une course contre la montre pour le meilleur buteur du Bayern
Cette machine à marquer de 32 ans s'est révélée être une véritable révélation pour le géant allemand, avec un total impressionnant de 48 buts et cinq passes décisives en seulement 40 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Sa participation au déplacement à Madrid reste toutefois incertaine après qu'il a manqué la victoire 3-2 du Bayern contre Fribourg ce week-end. Kane s'est blessé à la cheville lors de la trêve internationale avec l'Angleterre.
Le retour à l'entraînement ravive l'espoir
Vincent Kompany a toutefois reçu un formidable coup de pouce lundi, Sky Germany ayant rapporté que Kane avait pu participer à la dernière séance d'entraînement de l'équipe. Le directeur sportif Max Eberl a également laissé entrevoir une lueur d'espoir à l'issue des rencontres nationales du week-end, déclarant : « Les kinésithérapeutes s'en occupent. Il est constamment sur place et suit un traitement. Nous pensons que ça va s'arranger. »
Malgré ces nouvelles encourageantes, la nature exacte de la blessure de Kane reste entourée de mystère, ce qui laisse penser que le géant bavarois pourrait mener un jeu de poker habile avec ses adversaires espagnols. Cependant, le Bayern a désormais confirmé que Kane ferait partie de l'effectif qui se rendra au Bernabeu pour affronter Madrid.
Une confiance inébranlable dans le talisman
Dans les vestiaires, la confiance en la résistance de Kane est totale. Son coéquipier Joshua Kimmich a balayé toute crainte quant à son absence face à Madrid en affirmant : « Il jouerait même en fauteuil roulant. Je m'attends à ce qu'il soit en forme et sur le terrain mardi. » Cette confiance inébranlable est partagée par l'entraîneur Kompany, qui a déclaré que « son intuition lui disait qu'il serait prêt ».
Kompany a géré son effectif avec minutie afin de garantir un maximum de fraîcheur pour le déplacement dans la capitale espagnole. Afin de limiter tout risque de blessure supplémentaire avant d’affronter les champions d’Europe en titre, le tacticien belge a laissé plusieurs joueurs clés au repos ce week-end, limitant soigneusement les apparitions de stars telles que Jamal Musiala et Alphonso Davies à de brèves entrées en jeu.
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La bataille psychologique avant le choc au Bernabéu
Le Bayern se rend à Madrid fort d'une victoire in extremis en Bundesliga, tandis que le Real Madrid a essuyé un revers décevant en Liga face à Majorque. La présence de Kane sur le terrain constituerait un formidable coup de pouce psychologique pour les visiteurs et le mettrait en confrontation directe avec son homologue madrilène, Kylian Mbappé. La décision finale quant à savoir si Kane sera titulaire ou débutera sur le banc sera probablement prise quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Alors que le capitaine anglais s'est entraîné individuellement tout au long de la période de Pâques pour retrouver sa pleine forme, l'équipe médicale du Bayern travaille sans relâche pour s'assurer qu'il puisse mener l'attaque lors de ce qui est sans doute le match le plus important de la saison pour le club jusqu'à présent.