Harry Kane forfait pour le match contre le Bayern Munich ; Vincent Kompany fait le point sur les blessures en Ligue des champions

S'adressant aux médias vendredi matin, Kompany a fait part de sa déception, tout en laissant entrevoir une lueur d'espoir concernant le prochain déplacement au Santiago Bernabéu.

« Harry s'est bien entraîné jusqu'à dimanche, puis il a ressenti une gêne à la cheville alors qu'il était en sélection nationale », a déclaré Kompany lors d'une conférence de presse. « Cela aura un impact sur le match de demain : il ne sera pas disponible. Néanmoins, je suis optimiste pour mardi. Ce n'est pas idéal, j'aurais aimé qu'il joue contre Fribourg, mais dans l'état actuel des choses, ce ne sera pas possible. »

Toutefois, en vue du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, l'entraîneur belge a ajouté : « Je suis plutôt optimiste pour le match de mardi à Madrid. »