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Harry Kane forfait pour le match contre le Bayern Munich ; Vincent Kompany fait le point sur les blessures en Ligue des champions
Kane forfait pour le déplacement en Bundesliga
Le Bayern devra se passer de son attaquant vedette lors de son déplacement à Fribourg samedi. Kompany a confirmé la nouvelle à l'issue d'une trêve internationale difficile, durant laquelle le joueur de 32 ans n'a pas pu jouer avec l'Angleterre. Bien qu'il ait fait le déplacement avec la sélection nationale, le prolifique attaquant est resté sur la touche lors des matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon. La blessure s'est produite lors d'une séance d'entraînement avec les Three Lions, et bien que Kane ait tenté de reprendre un entraînement individuel en Bavière cette semaine, il n'a pas encore rejoint le groupe principal. Il a passé la journée de jeudi à s'entraîner sur un vélo ergomètre en salle plutôt que de participer à des exercices à fort impact sur la pelouse.
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Kompany se montre optimiste quant à son retour à Madrid
S'adressant aux médias vendredi matin, Kompany a fait part de sa déception, tout en laissant entrevoir une lueur d'espoir concernant le prochain déplacement au Santiago Bernabéu.
« Harry s'est bien entraîné jusqu'à dimanche, puis il a ressenti une gêne à la cheville alors qu'il était en sélection nationale », a déclaré Kompany lors d'une conférence de presse. « Cela aura un impact sur le match de demain : il ne sera pas disponible. Néanmoins, je suis optimiste pour mardi. Ce n'est pas idéal, j'aurais aimé qu'il joue contre Fribourg, mais dans l'état actuel des choses, ce ne sera pas possible. »
Toutefois, en vue du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, l'entraîneur belge a ajouté : « Je suis plutôt optimiste pour le match de mardi à Madrid. »
Mettre au repos le détenteur du record
La décision d'écarter Kane de la composition pour ce match est avant tout stratégique. Le Bayern occupe actuellement confortablement la tête du classement de la Bundesliga avec neuf points d'avance, ce qui permet à Kompany de se permettre de laisser son joueur phare au repos. Avec déjà 31 buts inscrits en championnat cette saison, le staff médical privilégie sa récupération en vue des compétitions européennes.
Interrogé sur la stratégie de l'équipe sans Kane, Kompany a déclaré : « Tout dépend un peu de ce qui se passera à l'entraînement aujourd'hui, de qui montrera qu'il est à 100 % prêt pour ce match. L'interprétation de ce rôle chez nous, les deux joueurs qui endossent le rôle de numéro dix, est très, très flexible. Nous pouvons jouer avec deux attaquants, sans problème. Nous pouvons aligner deux numéros dix. Nous pouvons faire jouer quelqu’un avec un profil de numéro dix/neuf. C’est ce qui est bien, car nous avons suffisamment d’attaquants autour de la surface. Nous verrons si nous faisons cela – cela dépendra des informations issues de la dernière séance d’entraînement. Nous essaierons de prendre des décisions logiques qui nous aideront. »
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Et maintenant ?
Le Bayern aborde le match contre Fribourg avec l’intention de confirmer sa domination en championnat, après avoir enregistré quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Malgré l’absence de Kane, les Bavarois restent les grands favoris pour remporter les trois points avant de se concentrer pleinement sur la Ligue des champions. L'équipe médicale continuera de surveiller l'état de santé de l'attaquant au cours des prochaines 48 heures. S'il passe les tests de condition physique, il devrait mener l'attaque au Bernabéu mardi soir, alors que le Bayern tentera de remporter son premier titre européen depuis 2020.