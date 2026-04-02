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Harry Kane fait trembler le Bayern Munich quant à son état de forme à l'approche du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions
La trêve internationale soulève des inquiétudes concernant les blessures
Le Bayern vit dans l'angoisse quant à la disponibilité de Kane pour son retour à la compétition nationale ce week-end. Le joueur de 32 ans a dû déclarer forfait pour le récent match amical de l'Angleterre contre le Japon, qui s'est soldé par une défaite 1-0 des Three Lions ; la FA a qualifié cette décision de mesure de précaution due à une « légère blessure ». Malgré l'optimisme initial, la situation s'est compliquée depuis le retour de l'attaquant en Bavière. Selon Sky Sports Allemagne, Kane ressent une gêne à la cheville suffisamment importante pour nécessiter du repos, et devrait manquer le match contre Fribourg samedi.
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Mesures de précaution pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre
Le staff de l'équipe d'Angleterre a cherché à minimiser la gravité de cette blessure pendant la trêve internationale, mais l'attention s'est désormais portée sur la disponibilité à long terme de Kane pour son club. Dans un communiqué publié sur X, le compte officiel de l'équipe d'Angleterre a clarifié la situation concernant l'attaquant : « Harry Kane est mis au repos ce soir par mesure de précaution après avoir ressenti un léger problème à l'entraînement, mais il reste avec le groupe pour subir des examens complémentaires. »
La victoire en Ligue des champions reste la priorité
La décision de laisser Kane au repos pour le match contre Fribourg est mûrement réfléchie. Le Bayern se concentre sur le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Bernabéu, qui aura lieu seulement trois jours après cette rencontre nationale. Les dirigeants du club tiennent absolument à ce que leur attaquant soit à 100 % pour le déplacement en Espagne. Avec neuf points d'avance dans la course au titre de Bundesliga et comptant parmi les favoris pour remporter la Ligue des champions, la direction ne souhaite pas prendre le risque d'un arrêt de longue durée pour un joueur dont Uli Hoeness a récemment déclaré qu'il « valait 250 millions d'euros ».
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Et maintenant ?
Pendant que Kane poursuit sa convalescence, le Bayern se prépare à affronter Fribourg samedi. Le Bayern occupe actuellement la tête du classement de la Bundesliga, avec neuf points d'avance sur le Borussia Dortmund. Après ce match, il se rendra en Espagne pour affronter le Real Madrid en Ligue des champions.