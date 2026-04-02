Harry Kane fait trembler le Bayern Munich quant à son état de forme à l'approche du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions

La décision de laisser Kane au repos pour le match contre Fribourg est mûrement réfléchie. Le Bayern se concentre sur le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Bernabéu, qui aura lieu seulement trois jours après cette rencontre nationale. Les dirigeants du club tiennent absolument à ce que leur attaquant soit à 100 % pour le déplacement en Espagne. Avec neuf points d'avance dans la course au titre de Bundesliga et comptant parmi les favoris pour remporter la Ligue des champions, la direction ne souhaite pas prendre le risque d'un arrêt de longue durée pour un joueur dont Uli Hoeness a récemment déclaré qu'il « valait 250 millions d'euros ».