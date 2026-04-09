Après la victoire 2-1 du Bayern face au Real Madrid, des photos de Kane, immobile, le regard fixé sur les tribunes, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Alors que ses coéquipiers s'affairaient à applaudir les supporters munichois, l'attaquant est resté cloué sur place, semblant plongé dans une profonde transe tandis qu'il s'imprégnait de l'ambiance.

Ces images ont immédiatement alimenté un débat en ligne : certains estimaient que l’Anglais subissait la pression du moment, tandis que d’autres y voyaient une réflexion solitaire sur sa quête d’un premier trophée majeur. L’attaquant prolifique a toutefois rapidement clarifié la situation, assurant qu’il y avait une raison à la fois très pratique et sentimentale à ce comportement.