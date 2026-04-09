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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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Harry Kane explique pourquoi il est resté figé, l’air pensif, à observer les supporters du Bayern Munich célébrer leur victoire contre le Real Madrid

H. Kane
Bayern Munich
Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Ligue des Champions

Harry Kane a clarifié la raison de sa réaction figée à l’issue du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe d’Angleterre est resté immobile pendant que les supporters applaudissaient l’équipe à la fin de la rencontre, ce qui a déclenché de nombreuses spéculations sur les réseaux sociaux.

  • À la recherche d'un réseau de soutien

    Après la victoire 2-1 du Bayern face au Real Madrid, des photos de Kane, immobile, le regard fixé sur les tribunes, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Alors que ses coéquipiers s'affairaient à applaudir les supporters munichois, l'attaquant est resté cloué sur place, semblant plongé dans une profonde transe tandis qu'il s'imprégnait de l'ambiance.

    Ces images ont immédiatement alimenté un débat en ligne : certains estimaient que l’Anglais subissait la pression du moment, tandis que d’autres y voyaient une réflexion solitaire sur sa quête d’un premier trophée majeur. L’attaquant prolifique a toutefois rapidement clarifié la situation, assurant qu’il y avait une raison à la fois très pratique et sentimentale à ce comportement.

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  • Visionnez la séquence vidéo

  • Un rituel familial

    Au sujet de la vidéo devenue virale, le joueur de 32 ans a expliqué qu’il tentait simplement de repérer sa famille parmi les milliers de supporters en liesse. Après une rencontre aussi importante sur la scène européenne, Kane voulait partager ce moment avec sa femme et ses enfants avant de regagner les vestiaires.

    « C’est là que ma famille était assise », a expliqué Kane. « J’essayais de repérer ma femme et le reste de ma famille, mais sans succès. Ils sont donc quelque part. »

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    Et maintenant ?

    L’objectif ultime de Kane reste le trophée collectif qui lui a toujours échappé malgré son palmarès individuel bien garni. Si les distinctions personnelles ne manquent pas à son palmarès, la Ligue des champions demeure le Graal qu’il vise avec le géant bavarois.

    Avant de recevoir les Madrilènes à l’Allianz Arena pour le match retour la semaine prochaine, les Bavarois doivent d’abord se concentrer sur la Bundesliga et leur déplacement chez St. Pauli. L’équipe de Vincent Kompany est en pole position pour le titre cette saison : elle occupe actuellement la première place du classement, avec neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund, deuxième.

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