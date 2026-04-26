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Harry Kane explique comment le Bayern Munich a accompli un véritable « miracle » après avoir été mené 3-0 par Mayence – l’attaquant anglais inscrivant au passage son 53e but d’une saison déjà historique
Un après-midi historique pour les champions
Le capitaine anglais est entré en jeu pour marquer le but de la victoire, portant son total à 53 réalisations lors d’une saison individuelle époustouflante, tandis que le géant bavarois entrait dans l’histoire en Rhénanie. Ce retournement de situation est seulement la troisième fois dans l’histoire de la Bundesliga qu’une équipe remporte une rencontre après avoir été menée 3-0 à la mi-temps, et la première depuis 1980. Il s’agit aussi du premier succès du Bayern dans un match où il était mené de trois buts ou plus depuis 1988, preuve de la résilience exceptionnelle de l’équipe de Vincent Kompany.
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Kane explique ce changement tactique.
Après cette victoire spectaculaire, Kane a souligné le changement d’approche qui a permis ce renouveau. « À la mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait apporter plus d’énergie et d’intensité », a déclaré Kane. « Et je pense que cela s’est vu dès la première minute de la seconde mi-temps. Évidemment, il faut aussi faire preuve de qualité, et je pense que c’est ce que nous avons fait avec les buts que nous avons marqués. Tout le mérite revient à tout le monde : revenir au score après avoir été menés 3-0 à la mi-temps montre bien notre mentalité. »
Le capitaine anglais est entré en jeu à la mi-temps avec Michael Olise, Kompany cherchant à corriger une première période médiocre. Revenant sur les difficultés initiales, Kane a ajouté : « La première mi-temps a été difficile. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos standards habituels dans notre approche du match. Nous n’avons pas assez bien contrôlé les contre-attaques, notre couverture défensive n’était pas suffisante. Nous avons été un peu négligents avec le ballon. »
Kompany salue ce retour miraculeux
L’entrée en jeu des gros calibres a complètement changé la donne. Nicolas Jackson a lancé la remontée à la 53e minute, avant une frappe sensationnelle d’Olise et un but égalisateur de Jamal Musiala. Kane a finalement inscrit le but de la victoire à la 83e minute. Revenant sur ce match chaotique, Kompany a déclaré : « On aurait pu en marquer quatre ou cinq avant la pause. Ensuite, tout est une question de qualité et de mentalité. La façon dont l’équipe a relevé le défi en deuxième mi-temps… Nous avons célébré comme si nous venions d’échapper à la relégation. J’adore ce genre de mentalité. »
À la veille de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi, l’entraîneur estime que ce résultat apporte un élan psychologique idéal. « Quand on a besoin d’un miracle en fin de saison, on ne peut pas partir de zéro », a expliqué Kompany. « Il faut retrouver le sentiment et la conviction, et c’était bien présent aujourd’hui. C’est la base pour moi. »
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La course aux records bat son plein.
Le total de buts de Kane constitue la meilleure marque réalisée dans les cinq grands championnats européens depuis les 55 réalisations de Robert Lewandowski pour le Bayern lors du triplé de la saison 2019-2020. La forme exceptionnelle de Kane a été le pilier du succès national du Bayern, et sa capacité à changer le cours d’une rencontre en sortant du banc souligne son importance pour l’équipe à l’aube de la finale européenne à Paris.