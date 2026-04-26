Harry Kane explique comment le Bayern Munich a accompli un véritable « miracle » après avoir été mené 3-0 par Mayence – l’attaquant anglais inscrivant au passage son 53e but d’une saison déjà historique

Après cette victoire spectaculaire, Kane a souligné le changement d’approche qui a permis ce renouveau. « À la mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait apporter plus d’énergie et d’intensité », a déclaré Kane. « Et je pense que cela s’est vu dès la première minute de la seconde mi-temps. Évidemment, il faut aussi faire preuve de qualité, et je pense que c’est ce que nous avons fait avec les buts que nous avons marqués. Tout le mérite revient à tout le monde : revenir au score après avoir été menés 3-0 à la mi-temps montre bien notre mentalité. »

Le capitaine anglais est entré en jeu à la mi-temps avec Michael Olise, Kompany cherchant à corriger une première période médiocre. Revenant sur les difficultés initiales, Kane a ajouté : « La première mi-temps a été difficile. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos standards habituels dans notre approche du match. Nous n’avons pas assez bien contrôlé les contre-attaques, notre couverture défensive n’était pas suffisante. Nous avons été un peu négligents avec le ballon. »