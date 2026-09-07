Kane est actuellement le favori des bookmakers pour remporter le prestigieux Ballon d’Or en octobre, un exploit qui ferait de lui le premier Anglais à décrocher cette récompense depuis Michael Owen en 2001. La candidature du joueur de 33 ans repose sur un total vertigineux de 73 buts pour son club et sa sélection la saison dernière, un chiffre qui a dépassé le record personnel de Cristiano Ronaldo sur une seule saison, établi à 69 lors de la campagne 2011-2012. Seule la moisson historique de 82 buts de Lionel Messi, lors de cette même saison légendaire, reste devant le capitaine de l’Angleterre dans le classement de tous les temps des buteurs sur une saison.

Revenant sur ses exploits historiques dans un long entretien accordé à TNT Sports, Kane a affiché une immense fierté quant à son rendement, même en attendant le résultat du vote. « Je suis extrêmement fier de la saison que j’ai réalisée, bien sûr », a déclaré Kane. « Il n’y a pas si longtemps, j’étais ce supporter qui voulait devenir footballeur professionnel, et me voilà aujourd’hui à gagner des trophées, et le Ballon d’Or, c’est pareil. Bien sûr, désormais, ce n’est plus entre mes mains, cela dépend des votants et des personnes qui en décident. »