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Harry Kane « étonné » d’éclipser le record de buts de Cristiano Ronaldo, alors que la star du Bayern Munich vise le Ballon d’Or et la longévité de Lionel Messi
À la poursuite du Ballon d’or et de l’histoire de l’Angleterre
Kane est actuellement le favori des bookmakers pour remporter le prestigieux Ballon d’Or en octobre, un exploit qui ferait de lui le premier Anglais à décrocher cette récompense depuis Michael Owen en 2001. La candidature du joueur de 33 ans repose sur un total vertigineux de 73 buts pour son club et sa sélection la saison dernière, un chiffre qui a dépassé le record personnel de Cristiano Ronaldo sur une seule saison, établi à 69 lors de la campagne 2011-2012. Seule la moisson historique de 82 buts de Lionel Messi, lors de cette même saison légendaire, reste devant le capitaine de l’Angleterre dans le classement de tous les temps des buteurs sur une saison.
Revenant sur ses exploits historiques dans un long entretien accordé à TNT Sports, Kane a affiché une immense fierté quant à son rendement, même en attendant le résultat du vote. « Je suis extrêmement fier de la saison que j’ai réalisée, bien sûr », a déclaré Kane. « Il n’y a pas si longtemps, j’étais ce supporter qui voulait devenir footballeur professionnel, et me voilà aujourd’hui à gagner des trophées, et le Ballon d’Or, c’est pareil. Bien sûr, désormais, ce n’est plus entre mes mains, cela dépend des votants et des personnes qui en décident. »
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Dépasser les plus grands de toute une génération
Kane a admis qu’avoir grandi à l’époque de la domination de Messi et Ronaldo rendait ses propres statistiques récentes presque surréalistes. L’attaquant du Bayern a souligné qu’il considérait autrefois les chiffres produits par le duo légendaire comme des références inatteignables.
« J’ai grandi en regardant Messi et Ronaldo, à une époque où ils dominaient encore et encore, a expliqué Kane. Évidemment, Messi est le seul à avoir marqué davantage avec 82, mais même certaines de leurs autres saisons, et le meilleur total de Ronaldo, je crois, était de 69. Ce sont des chiffres que je trouvais tout simplement absurdes, et ils le sont. Ce sont les deux plus grands de notre génération et sans doute de tous les temps. Donc 73 buts, même pour moi, je suis assez stupéfait par ça. »
La longévité et l’inspiration de Messi et Ronaldo
À 33 ans, Kane entre dans une phase de sa carrière où beaucoup commencent à envisager leur déclin, mais lui prend plutôt des joueurs comme Luka Modric, Messi et Ronaldo comme modèles pour une longue carrière. Le capitaine de l’Angleterre estime qu’il lui reste encore de nombreuses années au plus haut niveau et il est motivé par la perspective de remporter les plus grands trophées avec le Bayern Munich et sa sélection.
« Comme on le sait, ce ne sera pas le cas, mais quand je vois des joueurs comme Messi, Ronaldo, Luka Modric et ces joueurs évoluer jusqu’à la fin de la trentaine, ou Ronaldo qui a maintenant la quarantaine, Luka est dans la quarantaine, cela me donne la motivation pour pouvoir faire ça », a souligné Kane.
« Encore une fois, beaucoup de choses tiennent aussi à l’état d’esprit, à ce que vous avez accompli, à ce que vous visez. Y a-t-il d’autres trophées que vous voulez essayer de gagner ? Y a-t-il d’autres objectifs que vous voulez essayer d’atteindre ? »
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Tourné vers de nouveaux défis au Bayern
Si la saison dernière a été un triomphe personnel, Kane se concentre déjà sur la manière dont il peut encore repousser ses limites. Le Bayern a lancé sa campagne de Bundesliga par une victoire 5-1 contre Stuttgart et un match nul 0-0 face à Schalke, et même si l’attaquant n’a pas encore ouvert son compteur pour ce nouvel exercice, il en veut encore plus.
Kane a expliqué son état d’esprit concernant ses objectifs futurs et son désir de s’améliorer constamment, en soulignant : « C’est assez étrange, parce que je suis déjà concentré sur cette saison et la suivante. Est-ce que je peux être meilleur ? Est-ce que je peux progresser ? Mais je veux aussi apprécier ce que j’ai fait. »
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