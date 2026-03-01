Harry Kane établit TROIS records grâce à son doublé pour le Bayern Munich contre Dortmund lors de la victoire dans le Der Klassiker

Ce faisant, Kane a transcendé ses propres records personnels pour réaliser un exploit qui n'avait pas été vu depuis près d'un siècle. Il est désormais le premier Anglais à atteindre la barre des 45 buts en une saison depuis que le légendaire Dixie Dean en avait marqué 46 pour Everton lors de la campagne 1931/32. Cette performance statistique, qui tenait depuis 94 ans, souligne que le brillant doublé de Kane est l'œuvre d'un attaquant évoluant à un niveau historique d'élite.

Incroyablement, ce penalty lui a également valu une place supplémentaire dans les livres d'histoire. En enregistrant son quatrième doublé consécutif en championnat, il est devenu le troisième joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer quatre doublés d'affilée. Il rejoint désormais un club très fermé aux côtés de Lothar Emmerich (Dortmund) et Tomislav Maric (Wolfsburg), qui ont atteint ce cap respectivement en 1967 et 2001. Cela s'ajoute à sa collection croissante de distinctions individuelles depuis son transfert du nord de Londres à Munich.