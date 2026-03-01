Getty
Harry Kane établit TROIS records grâce à son doublé pour le Bayern Munich contre Dortmund lors de la victoire dans le Der Klassiker
Kane bat son record personnel avec un doublé clinique
Kane a égalisé pour les Bavarois à la 54e minute, répondant ainsi au but d'ouverture de Nico Schlotterbeck. Après que Joshua Kimmich ait trouvé Serge Gnabry au second poteau, la tête de Gnabry a permis à Kane de marquer facilement et d'égaler son record de 44 buts en 2023/24. Le suspense a continué peu après, lorsque Schlotterbeck a commis une faute sur Josip Stanisic, offrant un penalty au Bayern seulement 15 minutes plus tard. L'ancienne star de Tottenham Hotspur a alors converti le penalty pour donner l'avantage 2-1 à son équipe et atteindre le cap symbolique des 45 buts cette saison.
Histoire anglaise et étapes importantes de la Bundesliga
Ce faisant, Kane a transcendé ses propres records personnels pour réaliser un exploit qui n'avait pas été vu depuis près d'un siècle. Il est désormais le premier Anglais à atteindre la barre des 45 buts en une saison depuis que le légendaire Dixie Dean en avait marqué 46 pour Everton lors de la campagne 1931/32. Cette performance statistique, qui tenait depuis 94 ans, souligne que le brillant doublé de Kane est l'œuvre d'un attaquant évoluant à un niveau historique d'élite.
Incroyablement, ce penalty lui a également valu une place supplémentaire dans les livres d'histoire. En enregistrant son quatrième doublé consécutif en championnat, il est devenu le troisième joueur de l'histoire de la Bundesliga à marquer quatre doublés d'affilée. Il rejoint désormais un club très fermé aux côtés de Lothar Emmerich (Dortmund) et Tomislav Maric (Wolfsburg), qui ont atteint ce cap respectivement en 1967 et 2001. Cela s'ajoute à sa collection croissante de distinctions individuelles depuis son transfert du nord de Londres à Munich.
Encore un record à ajouter au palmarès
Plus impressionnant encore, la performance clinique de Kane lors du Der Klassiker lui a permis de battre son record personnel de buts marqués en neuf apparitions de moins que son précédent record. Au cours de la saison 2023/24, il a atteint 44 buts en 45 matchs, atteignant ce sommet lors de son dernier match contre le VfB Stuttgart en mai. Cependant, avec au moins 13 matchs encore à disputer dans le calendrier actuel, le capitaine de l'Angleterre est bien placé pour augmenter considérablement ce total, alors que le Bayern Munich poursuit sa quête de titres sur plusieurs fronts.
La présence continue du club dans plusieurs tournois à élimination directe offre de nombreuses occasions de marquer. Le Bayern reste actif en Ligue des champions et en DFB-Pokal, où de bons résultats permettraient d'améliorer encore les statistiques de Kane. Les hommes de Vincent Kompany se préparent actuellement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta, un parcours qui pourrait inclure jusqu'à cinq matchs supplémentaires s'ils atteignent la finale. De plus, une victoire en demi-finale contre le Bayer Leverkusen en Pokal offrirait à Kane une nouvelle occasion de marquer des points et d'ajouter à son total historique lors de la finale du tournoi.
S'assurer les lauriers du Klassiker
Cette réussite marque la dernière étape importante pour Kane, qui a récemment dépassé la barre des 500 buts en carrière en moins de matches que Cristiano Ronaldo. Néanmoins, le capitaine anglais a dû partager la vedette lors d'une fin de match chaotique au Signal Iduna Park. Dans un derby palpitant, le penalty record de Kane n'a pas suffi à assurer immédiatement le résultat, puisque Daniel Svensson, de Dortmund, a égalisé à 2-2 d'une volée clinique à la 83e minute.
Mais il y a eu un autre rebondissement, le capitaine Kimmich donnant la victoire au Bayern quatre minutes plus tard grâce à une volée, déclenchant des scènes de liesse dans le camp des supporters visiteurs. Cette victoire étonnante a permis aux Bavarois de conserver leur avance de 11 points sur Dortmund en tête de la Bundesliga, alors qu'ils visent un deuxième titre consécutif.
