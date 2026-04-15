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Harry Kane et ses coéquipiers s’apprêtent à soulever le NOUVEAU trophée de la Bundesliga dès que le Bayern Munich aura officiellement décroché son deuxième titre consécutif
Un espace dédié à la prochaine génération
La Ligue allemande de football (DFL) a supervisé une refonte structurelle majeure du trophée de la Bundesliga, celui-ci étant littéralement à court d’espace. L’anneau extérieur du célèbre trophée en argent a été remplacé par une version plus grande afin de garantir qu’il y ait suffisamment de place pour graver les noms des futurs champions. Cette modification était indispensable, l’ancienne version ne disposant plus d’espace pour immortaliser les vainqueurs de l’élite du football allemand.
Selon le site officiel de la Bundesliga, cette mise à jour, confiée à l’argentière Koch & Bergfeld, offre désormais assez d’espace pour graver les noms des champions des trente prochaines années. Le nouveau modèle compte désormais cinq bandes d’argent sur son anneau extérieur, contre trois auparavant, ce qui correspond à la version utilisée lors du sacre historique du Bayer Leverkusen en 2023-2024 puis à celui du Bayern en 2024-2025.
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Du heavy metal pour Kane et ses coéquipiers
Au fil de son histoire, la Meisterschale a changé de dimensions. Après sa dernière restauration, elle pèse plus de 11 kg et affiche un diamètre de 56 cm. Le trophée reste itinérant : l’original est remis aux champions en titre, tandis que des répliques trônent dans les vitrines des anciens vainqueurs. Ce n’est pas la première fois que le bouclier est modifié. Conçu en 1949 par Elisabeth Treskow pour remplacer la statue « Victoria » disparue dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, il témoigne de l’histoire du football allemand et grave les noms des champions depuis le VfB Leipzig en 1903. La DFL a confirmé que, lors de cette dernière intervention, le trophée a été entièrement démonté puis soigneusement restauré afin de retrouver toute sa splendeur d’antan.
Histoire du « bouclier végétal »
La première refonte majeure a eu lieu en 1981, avec l’ajout d’un anneau en argent et de cinq cabochons de tourmaline sertis d’or. En 2009, cinq plaques gravées plus grandes ont été fixées pour augmenter la surface d’inscription ; cette version a perduré jusqu’à ce que la saison 2025-2026 impose de nouvelles rénovations.
Le trophée intègre également les singularités de l’histoire du football allemand : il présente une double gravure pour 1922, en hommage au FC Nuremberg et au Hamburger SV, et laisse volontairement une case vide pour 1904, année sans championnat. Tous ces détails ont été transférés sur le nouvel anneau élargi, préservant ainsi la lignée historique du football allemand afin que Kane et ses contemporains puissent y inscrire leur nom.
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Le Bayern à l’heure du destin
L’équipe de Kompany devrait inaugurer officiellement le nouveau trophée le 16 mai, juste après son dernier match à domicile face à Cologne. Actuellement, le Bayern compte 12 points d’avance en tête de la Bundesliga, avec seulement cinq journées à disputer. Si la tendance se maintient, le gardien vétéran Manuel Neuer mènera ses coéquipiers sur la pelouse de l’Allianz Arena pour soulever le bouclier agrandi sous les yeux de son public. Pour Kane, ce trophée surdimensionné marquera une nouvelle étape majeure de son parcours prolifique en Allemagne. Après avoir conjuré sa « malédiction des trophées » la saison dernière, l’attaquant s’apprête à intégrer la première génération gravée sur l’anneau élargi. Assuré pour environ 50 000 €, le Meisterschale demeure la récompense suprême du football allemand, prêt à briller durant plusieurs décennies supplémentaires.