La Ligue allemande de football (DFL) a supervisé une refonte structurelle majeure du trophée de la Bundesliga, celui-ci étant littéralement à court d’espace. L’anneau extérieur du célèbre trophée en argent a été remplacé par une version plus grande afin de garantir qu’il y ait suffisamment de place pour graver les noms des futurs champions. Cette modification était indispensable, l’ancienne version ne disposant plus d’espace pour immortaliser les vainqueurs de l’élite du football allemand.

Selon le site officiel de la Bundesliga, cette mise à jour, confiée à l’argentière Koch & Bergfeld, offre désormais assez d’espace pour graver les noms des champions des trente prochaines années. Le nouveau modèle compte désormais cinq bandes d’argent sur son anneau extérieur, contre trois auparavant, ce qui correspond à la version utilisée lors du sacre historique du Bayer Leverkusen en 2023-2024 puis à celui du Bayern en 2024-2025.