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Harry Kane et Michael Olise auraient rejeté l’idée de rejoindre le PSG, les dirigeants de la Ligue 1 craignant de se transformer en « petit club » une fois Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar partis
Le projet suscite des interrogations après le départ massif de ses stars.
Le prestige du Paris Saint-Germain a subi un coup dur lorsque le club a tourné la page de l’ère des « Galacticos ». Après les départs de Messi, Neymar, puis de Mbappé, le champion de France a eu du mal à convaincre l’élite européenne qu’il restait une destination de premier plan.
En interne, au PSG, on raconte même que « beaucoup de personnes/joueurs pensaient que le club redeviendrait un petit club » après les départs de Mbappé, Messi et Neymar.
Cette inquiétude s’est traduite sur le marché des transferts, où plusieurs cibles de premier plan ont préféré chercher des garanties sportives ailleurs. La direction du club a alors peiné à vendre sa vision d’avenir, les piliers de son identité mondiale ayant quitté le navire en peu de temps, laissant un vide de « star power » au Parc des Princes.
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Kane a fait du succès immédiat sur la scène européenne sa priorité.
Selon L'Équipe, Kane constituait une cible prioritaire pour le club parisien, déterminé à compenser le départ de ses avant-postes. Des négociations intensives ont été menées avec l'entourage du capitaine anglais, y compris avec son frère et son père ; pourtant, l'attaquant n'a pas été séduit par l'offre formulée.
Une source interne au club a expliqué ce refus : « À son âge, Kane voulait rejoindre une équipe capable de gagner la Ligue des champions immédiatement. Il ne croyait pas vraiment au projet du PSG. » Le buteur a donc choisi la stabilité bavaroise, laissant le club de la capitale repenser son recrutement d’un successeur de classe mondiale pour son attaque.
Olise a suivi le modèle du Bayern
Ce désaveu n’a pas épargné les stars confirmées comme Kane : les jeunes talents ont également affiché leur préférence pour le club de Bundesliga. Olise, qui brillait à Crystal Palace, a étudié les options avant de conclure que son progression s’épanouirait davantage loin de la capitale française. Il a finalement rejoint Kane à l’Allianz Arena dans le cadre d’un transfert lucratif.
Des sources au PSG admettent leur impuissance une fois la décision du joueur actée. Le club a commenté : « Il avait à prendre sa décision. Il a pesé le pour et le contre et, comme d'autres, il a opté pour un autre projet. »
- AFP
Un nouveau départ sous la houlette de Luis Enrique
Malgré ces snubs très médiatisés, le discours à Paris a depuis évolué, suite à une période de réinvention tactique. L'identité collective forgée par Luis Enrique a contribué à redorer quelque peu le blason du club.
Alors que Kane et Olise redoutaient un déclin, une structure d’équipe plus soudée a émergé, entraînant des performances européennes convaincantes qui ont fait taire les sceptiques.
Le club a désormais adopté une stratégie de recrutement plus ciblée, privilégiant l’équilibre de l’effectif aux individualités, et imposant une règle interne : chaque départ doit être compensé numériquement afin de préserver la compétitivité sans recourir aux seules signatures « bling-bling » qui ont caractérisé la décennie précédente.