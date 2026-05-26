Le prestige du Paris Saint-Germain a subi un coup dur lorsque le club a tourné la page de l’ère des « Galacticos ». Après les départs de Messi, Neymar, puis de Mbappé, le champion de France a eu du mal à convaincre l’élite européenne qu’il restait une destination de premier plan.

En interne, au PSG, on raconte même que « beaucoup de personnes/joueurs pensaient que le club redeviendrait un petit club » après les départs de Mbappé, Messi et Neymar.

Cette inquiétude s’est traduite sur le marché des transferts, où plusieurs cibles de premier plan ont préféré chercher des garanties sportives ailleurs. La direction du club a alors peiné à vendre sa vision d’avenir, les piliers de son identité mondiale ayant quitté le navire en peu de temps, laissant un vide de « star power » au Parc des Princes.