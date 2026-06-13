Selon le Daily Mail, le staff de l’équipe d’Angleterre est sous le choc après une grave faille de sécurité, qui perturbe sérieusement les préparatifs tactiques à quelques jours de son premier match dans le tournoi. Outre les chaussures personnelles des joueurs, le vol a également visé le matériel technologique et médical du staff technique : équipements d’analyse de pointe, tableaux tactiques et tables de massage indispensables ont été dérobés, contraignant l’encadrement à une course contre la montre pour récupérer ou remplacer ces outils essentiels à ses plans minutieux.