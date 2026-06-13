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Harry Kane et Jude Bellingham ont été victimes du vol de leurs chaussures. La sélection anglaise ne dispose plus qu’d’un seul ballon d’entraînement à son camp de base, en raison d’un cambriolage qui a conduit à l’arrestation d’un suspect et à l’ouverture d’une enquête policière
Un braquage audacieux vient de perturber le camp
La Fédération anglaise de football a ouvert une enquête d’urgence après le cambriolage d’un véhicule transportant le matériel d’entraînement indispensable à l’équipe d’Angleterre. Le vol s’est produit pendant le trajet entre le camp de préparation de l’équipe à West Palm Beach, en Floride, et son quartier général officiel pour le tournoi, au Swope Soccer Village, dans le Missouri. Le personnel de sécurité soupçonne fortement l’implication de chauffeurs logistiques de confiance. La police locale a déjà été contactée pour retrouver la cargaison volée, tandis que le personnel d’encadrement s’efforce désespérément d’évaluer l’étendue exacte des articles manquants.
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Le staff est sous le choc après le braquage.
Selon le Daily Mail, le staff de l’équipe d’Angleterre est sous le choc après une grave faille de sécurité, qui perturbe sérieusement les préparatifs tactiques à quelques jours de son premier match dans le tournoi. Outre les chaussures personnelles des joueurs, le vol a également visé le matériel technologique et médical du staff technique : équipements d’analyse de pointe, tableaux tactiques et tables de massage indispensables ont été dérobés, contraignant l’encadrement à une course contre la montre pour récupérer ou remplacer ces outils essentiels à ses plans minutieux.
Le désordre nuit à une préparation optimale
Cette distraction inquiétante en dehors du terrain menace de compromettre l’élan considérable acquis sous la houlette de Tuchel. Auparavant, le tacticien allemand avait mené une campagne de qualification impeccable, conduisant les Three Lions jusqu’à la phase finale avec huit victoires consécutives et huit clean sheets. De plus, le capitaine emblématique Kane était arrivé au camp de base en pleine forme après une saison historique en championnat avec le Bayern Munich, au cours de laquelle il avait inscrit 61 buts. Pourtant, ce sont les défaillances logistiques en matière de sécurité qui ont accaparé l’actualité.
- AFP
Le match amical contre la Croatie s’annonce crucial
L’Angleterre doit rapidement retrouver sa concentration avant d’affronter, mercredi, la Croatie, un adversaire bien connu, pour son premier match. L’équipe de Tuchel aborde le tournoi en quête de régularité, après une victoire étriquée en amical contre la Nouvelle-Zélande, puis des défaites révélatrices face au Japon et à l’Uruguay. Le souvenir de la tristement célèbre défaite en demi-finale de 2018 encore vif, les Three Lions ne peuvent se permettre aucun relâchement tactique s’ils veulent naviguer avec succès dans une phase de groupes à l’extérieur et très disputée.