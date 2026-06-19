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Harry Kane et Declan Rice seront-ils alignés contre le Ghana ? Le point sur l’état des deux joueurs anglais après leurs alertes musculaires lors de la victoire face à la Croatie en Coupe du monde
Bonne nouvelle pour l’Angleterre : deux joueurs clés sont déclarés aptes.
Les supporters anglais restent inquiets malgré l’impressive victoire 4-2 des « Three Lions » face à la Croatie lors de leur premier match de la Coupe du monde 2026. Kane a inscrit un doublé au Texas, mais l’attention s’est rapidement portée sur l’état physique du capitaine et de Rice après le coup de sifflet final.
Remplacé à la 72^e minute par Morgan Rogers, le milieu de terrain semblait déjà en souffrance physique. De son côté, Kane a été aperçu avec un épais bandage à la jambe gauche après la rencontre, suscitant l’inquiétude.
Toutefois, le staff médical a depuis donné son feu vert à tous deux pour affronter le Ghana : les crampes de Kane ne constituent pas une blessure sérieuse et le remplacement de Rice était simplement préventif.
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Tuchel explique sa décision concernant Rice
Tuchel a révélé que Rice avait signalé une gêne pendant le match, ce qui a incité le staff technique à faire preuve de prudence alors que l’Angleterre maîtrisait déjà la rencontre. Le sélectionneur anglais a également tenu à rassurer les supporters quant à la gravité du problème.
« Declan a signalé une gêne au bas du dos et en haut des ischio-jambiers », a expliqué Tuchel après la rencontre. « Je ne voulais prendre aucun risque ; il fallait le préserver à ce moment-là. Declan m’a rassuré à la fin en me disant que tout allait bien. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. »
Les chiffres clés restent disponibles
Cette bonne nouvelle soulage l’Angleterre. Kane, pilier de l’attaque de Tuchel, devrait à nouveau mener les Three Lions vers les trois points face au Ghana.
Remplacé ensuite, Rice n’en a pas moins été décisif : c’est lui qui a tiré le corner menant au deuxième but de Kane, rappelant son importance dans l’entrejeu des Trois Lions.
Leur présence assure l’intégrité de l’axe de l’équipe et permet à Tuchel de conserver une précieuse continuité, tandis que les Three Lions entendent capitaliser sur leur excellent début de tournoi.
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Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre amicale face au Ghana.
L'Angleterre a posé ses valises à Kansas City pour la suite de sa préparation. Kane et Rice devraient prendre part à la séance d'entraînement complète, en amont du match de mardi face au Ghana. Les Black Stars, dont le style diffère de celui de la Croatie, constitueront un test intéressant ; toutefois, les Three Lions abordent cette rencontre avec de l'élan et une confiance grandissante. Avec Kane et Rice sur le terrain, Tuchel dispose d'une base solide pour viser un nouveau succès et consolider la position de l'Angleterre en tête du groupe L.