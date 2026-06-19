Harry Kane et Declan Rice seront-ils alignés contre le Ghana ? Le point sur l’état des deux joueurs anglais après leurs alertes musculaires lors de la victoire face à la Croatie en Coupe du monde

Les supporters anglais restent inquiets malgré l’impressive victoire 4-2 des « Three Lions » face à la Croatie lors de leur premier match de la Coupe du monde 2026. Kane a inscrit un doublé au Texas, mais l’attention s’est rapidement portée sur l’état physique du capitaine et de Rice après le coup de sifflet final.

Remplacé à la 72^e minute par Morgan Rogers, le milieu de terrain semblait déjà en souffrance physique. De son côté, Kane a été aperçu avec un épais bandage à la jambe gauche après la rencontre, suscitant l’inquiétude.

Toutefois, le staff médical a depuis donné son feu vert à tous deux pour affronter le Ghana : les crampes de Kane ne constituent pas une blessure sérieuse et le remplacement de Rice était simplement préventif.