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Harry Kane estime que sa participation à la Coupe du monde ne devrait pas jouer en sa faveur pour le Ballon d’Or, même si ses performances remarquables sous les couleurs du Bayern Munich l’ont déjà propulsé « dans la course »
Kane, meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre, vise déjà de nouveaux records avec les Three Lions.
Meilleur buteur de l’histoire de Tottenham, il a porté à 78 son total de buts avec les Three Lions. Il vise désormais le cap des 100 réalisations pour rejoindre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le club très fermé des « centurions », tout en chassant le record de sélections anglaises, actuellement bloqué à 125 capes.
Il portera à nouveau le brassard de capitaine lors de la Coupe du monde de la FIFA cet été, et beaucoup d’observateurs l’imaginent déjà entrer dans l’histoire en remportant un deuxième Soulier d’or sur la plus grande scène sportive mondiale.
Si tel était le cas, les Three Lions pourraient enfin briguer le Graal suprême et mettre fin à soixante ans de jeûne international. Auparavant, Kane a déjà décroché un deuxième titre de champion d’Allemagne ainsi que la DFB-Pokal cette saison, portant son total à 61 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot bavarois.
Harry Kane, l’attaquant star du Bayern Munich, figurera-t-il parmi les prétendants au Ballon d’Or 2026 ?
Ces performances placent l’attaquant sur la short-list du Ballon d’Or. Interrogé sur la nécessité pour Kane de remporter la Coupe du monde, après son élimination en Ligue des champions, pour conquérir le prestigieux trophée individuel, l’ancien buteur anglais Robbie Fowler – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetMGM – a tranché : « Pas nécessairement. Sur le plan individuel, ce serait évidemment une belle cerise sur le gâteau. Son palmarès parle pour lui : il s’est expatrié en Allemagne et a sans doute dépassé les attentes avec ses performances.
Quand on évoque le Ballon d’Or et les grands joueurs, son nom doit être cité. Son palmarès parle pour lui. Je ne pense pas qu’une victoire en Coupe du monde pèsera vraiment dans la balance. Franchement, il a déjà fait ses preuves.
Il n’a certes pas remporté la Ligue des champions cette année, mais il a conquis la Bundesliga avec des performances et un total de buts impressionnants. Je ne suis donc pas convaincu qu’un sacre mondial lui apporterait l’élément décisif pour remporter le trophée, car il a déjà largement fait ses preuves. Pour moi, ce n’est pas un argument qui dit : « Donnons-lui le Ballon d’Or parce qu’il a gagné la Coupe du monde ». Son palmarès parle déjà de lui-même. Il mérite d’être dans la course.
« Il est sans doute le grand favori au classement des buteurs. Regardez le jeune Lamine Yamal, qui a été exceptionnel. Il y a aussi Ousmane Dembélé, tout juste double vainqueur de la Ligue des champions, qui sera forcément cité. Mais pourquoi Harry Kane ne figurerait-il pas dans la short-list ? Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. »
Kane reconnaît qu'une victoire en Coupe du monde renforcerait ses chances de remporter le Ballon d'or
Kane n’a jamais caché son ambition de suivre les traces de Ronaldo et Messi en remportant la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Il reconnaît qu’une victoire en Coupe du monde l’aiderait considérablement à atteindre cet objectif.
L’avant-centre de 32 ans a déclaré : « Je figurerais sans doute parmi les favoris. Au vu des titres gagnés cette saison et de mon total de buts, je serais en lice. Et si l’Angleterre remportait la Coupe du monde, il est plausible que le trophée revienne à un joueur anglais. »
Quel est le nom du dernier footballeur anglais à avoir remporté le Ballon d’Or, et en quelle année ?
Michael Owen, ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid et de l’équipe d’Angleterre, demeure le dernier Britannique à avoir conquis le Ballon d’Or, un exploit réalisé il y a tout juste un quart de siècle, en 2001.
En 2026, Harry Kane pourrait mettre fin à cette longue disette, mais il n’est pas le seul prétendant : Declan Rice, tout juste sacré champion d’Angleterre avec Arsenal après 22 ans d’attente, est aussi dans la course. Sans oublier Jude Bellingham, toujours « Galactico » au Real Madrid, autre grand espoir anglais capable de briguer le Ballon d’Or dans un avenir proche.