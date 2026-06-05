Harry Kane estime que sa participation à la Coupe du monde ne devrait pas jouer en sa faveur pour le Ballon d’Or, même si ses performances remarquables sous les couleurs du Bayern Munich l’ont déjà propulsé « dans la course »

Ces performances placent l’attaquant sur la short-list du Ballon d’Or. Interrogé sur la nécessité pour Kane de remporter la Coupe du monde, après son élimination en Ligue des champions, pour conquérir le prestigieux trophée individuel, l’ancien buteur anglais Robbie Fowler – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via BetMGM – a tranché : « Pas nécessairement. Sur le plan individuel, ce serait évidemment une belle cerise sur le gâteau. Son palmarès parle pour lui : il s’est expatrié en Allemagne et a sans doute dépassé les attentes avec ses performances.

Quand on évoque le Ballon d’Or et les grands joueurs, son nom doit être cité. Son palmarès parle pour lui. Je ne pense pas qu’une victoire en Coupe du monde pèsera vraiment dans la balance. Franchement, il a déjà fait ses preuves.

Il n’a certes pas remporté la Ligue des champions cette année, mais il a conquis la Bundesliga avec des performances et un total de buts impressionnants. Je ne suis donc pas convaincu qu’un sacre mondial lui apporterait l’élément décisif pour remporter le trophée, car il a déjà largement fait ses preuves. Pour moi, ce n’est pas un argument qui dit : « Donnons-lui le Ballon d’Or parce qu’il a gagné la Coupe du monde ». Son palmarès parle déjà de lui-même. Il mérite d’être dans la course.

« Il est sans doute le grand favori au classement des buteurs. Regardez le jeune Lamine Yamal, qui a été exceptionnel. Il y a aussi Ousmane Dembélé, tout juste double vainqueur de la Ligue des champions, qui sera forcément cité. Mais pourquoi Harry Kane ne figurerait-il pas dans la short-list ? Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. »