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Harry Kane estime que le Bayern de Munich, « toujours dangereux », devient « encore plus fort » après que l'attaquant anglais a contribué à la victoire contre le Real Madrid en Ligue des champions
Une victoire décisive au Bernabéu
S'adressant à TNT Sports après le match, Kane s'est dit extrêmement satisfait de ce résultat arraché de haute lutte en Espagne. Le Bayern s'est assuré un avantage crucial de 2-1 lors de ce match aller des quarts de finale, Luis Diaz ayant ouvert le score avant que l'Anglais ne double la mise juste après la mi-temps. Les locaux ont réagi grâce à Kylian Mbappé, mais le géant allemand a tenu bon.
« Avec tout le battage médiatique autour de ce match, venir à Madrid et essayer d’obtenir un résultat, c’est toujours difficile. Nous avons eu de bonnes occasions, et il faut leur reconnaître qu’ils en ont eu aussi », a noté l’attaquant.
- AFP
Le Bayern se renforce grâce à son esprit d'équipe
Le buteur prolifique a souligné que les liens qui se tissent entre ses coéquipiers étaient la principale raison de leur succès. La cohésion de l'équipe s'améliore visiblement, et il estime qu'ils atteignent leur meilleur niveau au moment idéal.
« Nous pouvons être vraiment satisfaits de cette victoire et la mettre à profit la semaine prochaine », a-t-il déclaré. Évoquant leur puissance offensive, il a expliqué ce qui rend leur jeu si redoutable : « Nous avons vécu de très bons moments ensemble. Nous sommes désormais dans la phase décisive de la saison. Plus on joue et s'entraîne ensemble, plus les liens se renforcent. Nous nous sentons toujours dangereux, nous avons toujours le sentiment de pouvoir marquer des buts à coup sûr. »
Les statistiques remarquables de Kane & Co cette saison
L'impact de l'attaquant va bien au-delà de ses 34 touches de balle et de ses 17 passes réussies face à l'équipe espagnole. Malgré peu de tirs dangereux, il a su concrétiser sans pitié l'occasion qui s'est présentée, sur une passe décisive de Michael Olise. Ce sens du but reflète ses statistiques phénoménales sur l'ensemble de la saison. Il a inscrit le nombre impressionnant de 49 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Cela comprend 31 buts en 26 matches de Bundesliga et un total incroyable de 11 buts en seulement 10 rencontres européennes. En défense, il a également contribué avec deux dégagements, prouvant que le club bavarois dispose d'un attaquant véritablement complet à la pointe de son attaque.
- AFP
En vue du match retour
L'attention se porte désormais sur le match retour en Allemagne. Avec une avance minime, le club ne peut se permettre aucune complaisance. « Nous sommes bien placés, nous devons rester concentrés. Il s'agit maintenant de récupérer, et la semaine prochaine, il faudra essayer de réitérer cette performance », a-t-il conclu.