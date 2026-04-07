Harry Kane estime que le Bayern de Munich, « toujours dangereux », devient « encore plus fort » après que l'attaquant anglais a contribué à la victoire contre le Real Madrid en Ligue des champions

S'adressant à TNT Sports après le match, Kane s'est dit extrêmement satisfait de ce résultat arraché de haute lutte en Espagne. Le Bayern s'est assuré un avantage crucial de 2-1 lors de ce match aller des quarts de finale, Luis Diaz ayant ouvert le score avant que l'Anglais ne double la mise juste après la mi-temps. Les locaux ont réagi grâce à Kylian Mbappé, mais le géant allemand a tenu bon.

« Avec tout le battage médiatique autour de ce match, venir à Madrid et essayer d’obtenir un résultat, c’est toujours difficile. Nous avons eu de bonnes occasions, et il faut leur reconnaître qu’ils en ont eu aussi », a noté l’attaquant.