Le capitaine de l’équipe nationale continue d’aligner les buts au plus haut niveau. Son récent coup d’éclat lors du match amical de samedi dernier contre la Nouvelle-Zélande n’était pas un simple coup de chance, mais une nouvelle marche franchie dans l’histoire. Il a ainsi consolidé son statut de meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre avec 79 réalisations, venant couronner une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 67 buts pour son club et son pays.

Il sera crucial pour les ambitions de l’équipe qu’il transpose cette dynamique sur la scène internationale. Conscient de la conjoncture unique entre sa forme physique et la qualité globale du groupe, il a conclu : « Je dirais simplement que ma forme actuelle et la saison que je viens de passer constituent probablement la meilleure opportunité que j’aurai dans ma carrière de remporter la Coupe du monde. »



