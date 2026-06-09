Getty
Traduit par
Harry Kane estime que c’est sa « meilleure occasion » de soulever la Coupe du monde, un exploit qui pourrait lui ouvrir les portes du Ballon d’Or et même du statut de « plus grand joueur de tous les temps » avec l’Angleterre
Kane, au sommet de sa forme, est prêt pour le grand rendez-vous mondial.
À l’approche de ce tournoi très attendu, Kane affiche une forme phénoménale après une saison nationale exceptionnelle. Dans une interview accordée à ITV Football, l’attaquant a reconnu le caractère imprévisible du football tout en affichant une confiance absolue dans son état de forme actuel. Il a souligné que arriver à ce rendez-vous mondial au sommet de ses capacités conférait à l’Angleterre un avantage considérable. Kane a déclaré : « Je me dis toujours que ça pourrait être la dernière fois, car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Vous savez comment je suis, je veux jouer encore très, très longtemps. Je me sens au sommet de ma forme, je ne me suis jamais senti aussi bien, comme je l’ai déjà dit. »
Comme le souligne la maxime, le football reste imprévisible.
Malgré son souhait de jouer encore plusieurs années, l’attaquant chevronné garde les pieds sur terre face aux réalités du football professionnel et à la menace constante des blessures. Il explique que cette prise de conscience renforce son désir de réussir sur la plus grande scène. Kane ajoute : « Mais je pense que cette soif de victoire est bien là, car, vous savez, ça pourrait être ma dernière fois. C’est possible, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football. On ne sait jamais ce que les blessures nous réservent. Pour moi, la Coupe du monde est le summum de toute carrière. C’est mon troisième tournoi maintenant. » Un tel succès l’installerait sans doute au panthéon du football national et lui ouvrirait les portes du Ballon d’Or.
Saisir l’opportunité professionnelle de sa vie
Le capitaine de l’équipe nationale continue d’aligner les buts au plus haut niveau. Son récent coup d’éclat lors du match amical de samedi dernier contre la Nouvelle-Zélande n’était pas un simple coup de chance, mais une nouvelle marche franchie dans l’histoire. Il a ainsi consolidé son statut de meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre avec 79 réalisations, venant couronner une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a inscrit 67 buts pour son club et son pays.
Il sera crucial pour les ambitions de l’équipe qu’il transpose cette dynamique sur la scène internationale. Conscient de la conjoncture unique entre sa forme physique et la qualité globale du groupe, il a conclu : « Je dirais simplement que ma forme actuelle et la saison que je viens de passer constituent probablement la meilleure opportunité que j’aurai dans ma carrière de remporter la Coupe du monde. »
- Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour le capitaine des Three Lions ?
L'Angleterre disputera un dernier match amical contre le Costa Rica avant de se concentrer pleinement sur ses premiers matchs du groupe L. Kane et ses coéquipiers débuteront leur parcours en Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin, avant d'affronter le Ghana le 23 juin et le Panama le 27 juin. Si l'attaquant poursuit sur sa lancée, les Three Lions ont de réelles chances d'entrer dans l'histoire.