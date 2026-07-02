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England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Harry Kane est un joueur de classe mondiale, mais l’Angleterre n’aura AUCUNE chance de remporter la Coupe du monde si ses performances ne s’améliorent pas rapidement. Gagnants et perdants : les remplacements décisifs de Thomas Tuchel ont permis à la RD Congo de renverser la vapeur après un énième départ manqué

Winners & losers
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
T. Tuchel
RD Congo
FEATURES
Angleterre vs RD Congo
Analysis

Mercredi, Harry Kane s'est illustré de manière spectaculaire sous le maillot de l'Angleterre face à la RD Congo, mais les Three Lions devront nettement élever leur niveau de jeu s'ils veulent aller loin lors de la Coupe du monde 2026. Pour l'instant, ils sont encore loin des standards nécessaires pour battre les meilleures sélections.

Kane a inscrit deux buts cruciaux – de deux façons différentes – pour effacer un retard d’un but et offrir à son équipe un billet pour le match de dimanche face au Mexique, l’un des coorganisateurs de la compétition. Pourtant, la victoire n’aurait pas dû être aussi laborieuse.

L’Angleterre, qui vise le sacre mondial, peut s’appuyer sur un sélectionneur, Thomas Tuchel, reconnu comme l’un des meilleurs tacticiens de la planète, et sur un effectif suffisamment talentueux aux postes clés pour rivaliser avec n’importe quel adversaire. Mais elle devra élever son niveau de jeu lors des prochaines rencontres pour être prise au sérieux dans la course au titre.

« Nous avons gardé confiance, et je pense que même en deuxième mi-temps, nous avons continué à pousser, pousser, pousser. Leur gardien n’a cessé de réaliser des arrêts incroyables, ce qui a rendu les choses difficiles, mais cette équipe n’a pas accepté la défaite comme une fatalité aujourd’hui », a déclaré Tuchel.

Il est très difficile de faire taire le stade d’Atlanta, car son dôme fermé amplifie le moindre murmure. Mais l’effervescence d’avant-match s’est certainement dissipée au bout de sept minutes lorsque la RD Congo a ouvert le score : un centre vers le second poteau a trouvé Brian Cipenga, qui a eu le temps de contrôler le ballon, d’évaluer ses angles et de battre Jordan Pickford d’une frappe puissante au premier poteau.

Le reste de la première période a été riche en rebondissements. L’Angleterre a enfin trouvé un semblant de rythme : Jude Bellingham a vu deux de ses têtes brillamment repoussées, et Marcus Rashford a vu sa frappe dégagée sur la ligne. La polémique a également fait son apparition lorsque Kane a contourné le gardien et a semblé être fauché dans la surface. L’arbitre a toutefois ignoré ses protestations.

Après la mi-temps, l’élan des Three Lions s’est quelque peu essoufflé. Rashford a touché le petit filet et Bellingham a contraint le gardien à une nouvelle parade, mais, dans l’ensemble, l’équipe de Tuchel a peiné.

C’est Kane qui a changé la donne. Son premier but était net : une tête placée dans le coin inférieur sur un centre d’Anthony Gordon. Son deuxième, en revanche, était spectaculaire : un pas chassé suivi d’une frappe puissante depuis l’entrée de la surface qui a cloué le gardien sur place.

« Notre capitaine est notre leader, et il a aujourd’hui décidé de l’issue du match à deux reprises grâce à des finitions incroyables. Le deuxième but était tout simplement brillant », a déclaré Tuchel.

Reste que les Three Lions se sont encore compliqués la vie. La RD Congo pointe au 46e rang FIFA, tandis que l’Angleterre occupe la 4e place. La différence de niveau aurait dû se voir plus nettement, malgré la vaillance congolaise.

Les Three Lions restent en course, mais ils devront élever leur niveau de jeu pour rivaliser avec l’élite lors des deux semaines et demie à venir.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants d’Atlanta…

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Vainqueur : Harry Kane

    Qui d’autre ? L’Angleterre s’est appuyée sur Bellingham et Kane pour se sortir d’affaire dans ce tournoi (peut-être davantage que Tuchel ne l’aurait souhaité), et cela n’a jamais été aussi évident qu’ici.

    Kane traversait l’un de ces matchs où il reste en périphérie, impliqué par intermittence sans jamais peser réellement. Puis, soudain, il s’est réveillé.

    Le premier but paraissait écrit dès que le centre a quitté le pied droit de Gordon : Kane a pressé, anticipé la trajectoire comme seuls les grands attaquants savent le faire, et la finition s’est transformée en simple formalité. Le deuxième, lui, fut tout simplement brillant.

    Kane est un joueur d’exception, et cette finition était véritablement exceptionnelle : une frappe puissante sous la barre qui a cloué le gardien sur place. Ce fut sans aucun doute le plus grand moment de Kane sous le maillot de l’Angleterre, et une raison de plus de penser que les stars des Three Lions pourraient mener leur équipe loin dans ce tournoi, même si tout le monde n’est pas au meilleur de sa forme.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ÉCHEC : Les espoirs de l'Angleterre pour la Coupe du monde

    Il ne faut toutefois pas sous-estimer la RD Congo, qui a tenu tête au Portugal et à la Colombie lors de la phase de groupes. Le football y progresse, tout comme son vivier de talents. Elle sera de retour.

    Toutefois, avec tout le respect que je leur dois, les Three Lions nourrissent des ambitions plus élevées et doivent, à ce stade précoce de la compétition, écarter même les adversaires les plus coriaces.

    Difficile de diagnostiquer précisément ce qui a causé cette performance en dents de scie. Certes, une recette simple existe pour contenir l’Angleterre : défendre bas, la frustrer puis contre-attaquer. Mais d’autres maux, plus profonds, transparaissent.

    Menée 1-0, l’Angleterre a de nouveau baissé la garde en début de seconde période. Il a fallu attendre la deuxième pause d’hydratation, moment où la panique commençait à gagner les rangs, pour que les Three Lions élèvent enfin leur niveau et arrachent la victoire.

    Tuchel a affirmé après la rencontre que l’Angleterre avait fait preuve de sang-froid et de calme tout au long de la rencontre. Ceux qui suivaient la rencontre dans les tribunes ou à la télévision – y compris les futurs adversaires des Three Lions – en ont certainement jugé autrement.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Anthony Gordon

    L’Angleterre avait besoin d’un coup de fouet venu du banc, et c’est Gordon qui l’a apporté. Ce joueur, dont le plus grand atout réside dans l’effort qu’il déploie lorsqu’il n’a pas le ballon, a su mettre en valeur ses qualités dans le dernier tiers du terrain.

    La nouvelle recrue du FC Barcelone a délivré les deux passes décisives : un centre parfait pour Kane, qui a marqué de la tête, puis, après un tir repoussé par le gardien sur une frappe de Bellingham, une nouvelle passe décisive en glissant le ballon dans la course de Kane pour que celui-ci conclue l’action.

    Une entrée décisive pour Gordon, qui avait cédé sa place à Marcus Rashford lors des deux précédentes sorties. Il devrait rester un super joker, mais son impact a cette fois été particulièrement marquant.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES PERDANTS : les ailiers titulaires de l'Angleterre

    Jusqu’ici, Tuchel a beaucoup fait tourner ses titulaires sur les ailes. À gauche, il a alterné entre Rashford et Gordon. Mercredi, c’est Rashford qui a été aligné d’entrée, sans toutefois convaincre. En première période, son ancien coéquipier de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, a repoussé l’un de ses tirs sur la ligne ; le reste du temps, l’attaquant a manqué de l’efficacité devant le but que Tuchel réclame comme priorité. Sans être totalement inoffensif, Rashford n’a pas saisi sa chance comme son entraîneur l’aurait espéré.

    Sur l’autre flanc, Noni Madueke a également peiné. S’il remplit généralement son rôle de « joueur d’aile » en restant large pour étirer la défense, il a ici révélé deux lacunes.

    D’abord, ses centres et ses dernières passes ont manqué de précision. Ensuite, son repli défensif a été insuffisant : Djed Spence s’est retrouvé avec deux adversaires à marquer, laissant Cipenga tout l’espace nécessaire pour ouvrir le score. Des détails qui, en Coupe du monde, font la différence, et que Madueke n’a pas su maîtriser.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Vainqueur : Thomas Tuchel

    En conférence de presse d’après-match, Tuchel a refusé de s’attribuer le mérite de ce qui s’était passé durant les 90 minutes.

    « Nous n’avons pas eu besoin de trouver une solution tactique, ni d’apporter un nouvel état d’esprit, ni de proposer une nouvelle stratégie », a-t-il déclaré. « Je les sentais à chaque fois qu’ils venaient me voir, à chaque fois qu’ils me parlaient : ils étaient investis, leur état d’esprit était clair, et ils ont fait ce qu’il fallait. »

    Une modestie sans doute excessive. Dans ce type de rencontre, quand l’équipe est en difficulté, l’intervention de l’entraîneur est souvent décisive. Tuchel a ainsi pris deux décisions particulièrement judicieuses.

    D’abord, ses remplacements ont été parfaitement dosés : Madueke et Rashford ont cédé leur place au moment idéal, tandis qu’Eberechi Eze, aligné en milieu offensif, a immédiatement apporté un nouvel élan ; le repositionnement de Declan Rice en arrière droit pourrait même constituer une solution durable à un poste clé.

    Deuxièmement, son discours lors de la pause hydratation en seconde période a été déterminant. Vue de loin, son animation gestuelle et vocale trahissait une intense détermination. Après la rencontre, il a affirmé ne plus se souvenir de ses mots, se contentant d’appeler ses joueurs au calme. Si tel est le cas, la leçon de sang-froid est d’autant plus remarquable.

    « Le message était toujours le même : continuez à marteler le rocher. Continuez à frapper, frapper, frapper. Continuez à y croire, continuez à faire ce que nous faisons. Ne cédez pas », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé de se remémorer ses consignes données pendant le match.

  • Jordan PickfordGetty

    FLOP : Jordan Pickford

    Jusqu'ici, l'été de Jordan Pickford a été plutôt tranquille. La capacité de l'Angleterre à étouffer les contre-attaques – un point souvent souligné par Tuchel – a largement préservé le gardien d'Everton des situations chaudes. Mais sur cette action, il a dû intervenir… et il a complètement manqué son arrêt.

    Cipenga a bien frappé son tir et aurait pu surprendre le gardien d’Everton en visant le premier poteau. Mais Pickford est tout simplement imbattable dans ce genre de situation – surtout alors que l’Angleterre peine à se montrer dangereuse en attaque.

    Les Three Lions s’en sortent cette fois sans dommage, mais d’autres adversaires, plus créatifs et plus percutants, viendront forcément les tester. Pickford devra alors sortir les arrêts qui comptent.