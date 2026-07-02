Kane a inscrit deux buts cruciaux – de deux façons différentes – pour effacer un retard d’un but et offrir à son équipe un billet pour le match de dimanche face au Mexique, l’un des coorganisateurs de la compétition. Pourtant, la victoire n’aurait pas dû être aussi laborieuse.

L’Angleterre, qui vise le sacre mondial, peut s’appuyer sur un sélectionneur, Thomas Tuchel, reconnu comme l’un des meilleurs tacticiens de la planète, et sur un effectif suffisamment talentueux aux postes clés pour rivaliser avec n’importe quel adversaire. Mais elle devra élever son niveau de jeu lors des prochaines rencontres pour être prise au sérieux dans la course au titre.

« Nous avons gardé confiance, et je pense que même en deuxième mi-temps, nous avons continué à pousser, pousser, pousser. Leur gardien n’a cessé de réaliser des arrêts incroyables, ce qui a rendu les choses difficiles, mais cette équipe n’a pas accepté la défaite comme une fatalité aujourd’hui », a déclaré Tuchel.

Il est très difficile de faire taire le stade d’Atlanta, car son dôme fermé amplifie le moindre murmure. Mais l’effervescence d’avant-match s’est certainement dissipée au bout de sept minutes lorsque la RD Congo a ouvert le score : un centre vers le second poteau a trouvé Brian Cipenga, qui a eu le temps de contrôler le ballon, d’évaluer ses angles et de battre Jordan Pickford d’une frappe puissante au premier poteau.

Le reste de la première période a été riche en rebondissements. L’Angleterre a enfin trouvé un semblant de rythme : Jude Bellingham a vu deux de ses têtes brillamment repoussées, et Marcus Rashford a vu sa frappe dégagée sur la ligne. La polémique a également fait son apparition lorsque Kane a contourné le gardien et a semblé être fauché dans la surface. L’arbitre a toutefois ignoré ses protestations.

Après la mi-temps, l’élan des Three Lions s’est quelque peu essoufflé. Rashford a touché le petit filet et Bellingham a contraint le gardien à une nouvelle parade, mais, dans l’ensemble, l’équipe de Tuchel a peiné.

C’est Kane qui a changé la donne. Son premier but était net : une tête placée dans le coin inférieur sur un centre d’Anthony Gordon. Son deuxième, en revanche, était spectaculaire : un pas chassé suivi d’une frappe puissante depuis l’entrée de la surface qui a cloué le gardien sur place.

« Notre capitaine est notre leader, et il a aujourd’hui décidé de l’issue du match à deux reprises grâce à des finitions incroyables. Le deuxième but était tout simplement brillant », a déclaré Tuchel.

Reste que les Three Lions se sont encore compliqués la vie. La RD Congo pointe au 46e rang FIFA, tandis que l’Angleterre occupe la 4e place. La différence de niveau aurait dû se voir plus nettement, malgré la vaillance congolaise.

Les Three Lions restent en course, mais ils devront élever leur niveau de jeu pour rivaliser avec l’élite lors des deux semaines et demie à venir.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants d’Atlanta…