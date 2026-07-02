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England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Harry Kane est un joueur de classe mondiale, mais l’Angleterre n’aura AUCUNE chance de remporter la Coupe du monde si ses performances ne s’améliorent pas rapidement. Gagnants et perdants : les remplacements décisifs de Thomas Tuchel ont permis à la RD Congo de renverser la vapeur après un énième départ laborieux

Winners & losers
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
T. Tuchel
RD Congo
FEATURES
Angleterre vs RD Congo
Analysis

Mercredi, Harry Kane s'est illustré de manière spectaculaire sous le maillot de l'Angleterre face à la RD Congo, mais les Three Lions devront élever leur niveau de jeu s'ils veulent briller lors de la Coupe du monde 2026. Pour l'instant, ils restent encore loin des standards nécessaires pour dominer les meilleures nations.

Kane a inscrit deux buts cruciaux – de deux façons différentes – pour effacer un retard d’un but et offrir à son équipe un billet pour le match de dimanche face au Mexique, l’un des coorganisateurs de la compétition. Pourtant, la victoire n’aurait pas dû être aussi ardue.

L’Angleterre, qui vise le sacre mondial, peut s’appuyer sur un sélectionneur, Thomas Tuchel, reconnu comme l’un des meilleurs tacticiens de la planète, et sur un effectif talentueux aux postes clés. Mais elle devra élever son niveau de jeu pour être prise au sérieux dans la course au titre.

« Nous avons gardé confiance, et je pense que même en deuxième mi-temps, nous avons continué à pousser, pousser, pousser. Leur gardien n’a cessé de réaliser des arrêts incroyables, ce qui a rendu les choses difficiles, mais cette équipe n’a pas accepté la défaite comme une fatalité aujourd’hui », a déclaré Tuchel.

Le stade d’Atlanta, dont le toit fermé amplifie le moindre murmure, est difficile à faire taire. Pourtant, l’effervescence d’avant-match s’est évaporée dès la 7^e minute lorsque la RD Congo a ouvert le score : un centre au deuxième poteau a trouvé Brian Cipenga, qui a eu le temps de contrôler, d’ajuster son angle et de battre Jordan Pickford d’une frappe puissante au premier poteau.

Le reste de la première période a été riche en rebondissements. L’Angleterre a enfin trouvé un semblant de rythme : Jude Bellingham a vu deux de ses têtes brillamment repoussées, et Marcus Rashford a vu sa frappe dégagée sur la ligne. La polémique a également enflammé la rencontre lorsque Kane a contourné le gardien avant d’être apparemment fauché dans la surface ; l’arbitre a toutefois ignoré ses protestations.

Après la mi-temps, l’élan des Three Lions s’est quelque peu essoufflé. Rashford a touché le petit filet et Bellingham a contraint le gardien à une nouvelle parade, mais, dans l’ensemble, l’équipe de Tuchel a peiné.

C’est Kane qui a changé la donne. Son premier but, d’une tête précise dans le coin inférieur sur un centre d’Anthony Gordon, a ouvert la marque. Son deuxième, plus spectaculaire, a suivi : un pas chassé conclu d’une frappe puissante depuis l’entrée de la surface qui a cloué le gardien sur place.

« Notre capitaine est notre leader, et il a aujourd’hui décidé de l’issue du match grâce à deux finitions incroyables. Le deuxième but était tout simplement brillant », a déclaré Tuchel.

Reste que les Three Lions se sont encore compliqués la vie. La RD Congo pointe au 46e rang FIFA, tandis que l’Angleterre occupe théoriquement la 4e place. La différence de niveau aurait dû se voir plus clairement, malgré la vaillance congolaise.

Les Three Lions restent en course, mais ils devront élever leur niveau de jeu pour rivaliser avec l’élite lors des deux semaines et demie à venir.

GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants d’Atlanta…

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Vainqueur : Harry Kane

    Qui d’autre ? L’Angleterre s’est appuyée sur Bellingham et Kane pour se sortir d’affaire dans ce tournoi (peut-être davantage que Tuchel ne l’aurait souhaité), et cela n’a jamais été aussi évident qu’ici.

    Kane traversait l’un de ces matchs où il reste en périphérie, impliqué par intermittence sans jamais vraiment peser. Puis, soudain, il s’est réveillé.

    Le premier but paraissait écrit dès que le centre a quitté le pied droit de Gordon : Kane a pressé, anticipé la trajectoire comme seuls les grands attaquants savent le faire, et la finition s’est avérée enfantine. Le deuxième, lui, fut tout simplement brillant.

    Kane est un joueur d’exception, et cette finition était véritablement exceptionnelle : une frappe puissante dans la lucarne qui a cloué le gardien sur place. Ce fut sans aucun doute le plus grand moment de Kane sous le maillot de l’Angleterre, et une raison de plus de penser que les stars des Three Lions pourraient mener leur équipe loin dans ce tournoi, même si tout le monde n’est pas au meilleur de sa forme.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ÉLIMINÉ : Les espoirs de l'Angleterre pour la Coupe du monde

    Il ne faut toutefois pas sous-estimer la RD Congo, qui a tenu tête au Portugal et à la Colombie lors de la phase de groupes. Le football y progresse, tout comme son vivier de talents. Elle sera de retour.

    Toutefois, avec tout le respect que je leur dois, les Three Lions nourrissent des ambitions plus élevées et doivent, à ce stade précoce de la compétition, écarter même les adversaires les plus coriaces.

    Difficile de diagnostiquer précisément les causes de cette performance. Certes, une recette simple existe pour battre l’Angleterre : défendre bas, la frustrer puis la punir en contre. Mais d’autres maux, plus profonds, transparaissent.

    Menée 1-0, l’Angleterre a de nouveau baissé les bras et a sombré dès l’entame de la seconde période. Il a fallu attendre la deuxième pause d’hydratation, quand la panique commençait à gagner les rangs, pour que les Three Lions élèvent enfin leur niveau et arrachent la victoire.

    Tuchel a affirmé après la rencontre que l’Angleterre avait fait preuve de sang-froid et de calme tout au long du match. Ceux qui suivaient la rencontre dans les tribunes ou à la télévision – y compris ses futurs adversaires – en ont certainement jugé autrement.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vainqueur : Anthony Gordon

    L'Angleterre avait besoin d'un coup de fouet venu du banc, et c'est Gordon qui l'a apporté. Ce joueur, dont le plus grand atout réside dans l'effort qu'il déploie lorsqu'il n'a pas le ballon, a su mettre en valeur ses qualités dans le dernier tiers du terrain.

    La nouvelle recrue du FC Barcelone a délivré les deux passes décisives : d’abord un ballon parfait et malicieux pour Kane, qui a conclu d’une tête victorieuse, puis, après une frappe repoussée de Bellingham, une nouvelle passe décisive dans la course de Kane pour que celui-ci puisse faire des merveilles.

    Une entrée décisive pour Gordon, qui avait cédé sa place à Marcus Rashford lors des deux précédentes sorties. Il restera sans doute un remplaçant d’impact, mais celui-ci a été particulièrement impressionnant.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LES PERDANTS : les ailiers titulaires de l'Angleterre

    Jusqu’ici, Tuchel a multiplié les changements parmi ses titulaires sur les ailes. À gauche, il a alterné entre Rashford et Gordon. Mercredi, c’est Rashford qui a été aligné d’entrée, sans toutefois convaincre. En première période, son ancien coéquipier de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, a repoussé l’un de ses tirs sur la ligne ; le reste du temps, l’Anglais a manqué de l’efficacité devant le but que Tuchel réclame de ses ailiers. Sans être totalement inoffensif, Rashford n’a pas su saisir sa chance comme son entraîneur l’aurait espéré.

    Sur l’autre aile, Noni Madueke a peiné. Il remplit son rôle pour Tuchel, se contentant de rester sur l’aile pour étirer la défense, mais il a montré ici des lacunes à deux égards.

    Tout d’abord, ses centres et ses dernières passes ont manqué de précision. Sur le plan défensif, son manque de repli a contraint Djed Spence à surveiller deux adversaires, laissant Cipenga seul pour ouvrir le score. Des détails qui, en Coupe du monde, font la différence, et que Madueke n’a pas su maîtriser.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Vainqueur : Thomas Tuchel

    En conférence de presse d’après-match, Tuchel a refusé de s’attribuer le mérite de ce qui s’était passé durant les 90 minutes.

    « Nous n’avons pas eu besoin de trouver une solution tactique, ni d’apporter un nouvel état d’esprit, ni de proposer une nouvelle stratégie », a-t-il déclaré. « Je les sentais à chaque fois qu’ils venaient me voir, à chaque fois qu’ils me parlaient : ils étaient investis, leur état d’esprit était clair, et ils ont fait ce qu’il fallait. »

    Cette modestie est toutefois à nuancer. Dans ce type de rencontre, quand l’équipe est en difficulté, l’intervention de l’entraîneur s’avère souvent décisive. Tuchel a ainsi pris deux décisions particulièrement judicieuses.

    D’abord, ses remplacements ont été parfaitement dosés : Madueke et Rashford ont cédé leur place au moment idéal, tandis qu’Eberechi Eze, aligné en milieu offensif, a immédiatement apporté un nouvel élan ; le repositionnement de Declan Rice en arrière droit pourrait même constituer une solution durable à un poste clé.

    Deuxièmement, ses mots prononcés lors du regroupement durant la pause hydratation en seconde période ont été déterminants. De loin, il semblait très animé, gesticulant et criant. Après la rencontre, il a affirmé ne plus se souvenir de ses paroles, se contentant d’appeler ses joueurs au calme. Si tel était le cas, alors c’était une véritable leçon de sang-froid.

    « Le message était toujours le même : continuez à marteler le rocher. Continuez à frapper, frapper, frapper. Continuez à y croire, continuez à faire ce que nous faisons. Ne cédez pas », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé de se remémorer ses consignes données pendant le match.

  • Jordan PickfordGetty

    FLOP : Jordan Pickford

    Jusqu’ici, l’été de Jordan Pickford a été plutôt tranquille. La capacité de l’Angleterre à étouffer les contre-attaques – un point souvent souligné par Tuchel – a largement préservé le gardien d’Everton des grosses interventions. Mais sur cette action, il a dû se mettre en évidence… et il a complètement manqué son arrêt.

    Cipenga a bien frappé son tir et aurait pu surprendre le gardien d’Everton en visant le premier poteau. Mais Pickford est tout simplement imbattable dans ce genre de situation – surtout alors que l’Angleterre peine à se montrer dangereuse en attaque.

    Les Three Lions s’en sortent cette fois sans dommage, mais d’autres adversaires, plus créatifs et plus percutants, viendront forcément les mettre sous pression. Pickford devra alors sortir les arrêts qui comptent.