« Harry Kane est tout simplement incroyable » : Declan Rice estime que l'Angleterre a de la chance d'avoir un « véritable leader » après son doublé décisif lors du match intense contre la RD Congo

Interrogé par BBC Sport après le coup de sifflet final, Rice a exprimé son admiration pour le capitaine anglais. L’Angleterre se dirigeait vers une élimination surprise lorsque son avant-centre a inscrit un doublé tardif pour inverser la tendance : il a d’abord repris de la tête un centre à bout portant d’Anthony Gordon, puis a décoché un tir imparable des vingt mètres après que Gordon eut récupéré le ballon suite à une parade sur une frappe de Jude Bellingham.

« Il est tout simplement incroyable. 72 buts cette saison, je crois, ce n’est tout simplement pas normal. Des chiffres incroyables », a déclaré Rice. « C’est un vrai leader, un capitaine, il s’entraîne tous les jours et s’entend avec tout le monde dans le groupe. Quand on a quelqu’un capable de vous faire gagner un match comme ça… Ce deuxième but, il l’a tout simplement envoyé dans la lucarne d’un coup de pied en revers, c’était incroyable à voir. Quel joueur ! On a beaucoup de chance de l’avoir parmi nous. »