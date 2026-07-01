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« Harry Kane est tout simplement incroyable » : Declan Rice estime que l'Angleterre a de la chance d'avoir un « véritable leader » après son doublé décisif lors du match intense contre la RD Congo
Rice impressionné par le capitaine anglais
Interrogé par BBC Sport après le coup de sifflet final, Rice a exprimé son admiration pour le capitaine anglais. L’Angleterre se dirigeait vers une élimination surprise lorsque son avant-centre a inscrit un doublé tardif pour inverser la tendance : il a d’abord repris de la tête un centre à bout portant d’Anthony Gordon, puis a décoché un tir imparable des vingt mètres après que Gordon eut récupéré le ballon suite à une parade sur une frappe de Jude Bellingham.
« Il est tout simplement incroyable. 72 buts cette saison, je crois, ce n’est tout simplement pas normal. Des chiffres incroyables », a déclaré Rice. « C’est un vrai leader, un capitaine, il s’entraîne tous les jours et s’entend avec tout le monde dans le groupe. Quand on a quelqu’un capable de vous faire gagner un match comme ça… Ce deuxième but, il l’a tout simplement envoyé dans la lucarne d’un coup de pied en revers, c’était incroyable à voir. Quel joueur ! On a beaucoup de chance de l’avoir parmi nous. »
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Les moments clés de l'histoire du maillot numéro 9
Grâce à son doublé décisif contre la RD Congo, Harry Kane a porté son total de buts dans le tournoi à cinq, ce qui le place à la deuxième place ex aequo du classement du Soulier d’or aux côtés d’Erling Haaland, juste derrière les leaders Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les exploits tardifs de l’Anglais ont non seulement permis à l’Angleterre de maintenir intacts ses espoirs de Coupe du monde, mais ont également officialisé un match très attendu en huitièmes de finale contre le Mexique.
Selon Opta, les buts du capitaine anglais consolident encore son statut de légende sur la scène internationale. Kane rejoint ainsi Cristiano Ronaldo (24) au club très fermé des joueurs ayant marqué au moins 20 buts en Coupe du monde et en Championnat d’Europe. Ses performances décisives en phase à élimination directe depuis l’Euro 2020 sont d’ailleurs inégalées : il y a inscrit 10 buts, devançant Kylian Mbappé (7) et, plus loin encore, Dani Olmo, Kasper Dolberg et Gonçalo Ramos (3 chacun).
Surmonter une frayeur en Coupe du monde
L'Angleterre a concédé l'ouverture du score dès la 7e minute : Brian Cipenga a créé un espace dans la surface et battu Jordan Pickford au premier poteau, les Three Lions peinant à trouver leur rythme face à une sélection africaine très en vue. Sous la pression, Rice a toutefois assuré que le groupe conservait sa confiance pour inverser la tendance. Les Three Lions ont finalement renversé la vapeur, signant seulement la deuxième fois de leur histoire (et la première depuis la finale de 1966 contre l’Allemagne) qu’ils gagnent un match de Coupe du monde après avoir concédé l’ouverture du score.
« Pour être honnête, je cherche encore mes mots et je me calme à peine. C’était un match très difficile, d’une intensité très élevée et très exigeant. Je suis évidemment aux anges d’avoir fini par gagner. Même quand on était menés 1-0, je restais très calme. Il y a déjà eu des surprises dans ce tournoi, mais même à 1-0 pour eux, je savais qu’on avait les moyens de renverser la vapeur sur le terrain. Nous nous sommes créés des occasions, ils en ont repoussé plusieurs sur la ligne ; j’ai même cru à un penalty non sifflé, mais il fallait simplement persévérer : continuer à créer des espaces, à centrer au deuxième poteau et à exploiter les intervalles. En insistant, ça finit par payer. Harry s’est à nouveau illustré en marquant deux buts. »
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Le repositionnement défensif de Rice au poste d’arrière droit
L'un des ajustements tactiques les plus surprenants durant ces dernières minutes effrénées a été de voir Rice terminer le match à un poste défensif peu familier. Milieu de terrain de formation, il a été contraint de se replier arrière droit pour contenir la vitesse des ailiers congolais, alors que l'Angleterre cherchait à préserver son avance.
« Ces douze minutes passées comme arrière droit ont été les plus exigeantes du match. Dans ce genre de rencontre, le jeu ressemblait parfois à un match de basket, avec des allers-retours incessants, et nous devions calmer le jeu car ils possédaient des ailiers rapides. Je pense que nous nous sommes compliqués la tâche plus que nécessaire. J’ai occupé ce poste deux ou trois fois cette saison, je connais le rôle. Ce n’est sans doute pas mon point fort, mais je suis prêt à tout pour l’équipe et l’entraîneur. À 12 minutes de la fin, je me suis dit que j’allais faire de mon mieux et je pense m’en être bien sorti. On verra ce qui se passera lors du prochain match, mais j’espère ne pas avoir à jouer au poste d’arrière droit. »