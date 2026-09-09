Chacun de ces superstars pourrait repartir avec le premier prix une fois le décompte final des votes effectué. Le Paris Saint-Germain a enchaîné un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, tandis que l’Espagne a décroché un titre mondial lors de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant du Real Madrid Mbappe est entré dans l’histoire lors de cet événement, devenant le meilleur buteur de tous les temps du tournoi, tandis que des figures majeures de l’Allianz Arena ont affiché des statistiques impressionnantes en matière de buts et de passes décisives la saison dernière.

Kane a trouvé le chemin des filets à 73 reprises lors de ses apparitions en club et en sélection, et beaucoup estiment que l’inusable joueur de 33 ans mérite l’étiquette de « meilleur joueur de la planète ». Il a été confirmé comme candidat au Ballon d’Or, la liste des 30 nommés ayant été dévoilée.