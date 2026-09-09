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Harry Kane est « en lice » pour le Ballon d’Or 2026, mais n’a pas la garantie de remporter le Ballon d’or, alors qu’un ancien attaquant de l’Angleterre évoque le « meilleur joueur du monde »
Les superstars du Bayern, du PSG et de l’Espagne en lice
Chacun de ces superstars pourrait repartir avec le premier prix une fois le décompte final des votes effectué. Le Paris Saint-Germain a enchaîné un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, tandis que l’Espagne a décroché un titre mondial lors de la Coupe du monde 2026.
L’attaquant du Real Madrid Mbappe est entré dans l’histoire lors de cet événement, devenant le meilleur buteur de tous les temps du tournoi, tandis que des figures majeures de l’Allianz Arena ont affiché des statistiques impressionnantes en matière de buts et de passes décisives la saison dernière.
Kane a trouvé le chemin des filets à 73 reprises lors de ses apparitions en club et en sélection, et beaucoup estiment que l’inusable joueur de 33 ans mérite l’étiquette de « meilleur joueur de la planète ». Il a été confirmé comme candidat au Ballon d’Or, la liste des 30 nommés ayant été dévoilée.
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Kane en a-t-il fait assez pour remporter le Ballon d'Or 2026 ?
Interrogé sur la question de savoir si Kane devait occuper la première place, compte tenu de tout ce qu’il a accompli au cours des 12 derniers mois, l’ancien attaquant de l’Angleterre Cole, qui s’exprimait en association avec Unibet Casino, a déclaré à GOAL : « Cela dépend de ce que sont les votes pour le Ballon d'Or, de ce pour quoi les gens votent. C’est la seule chose que l’on peut regarder.
« Je veux dire, parfois des gens gagnent le Ballon d'Or, des personnes très inattendues ont gagné le Ballon d'Or. Tout repose sur les perceptions et sur ce que les gens veulent. Il est dans la course. Il a réalisé une saison fantastique avec le Bayern, donc il est clairement dans la course. Mais qui sait ce qu’il adviendra quand il s’agira du Ballon d'Or. »
Mbappé est-il le meilleur joueur de la planète ?
Le Ballon d’Or est censé être une récompense qui valorise le talent, pas le palmarès. Les légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé ce paysage au cours des 20 dernières années environ, mais commencent à voir leurs couronnes respectives être transmises.
Si c’est le talent qui est reconnu, et non les médailles, ce système de classement doit-il voir l’attaquant français Mbappe grimper au sommet, avec ce joueur de 27 ans doté d’une vitesse et d’un instinct de buteur qui le distinguent de beaucoup de ses contemporains ?
Lorsque cette question a été posée à Cole, vainqueur du triplé en 1999, l’ancien attaquant de Manchester United, qui sait ce que signifie faire trembler les filets, a répondu : « Le meilleur joueur du monde ? Il en fait partie, non ? Il en fait partie. Si vous regardez ce qu’il a fait, pas seulement pour la France, mais pour le Real Madrid et des équipes comme ça, il faut le mettre là-haut.
« Si vous demandez aux gens qui ils considèrent comme le meilleur joueur du monde actuellement, son nom reviendra sans cesse. Mais comme je l’ai dit, cela dépend du point de vue des gens sur la manière dont ils jugent certaines choses, ce qui explique pourquoi ils en arrivent à désigner le vainqueur du Ballon d’Or. »
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Cérémonie du Ballon d'Or 2026 : date et lieu
Le « Galactique » madrilène Mbappe, malgré tout ce qu’il a accompli, n’a jamais fait mieux qu’une troisième place au classement du Ballon d’Or. Il semble parti pour repartir bredouille en 2026, d’autres paraissant faire valoir des candidatures plus solides pour le Ballon d’Or.
Son heure devrait venir, aux côtés du prodige du Barça Yamal, tandis que Kane, qui entre dans l’été indien de sa carrière, en fait assez pour justifier une place tout en haut de la hiérarchie mondiale. La plus prestigieuse des récompenses individuelles sera remise à Londres le 26 octobre.
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