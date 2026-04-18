Dans une interview accordée à Betfair, l’ancien attaquant de Newcastle United affirme que le total de buts de Kane illustre la façon dont les avant-postes actuels ont repoussé les limites bien au-delà des générations précédentes.

« Marquer 50 buts en une saison était inimaginable à mon époque », explique Shearer. « Quand j’ai débuté dans les années 80, atteindre 20 réalisations suffisait pour être considéré comme un excellent joueur. C’était la référence pour tout avant-centre : franchir le cap des 20 unités. Ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui. Je veux dire, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane… ces joueurs ont élevé le niveau d’un cran. Évidemment, le football a évolué, mais marquer 50 buts en une saison reste remarquable. »

« Je me souviens que Clive Allen avait atteint 49 buts en une saison à Tottenham il y a plusieurs années, et cela semblait fou. Harry semble même s’améliorer avec l’âge, n’est-ce pas ? C’est remarquable et témoigne d’une grande réussite. Il reste encore beaucoup à venir : il pourrait même franchir la barre des 60 buts au vu des matchs qu’il lui reste à disputer. »