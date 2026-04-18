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Harry Kane est comparé à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et Alan Shearer estime que l’attaquant du Bayern Munich peut atteindre la barre des SIXANTE buts d’ici la fin de la saison
Shearer estime que Kane est capable d'atteindre la barre des 60 buts d'ici la fin de la saison.
Shearer estime que le bilan de Kane cette saison le place aux côtés de Messi et Ronaldo parmi l’élite des attaquants. L’attaquant du Bayern Munich a déjà franchi la barre des 50 buts toutes compétitions confondues et il lui reste encore plusieurs matches à disputer, dont une demi-finale de Ligue des champions. Sa forme actuelle a conduit Shearer à penser que Kane pourrait terminer la saison avec plus de 60 buts à son actif.
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Shearer compare Kane à Messi et Ronaldo
Dans une interview accordée à Betfair, l’ancien attaquant de Newcastle United affirme que le total de buts de Kane illustre la façon dont les avant-postes actuels ont repoussé les limites bien au-delà des générations précédentes.
« Marquer 50 buts en une saison était inimaginable à mon époque », explique Shearer. « Quand j’ai débuté dans les années 80, atteindre 20 réalisations suffisait pour être considéré comme un excellent joueur. C’était la référence pour tout avant-centre : franchir le cap des 20 unités. Ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui. Je veux dire, Haaland, Messi, Ronaldo, Kane… ces joueurs ont élevé le niveau d’un cran. Évidemment, le football a évolué, mais marquer 50 buts en une saison reste remarquable. »
« Je me souviens que Clive Allen avait atteint 49 buts en une saison à Tottenham il y a plusieurs années, et cela semblait fou. Harry semble même s’améliorer avec l’âge, n’est-ce pas ? C’est remarquable et témoigne d’une grande réussite. Il reste encore beaucoup à venir : il pourrait même franchir la barre des 60 buts au vu des matchs qu’il lui reste à disputer. »
Kane poursuit sa série prolifique au Bayern
Recruté par le Bayern Munich auprès de Tottenham en 2023, Harry Kane a immédiatement confirmé son statut d’attaquant redoutable. Déjà décisif en Bundesliga, il a également brillé en Ligue des champions, propulsant le club bavarois jusqu’aux demi-finales et nourrissant ainsi ses ambitions personnelles en matière de total buts.
Shearer estime ainsi : « Il est certain qu’il marquera encore en Ligue des champions après avoir atteint les demi-finales, puis, quel que soit le temps qu’il nous reste à jouer en Bundesliga. Je ne serais pas surpris s’il dépassait les 60 buts. Je pense qu’il est très respecté dans le milieu du football ; je ne peux pas parler au nom des supporters, mais en ce qui me concerne, et je pense que dans le milieu, il est extrêmement respecté. »
« C’est un joueur extraordinaire, il a fait un choix courageux en venant en Allemagne. Il a déjà remporté une Bundesliga et il pourrait bien conquérir la Ligue des champions ; tout est possible. »
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La phase finale de la Ligue des champions et la recta final de la Bundesliga se profilent.
La demi-finale de Ligue des champions du Bayern offre à Kane une occasion en or de battre son record de buts. La Bundesliga reprend également, donnant au capitaine anglais une nouvelle chance de se rapprocher de la barre des 60 buts évoquée par Shearer. L’équipe de Vincent Kompany est toujours en lice pour le triplé cette saison, puisqu’elle s’est qualifiée pour les demi-finales de la DFB-Pokal et qu’elle compte 12 points d’avance sur le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga.