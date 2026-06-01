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World Cup Golden Boot GFXGetty/GOAL
Gill Clark

Traduit par

Harry Kane, Erling Haaland et les dix principaux prétendants au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – notre classement

Opinion
Coupe du monde
H. Kane
E. Haaland
Kylian Mbappé
C. Ronaldo
L. Messi
Angleterre
France
Argentine
Brésil
Espagne
Etats-Unis
Portugal
Norvège
Sénégal
Colombie
F. Balogun
M. Oyarzabal
J. Alvarez
Vinicius Junior
L. Diaz
FEATURES

Après plusieurs années de préparation, la Coupe du monde 2026 se profile enfin. Les meilleurs joueurs de la planète convergent vers les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec pour objectif de soulever le trophée le plus prestigieux du football mondial, dès le coup d’envoi fixé au 11 juin.

Si, pour la plupart des joueurs, c’est le succès de leur équipe qui déterminera si le tournoi est une réussite, les distinctions individuelles, et notamment le Soulier d’or récompensant le meilleur buteur, sont aussi en jeu.

Le Soulier d’or a déjà récompensé plusieurs légendes du ballon rond, parmi lesquelles Eusébio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker et Ronaldo Nazario. Kylian Mbappé et Harry Kane, lauréats des deux dernières éditions de la Coupe du monde, peuvent devenir, cet été, les premiers à inscrire leur nom au palmarès à plusieurs reprises.

Néanmoins, le tournoi regorge de talents offensifs et plusieurs autres cadors espèrent marquer l’histoire. Alors, qui sont les principaux prétendants au Soulier d’or 2026 ? GOAL vous présente le top 10 :

  • Folarin Balogun USMNTGetty

    10Folarin Balogun (États-Unis)

    Les États-Unis ne sont pas favoris pour décrocher le Soulier d’or, mais les coorganisateurs de la Coupe du monde peuvent compter sur Folarin Balogun, l’un des attaquants les plus en forme du moment. À 24 ans, l’avant-centre a marqué 19 buts pour Monaco, dont 12 lors de ses 18 dernières sorties depuis le début de l’année.

    L’équipe de Mauricio Pochettino espère profiter de l’avantage du terrain pour briller lors de « son » tournoi ; elle a de réelles chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, voire de terminer en tête du groupe D, où elle affrontera le Paraguay, la Turquie et l’Australie.

    Au niveau international, depuis son changement de nationalité au détriment de l’Angleterre, il affiche déjà des statistiques respectables : neuf buts et quatre passes décisives en 26 sélections. De quoi nourrir de légitimes ambitions avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.

    • Publicité
  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    9Luis Díaz (Colombie)

    Luis Díaz aborde la Coupe du monde avec la Colombie après une première saison impressionnante en Allemagne, suite à son transfert en provenance de Liverpool cet été. L’attaquant a inscrit 26 buts pour le Bayern Munich, contribuant à l’une des lignes d’attaque les plus redoutables d’Europe.

    Incontestable leader de la sélection, il a brillé durant les qualifications. Son doublé contre le Brésil a offert à la Colombie sa toute première victoire face à la Seleção, peu après la libération de son père, enlevé puis relâché à l’issue d’une épreuve terrifiante.

    Il a confirmé son statut en inscrivant un but somptueux face à l’Argentine, championne du monde en titre, prouvant qu’il est l’homme des grands rendez-vous. La Colombie entame la phase de groupes face à l’Ouzbékistan, novice en Coupe du monde, une occasion idéale de lancer la compétition en fanfare.

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    8Vinicius Jr (Brésil)

    Vinicius Jr a retrouvé son ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, en équipe nationale, et le sélectionneur brésilien espère être celui qui parviendra enfin à tirer le meilleur parti de ce magicien de l'aile sous le maillot de la Seleção.

    Si son bilan offensif en sélection reste modeste – son but contre le Panama dimanche n’était que son neuvième en 48 capes –, l’ailier arrive néanmoins en confiance après une saison où il a retrouvé son efficacité devant le but avec le Real, et possède déjà la qualité ainsi que l’expérience des grands rendez-vous nécessaires pour briller en Coupe du monde.

    De plus, le Brésil est tombé dans un groupe qui s’annonce prolifique. Haïti effectue son retour en Coupe du monde pour la première fois en 52 ans, tandis que les hommes d’Ancelotti défieront également l’Écosse et le Maroc, outsider de la compétition, alors qu’ils entament une campagne qu’ils espèrent voir couronnée par un sixième titre.

  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Julian Álvarez (Argentin)

    La présence d’un certain joueur huit fois vainqueur du Ballon d’Or signifie qu’il n’y a généralement de place que pour l’un des deux, Julian Alvarez ou Lautaro Martinez, dans l’attaque argentine. Et bien que le joueur de l’Inter ait été le meilleur buteur de la Copa América 2024, le jeu complet et l’endurance d’Alvarez pourraient bien lui donner l’avantage lorsque Lionel Scaloni composera son onze de départ pour le tournoi.

    Alvarez a connu une saison compliquée à l’Atlético Madrid – seulement deux buts marqués en Liga depuis début octobre – et son avenir fait encore l’objet de spéculations, mais son talent, lui, est avéré. L’occasion de laisser ces soucis de côté et de briller avec l’Albiceleste pourrait bien constituer le meilleur remède pour l’attaquant cet été.

    Même si Messi attirera logiquement les projecteurs, le sens du but d’Alvarez pourrait s’avérer décisif pour permettre à l’équipe de Scaloni de défendre son titre. En 2022, il avait déjà inscrit quatre buts en sept matchs, terminant juste derrière Messi et Mbappé au classement des buteurs, et il possède le potentiel pour faire encore mieux d’ici quatre ans.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP

    6Cristiano Ronaldo (Portugal)

    À 41 ans, la star portugaise Cristiano Ronaldo demeure une force redoutable sur les terrains. Auteur de cinq buts en autant de matches de qualification, il a contribué à qualifier le Portugal pour le tournoi, bien qu’il ait été suspendu lors de la dernière rencontre.

    La FIFA ayant réduit sa suspension à deux matchs, il sera bien présent pour l’ensemble de la compétition. Le Portugal, dont le groupe comprend la Colombie, la RD Congo et l’Ouzbékistan (pour sa première participation), est favori pour terminer en tête.

    La star expérimentée pourra aussi s’appuyer sur le talent offensif de l’équipe portugaise : Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, Bernardo Silva et João Félix, coéquipier de Ronaldo à Al-Nassr, forment un groupe de soutien capable de créer des occasions à tout moment.

  • Lionel Messi ArgentinaGetty

    5Lionel Messi (Argentine)

    Lionel Messi abordera la Coupe du monde avec l’intention de défendre son titre conquis en 2022 avec l’Argentine et de parachever ainsi son palmarès. Pourtant, un défi subsiste : malgré un palmarès quasi exhaustif, la star de l’Inter Miami n’a jamais obtenu le Soulier d’or du tournoi.

    Le tournoi phare de cet été représentera sa dernière chance de remédier à cette lacune. Le numéro 10 argentin fêtera son 39^e anniversaire en cours de compétition et sait que ce sera sans doute sa dernière participation à une Coupe du monde.

    Pourtant, l’Argentin ne montre aucun signe de ralentissement : Soulier d’or de la MLS la saison passée avec 35 réalisations, puis meilleur buteur des qualifications de la CONMEBOL avec huit unités. À l’aube de ses 39 ans, il reste donc un candidat crédible au titre de meilleur buteur du tournoi.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    4Mikel Oyarzabal (Espagne)

    L’attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, n’est peut-être pas le candidat le plus évident au Soulier d’or, mais ses statistiques offensives imposent le respect. Après avoir offert à l’Espagne le but victorieux en finale de l’Euro 2024, il a frappé 11 fois lors de ses 11 dernières sélections avec la Roja, dont six réalisations en six matches de qualifications.

    L’attaquant de la Real Sociedad vient également de signer son meilleur exercice en Liga (15 buts), preuve d’une préparation optimale en vue du tournoi estival.

    Favorite au départ de la Coupe du monde, la Roja pourrait aller loin, ce qui renforce les chances du Basque de briguer le Soulier d’or. Un groupe comprenant le Cap-Vert et l’Arabie saoudite lui offrira l’occasion de prendre un bon départ, d’autant qu’il est le spécialiste des penaltys. Enfin, la blessure de Lamine Yamal, forfait pour le début de la compétition, fait d’Oyarzabal le principal prétendant espagnol au Soulier d’or.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    3Erling Haaland (Norvège)

    Erling Haaland a inscrit un impressionnant total de 16 buts en huit matchs de qualification, soit le double du deuxième meilleur buteur des éliminatoires européens, et a ainsi permis à la Norvège de se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis 1998. L’attaquant de Manchester City découvrira donc un grand tournoi international et aura à cœur de briller.

    Il n’est d’ailleurs pas la seule star de l’équipe : le sélectionneur Stale Solbakken peut aussi compter sur Martin Ødegaard, Oscar Bobb et Antonio Nusa pour épauler son avant-centre prolifique, et le parcours parfait des Vikings en qualifications laisse penser qu’ils pourraient être l’une des révélations du tournoi.

    Néanmoins, le parcours s’annonce exigeant : les matchs de groupe face à la France et au Sénégal seront des tests de premier plan pour cette prometteuse sélection. Haaland aura donc à cœur de démarrer sur les chapeaux de roue lors de l’ouverture contre l’Irak.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    2Kylian Mbappé (France)

    Kylian Mbappé a remporté le Soulier d’or en 2022 en inscrivant huit buts en sept matches, et il ne serait pas surprenant que la superstar du Real Madrid soulève à nouveau ce trophée en 2026. Il a déjà offert un avant-goût de son talent avec une performance époustouflante pour la France contre le Brésil lors des matchs amicaux internationaux de mars, et il pourra s’appuyer sur l’un des meilleurs groupes de soutien parmi tous les prétendants au Soulier d’or, avec Ousmane Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki et Désiré Doué prêts à lui servir des passes décisives.

    La saison passée, il a aligné les buts avec une facilité déconcertante, totalisant 42 réalisations en 44 matchs sous le maillot madrilène. Quelques pépins physiques ne devraient pas l’empêcher de briller : à 27 ans, Mbappé a souvent élevé son niveau de jeu lors des Coupes du monde. Attendez-vous donc à une nouvelle performance de haut vol.

  • Harry Kane England 2025Getty

    1Harry Kane (Angleterre)

    Déjà lauréat du Soulier d’or de la Coupe du monde 2018, Harry Kane vise un nouveau sacre cet été. Capitaine des Three Lions, il a marqué huit buts en huit matchs de qualification et est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise.

    À 32 ans, il arrive au sommet de sa forme : 61 buts toutes compétitions confondues lors de l’exercice écoulé, couronné par le doublé du Bayern Munich. Les sceptiques qui redoutaient un essoufflement printanier ont été réduits au silence : Kane a conclu la saison par deux triplés consécutifs.

    Le numéro 9 anglais, qui vise mieux qu’une élimination en quarts de finale, devrait rapidement trouver le chemin des filets dans un groupe comprenant la Croatie, le Ghana et le Panama, ce dernier ayant déjà subi son triplé en 2018.