Harry Kane, Erling Haaland et les dix principaux prétendants au Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 – notre classement

Si, pour la plupart des joueurs, c’est le succès de leur équipe qui déterminera si le tournoi est une réussite, les distinctions individuelles, et notamment le Soulier d’or récompensant le meilleur buteur, sont aussi en jeu.

Le Soulier d’or a déjà récompensé plusieurs légendes du ballon rond, parmi lesquelles Eusébio, Gerd Müller, Mario Kempes, Paolo Rossi, Gary Lineker et Ronaldo Nazario. Kylian Mbappé et Harry Kane, lauréats des deux dernières éditions de la Coupe du monde, peuvent devenir, cet été, les premiers à inscrire leur nom au palmarès à plusieurs reprises.

Néanmoins, le tournoi regorge de talents offensifs et plusieurs autres cadors espèrent marquer l’histoire. Alors, qui sont les principaux prétendants au Soulier d’or 2026 ? GOAL vous présente le top 10 :