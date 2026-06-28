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Harry Kane entre une nouvelle fois dans l'histoire avec l'Angleterre en battant le record de buts de Gary Lineker en Coupe du monde ; il vise désormais Pelé, le plus grand footballeur brésilien de tous les temps
Une soirée record en Amérique du Nord
Le capitaine anglais est entré dans l'histoire samedi soir en doublant l'avance des Three Lions d'une tête imparable sur un centre de Jude Bellingham, scellant ainsi la victoire 2-0 face au Panama. Ce but, le 11e de Kane sur la scène internationale, lui a permis de dépasser la légende Lineker, qui détenait jusqu'alors le record national avec 10 réalisations lors des tournois 1986 et 1990.
Après le coup de sifflet final, Kane a exprimé sa fierté d’avoir franchi ce cap. « C’est vraiment une grande fierté », a déclaré l’attaquant à la BBC. « J’avais dit avant le tournoi que la Coupe du monde était la plus grande compétition à laquelle nous participons en tant que footballeurs professionnels, donc atteindre les 11 buts est une grande fierté. C’est toujours difficile à réaliser. Je veux simplement profiter de ce moment avec l’équipe, savourer notre première place au classement. Je ne tiens jamais ces moments pour acquis. C’est une nouvelle étape majeure, et j’espère qu’elle ne sera pas la dernière de ce tournoi. »
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À la poursuite du plus grand joueur brésilien de tous les temps
Maintenant que Lineker est relégué au rang des souvenirs, Kane se concentre sur le classement mondial. Sa prochaine cible n’est autre que l’icône brésilienne Pelé, qui ne le devance que d’un but avec 12 réalisations en Coupe du monde. Pelé a atteint ce total en quatre tournois et 16 sélections – exactement le nombre de matchs que Kane a disputés pour atteindre ses 11 buts actuels.
À 32 ans, il gravit également les échelons des plus grands buteurs de l’histoire. Si Lionel Messi a creusé l’écart en tête avec 18 réalisations, Kane a déjà laissé derrière lui le total de 10 buts de Cristiano Ronaldo. Il talonne désormais la légende brésilienne Ronaldo, auteur de 15 buts, ainsi que Miroslav Klose et Kylian Mbappé, co-détenteurs de 16 unités. À son rythme de buts actuel, le capitaine anglais pourrait même intégrer le top 5 de l’histoire avant la Coupe du monde 2026.
Tuchel maintient sa confiance en son joueur phare
Cette performance historique face au Panama a constitué la réponse parfaite aux critiques qui avaient suivi un match difficile en début de semaine. Thomas Tuchel avait dû défendre son capitaine après les seulement 19 touches de balle de Kane lors du frustrant match nul sans but contre le Ghana à Foxborough. Malgré cette prestation discrète, l’entraîneur allemand a refusé de remplacer sa star, insistant sur le fait que les joueurs de classe mondiale méritaient qu’on leur confie cette responsabilité.
« L’Argentine s’appuie-t-elle trop sur Messi et la France trop sur Mbappé ? C’est ainsi, tout simplement », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Ce sont des joueurs de classe mondiale et ils font ce qu’ils savent faire. S’appuyer sur Harry est naturel, car il assume ses responsabilités… Nous nous appuyons sur lui parce que nous le pouvons, parce qu’il est notre attaquant, mais sans pour autant en faire une dépendance. »
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Une régularité sur trois tournois
La longévité de Kane est sans doute sa qualité la plus impressionnante, puisqu’il devient ainsi le deuxième joueur de l’équipe masculine d’Angleterre à marquer lors de trois Coupes du monde différentes, rejoignant ainsi David Beckham dans ce club très fermé. Après avoir remporté le Soulier d’or avec six buts en Russie en 2018 et en avoir ajouté deux autres au Qatar en 2022, ses trois buts lors de cette édition ont joué un rôle crucial pour permettre à l’Angleterre d’accéder aux 32es de finale.
Lineker lui-même, dont le record a été battu, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Kane, qu’il a récemment désigné comme « le meilleur attaquant anglais de l’histoire ». L’Angleterre, solidement en tête du groupe L et déjà qualifiée pour les phases à élimination directe, s’apprête à défier la RD Congo en 16es de finale, puis le vainqueur du match Mexique-Équateur en huitièmes. La scène est prête pour que Kane poursuive son écriture de l’histoire, tandis que les Three Lions veulent enfin mettre fin à leur longue quête d’un titre international.