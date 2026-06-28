Le capitaine anglais est entré dans l'histoire samedi soir en doublant l'avance des Three Lions d'une tête imparable sur un centre de Jude Bellingham, scellant ainsi la victoire 2-0 face au Panama. Ce but, le 11e de Kane sur la scène internationale, lui a permis de dépasser la légende Lineker, qui détenait jusqu'alors le record national avec 10 réalisations lors des tournois 1986 et 1990.

Après le coup de sifflet final, Kane a exprimé sa fierté d’avoir franchi ce cap. « C’est vraiment une grande fierté », a déclaré l’attaquant à la BBC. « J’avais dit avant le tournoi que la Coupe du monde était la plus grande compétition à laquelle nous participons en tant que footballeurs professionnels, donc atteindre les 11 buts est une grande fierté. C’est toujours difficile à réaliser. Je veux simplement profiter de ce moment avec l’équipe, savourer notre première place au classement. Je ne tiens jamais ces moments pour acquis. C’est une nouvelle étape majeure, et j’espère qu’elle ne sera pas la dernière de ce tournoi. »